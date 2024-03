DAZN e GeoComply sperimentano sistema antifrode per controllo accesso ai contenuti 🌐🚀

GeoComply Solutions Inc. ("GeoComply"), fornitore leader di soluzioni antifrode e di geolocalizzazione all'avanguardia, e DAZN Group ("DAZN"), la principale piattaforma globale di streaming e intrattenimento sportivo, hanno annunciato un progetto pilota per l'adozione da parte di DAZN della soluzione avanzata di geolocalizzazione di GeoComply (GeoComply Core) per incrementare i propri sistemi di controllo dell'accesso ai contenuti. DAZN ha lanciato lo scorso anno GeoGuard, la soluzione di GeoComply per il rilevamento di VPN e proxy, e ora intende lavorare fianco a fianco con il team di GeoComply per aprire nuovi orizzonti e introdurre la soluzione di geolocalizzazione più potente del settore nel settore dei media e dell'intrattenimento.

Insieme, GeoComply e DAZN stabiliranno il punto di riferimento per le aziende internazionali del settore dei media e dell'intrattenimento che adotteranno una tecnologia di geolocalizzazione antifrode che va oltre le soluzioni basate su IP. Questa tecnologia avanzata, a prova di spoof, migliora l'accuratezza della prevenzione delle frodi e della pirateria online e affronta il problema, diffuso in tutto il settore, degli IP residenziali dirottati per ottenere un accesso non autorizzato ai contenuti.

GeoComply Core è lo standard del settore per la geolocalizzazione di conformità che aiuta a proteggere oltre un miliardo di transazioni online al mese per mantenere gli utenti al sicuro online. GeoComply è già apprezzato dai principali servizi di streaming di tutto il mondo, tra cui BBC, ITV, beIN Sports e Amazon Prime Video, oltre che da aziende di giochi e servizi finanziari che operano in mercati altamente regolamentati. La soluzione esegue centinaia di controlli sui dati di localizzazione, sull'integrità dei dispositivi e sulle frodi di identità su ogni transazione di geolocalizzazione per rilevare attività sospette e garantire che i contenuti raggiungano il pubblico giusto, nel luogo giusto e al prezzo giusto.

Più specificamente, GeoComply Core offre funzionalità di geolocalizzazione superiori che forniscono:

Geotargeting accurato per soddisfare i requisiti dei titolari dei diritti : La tecnologia aiuta a garantire l'esclusività dei contenuti distinguendo tra spettatori legittimi e traffico fraudolento, compresi gli utenti con indirizzi IP residenziali dirottati, in modo che DAZN possa rispettare i requisiti delle leghe sportive nell'ambito dei suoi accordi di licenza.





: La tecnologia aiuta a garantire l'esclusività dei contenuti distinguendo tra spettatori legittimi e traffico fraudolento, compresi gli utenti con indirizzi IP residenziali dirottati, in modo che DAZN possa rispettare i requisiti delle leghe sportive nell'ambito dei suoi accordi di licenza. Rilevamento accurato della condivisione di account : Il 31% dei consumatori ha condiviso una password di streaming con una persona estranea al proprio nucleo familiare. GeoComply Core aiuta a identificare questi spettatori nascosti e consente ai proprietari dei diritti e ai servizi di streaming di indirizzarli con precisione per sbloccare nuovi ricavi, proteggendo al contempo le credenziali degli utenti legittimi.





: Il 31% dei consumatori ha condiviso una password di streaming con una persona estranea al proprio nucleo familiare. GeoComply Core aiuta a identificare questi spettatori nascosti e consente ai proprietari dei diritti e ai servizi di streaming di indirizzarli con precisione per sbloccare nuovi ricavi, proteggendo al contempo le credenziali degli utenti legittimi. Rilevamento di frodi e pirateria nello streaming di sport in diretta, compreso il rilevamento di account: La condivisione delle credenziali degli account è solo la punta dell'iceberg: il problema più preoccupante è l'acquisizione degli account e l'uso di identità sintetiche, che rappresentano la forma più comune di criminalità informatica. GeoComply Core utilizza la tecnologia di geolocalizzazione più potente del settore per identificare gli attacchi di credential stuffing e impedire ai criminali informatici di trarre profitto dai servizi di media streaming internazionali.

Anna Sainsbury, CEO di GeoComply, ha dichiarato:

"La tecnologia di GeoComply è nata dalle esigenze di conformità dei settori regolamentati, ma trova applicazione in molteplici verticali, come i media e l'intrattenimento. DAZN è leader del mercato quando si tratta di proteggere i confini dei contenuti e di rispettare i requisiti di streaming dei campionati sportivi. È ormai chiaro che il settore dello streaming ha bisogno di qualcosa di più del blocco basato sull'IP per supportare i modelli di business dello streaming internazionale, ed è proprio per questo che stiamo pianificando di lavorare fianco a fianco con DAZN per implementare GeoComply Core come soluzione per la conformità alla geolocalizzazione".

Sandeep Tiku, CTO di DAZN, ha dichiarato:

"Il mercato globale dello streaming sportivo si sta evolvendo ad un ritmo incredibilmente rapido, rendendo ancora più critica la necessità di mettere in atto misure di salvaguardia che proteggano i nostri rapporti contrattuali con le leghe sportive e che ci assicurino di prevenire l'uso improprio della nostra piattaforma da parte dei truffatori. Lavorando a stretto contatto con GeoComply attraverso 2023, siamo rimasti impressionati dalle avanzate capacità di geolocalizzazione e di rilevamento delle frodi che hanno costruito e che superano di gran lunga tutto ciò che abbiamo visto altrove sul mercato. Crediamo nella tecnologia e non vediamo l'ora di implementarla sulla nostra piattaforma".

Per saperne di più su GeoComply Core e su come la tecnologia aiuta le aziende del settore dei media e dell'intrattenimento, visitate il sito: www.geocomply.com.