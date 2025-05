NBA su Prime Video dal 2025: in esclusiva 87 partite a stagione, playoff e finali senza costi extra

Prime Video ha svelato oggi il logo ufficiale della copertura dell’NBA su Prime, che inizierà ad ottobre 2025 nell’ambito di un accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Questo accordo segna un’espansione significativa dell’offerta sportiva in diretta su Prime Video, con l’NBA che si aggiunge alla UEFA Champions League in Italia senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.

Come parte di questo accordo globale, i clienti Prime in Italia avranno accesso esclusivo a 87 partite della stagione sportiva dell’NBA, tra cui tutte le sette partite dei Knockout Rounds dell’Emirates NBA Cup, tutte le partite del torneo dei playoff SoFi NBA Play-In, un terzo delle partite del primo e del secondo turno dei playoff NBA, una serie di Conference Final ogni anno e le finali NBA in 6 degli 11 anni.

All’inizio di quest’anno, Prime Video ha annunciato che l’acclamata giornalista sportiva Taylor Rooks presenterà il suo nuovo show dedicato all’NBA, con alcune leggende dell’NBA e membri della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, tra cui Steve Nash, Dwyane Wade, Blake Griffin, Dirk Nowitzki e Udonis Haslem, che avranno il ruolo di commentatori in studio, portando la loro esperienza e il loro punto di vista privilegiato rispetto alla stagione inaugurale dell’NBA su Prime Video. A partire da questo autunno, anche la leggenda della WNBA Candace Parker si unirà al team Prime dell’NBA come analista durante le partite e in studio, e guiderà la copertura WNBA di Prime Video a partire dal 2026. Maggiori informazioni sull’offerta completa della messa in onda per i fan dell’NBA in Italia saranno svelate prima del lancio.

Oltre alla copertura dell’NBA su Prime, Prime Video sarà anche partner strategico e punto di riferimento globale per i canali terzi dell’NBA League Pass, il servizio dell’NBA in abbonamento per lo streaming dedicato alle partite in diretta e on-demand negli Stati Uniti e a livello internazionale, offrendo ai fan accesso a un numero ancora maggiore di partite della stagione sportiva e delle gare di playoff ad un costo mensile aggiuntivo.

A partire dal 2026, i clienti Prime in Italia potranno guardare in streaming in esclusiva 30 partite a stagione della stagione sportiva WNBA, inclusa la finale della WNBA Commissioner’s Cup presentata da Coinbase. Inoltre, Prime Video offrirà in esclusiva le partite delle gare di playoff WNBA, tra cui una serie del primo turno ogni anno, sette semifinali e tre finali WNBA nel corso dell’accordo di 11 anni.

