Campagna contro la pirateria digitale, in arrivo lo spot Agcom per sensibilizzare il pubblico

"Abbiamo appena finito di girare lo spot della campagna di sensibilizzazione contro la pirateria digitale realizzato in stretta collaborazione con l'Agcom. Ad ottobre lo vedrete in tv e sui social. Il nostro obiettivo e' far comprendere in primis al pirata passivo che il suo gesto, apparentemente piccolo, genera a cascata danni ingenti ed estesi sia ai lavoratori che alle imprese, e nutre la criminalita'". Cosi' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, partecipando all'evento congiunto Agcom/'Italian Chapter dell'International Institute of Communications dal titolo 'Pluralismo e diritto d'autore al tempo dell'intelligenza artificiale'.

"Una maggiore **consapevolezza - ha indicato Barachini - puo' cambiare molto le cose, unita alle misure previste dalla legge sulla pirateria approvata all'unanimita' dal Parlamento che, tra l'altro, da' nuovi poteri di intervento all'Agcom che ora puo' oscurare in soli 30 minuti i siti segnalati che trasmettono illegalmente un evento live.

Per produrre dei cambiamenti bisogna agire uniti. E per fermare i pirati digitali il Parlamento ha fatto la sua parte; l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni insieme all'Agenzia per la Cybersicurezza stanno dando attuazione alla legge con il tavolo che rendera' a breve operativa la piattaforma tecnologica unita. E la Presidenza del Consiglio, attraverso il mio Dipartimento, sta realizzando uno spot ad hoc per richiamare proprio l'attenzione dei cittadini tutti sull'importanza del loro ruolo in questo cambiamento'.