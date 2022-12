Dal 7 febbraio 2023 per tutti gli Utenti Infinity+ è in arrivo la visione «GOLD»

Mediaset Infinity è la piattaforma di streaming digitale del gruppo Mediaset. Su Mediaset Infinity è possibile vedere in live streaming tutti i canali TV di Mediaset e un ricchissimo catalogo on demand con il meglio dei Programmi e delle Fiction Mediaset, insieme ad una selezione di Film, Serie TV, Documentari e Cartoni Animati trasmessi dalle reti Mediaset. Accedere a Mediaset Infinity è semplicissimo, ti basta una connessione internet (fissa o mobile) e un dispositivo abilitato al servizio.

Sei un cliente Infinity+? Allora questa informazione è per te! A partire dal 7 febbraio 2023 per tutti gli Utenti Infinity+ è in arrivo una grande novità: all’interno della sottoscrizione al Channel Infinity+ sarà incluso gratuitamente l'Account GOLD.

CHE COS’È L'ACCOUNT GOLD?

Con l'Account GOLD potrai godere di tutti i contenuti non a pagamento del servizio Mediaset Infinity con almeno il 50% di minuti di pubblicità in meno! La riduzione verrà calcolata rispetto al numero complessivo di minuti di spot erogati, a fronte di una fruizione continuativa dello stesso contenuto per almeno 15 minuti. La tua visione ‘’GOLD’’ sarà garantita diminuendo il numero di interruzioni pubblicitarie e/o la durata delle stesse in base al dispositivo utilizzato, alla tipologia di contenuto ed alla fascia oraria di visione. Il tutto senza costi aggiuntivi rispetto al tuo pacchetto attuale.

COME FACCIO AD AVERE L'ACCOUNT GOLD?

Includeremo gratuitamente l'ACCOUNT GOLD nel tuo account Infinity+.

Se sei un cliente Infinity+ , dal 7 febbraio 2023 l'Account GOLD sarà compreso gratuitamente nel tuo account!

, dal 7 febbraio 2023 l'Account GOLD sarà compreso gratuitamente nel tuo account! Se non sei ancora un cliente Infinity+, a partire dal 7 febbraio 2023 l'Account GOLD sarà compreso gratuitamente nella tua nuova sottoscrizione Infinity+!

Quando si rinnoverà l'Account GOLD?

Non devi preoccuparti neanche di questo: il tuo Account GOLD rimarrà incluso gratuitamente nella tua sottoscrizione a Infinity+! Ricorda che l'Account GOLD ti permette di godere di tutti i contenuti non a pagamento di Mediaset Infinity con almeno il 50% di minuti di pubblicità in meno!

COME SOSPENDERE IL RINNOVO DELL'ACCOUNT GOLD

Se hai attivo Infinity+ e vuoi sospendere l'Account GOLD leggi qui:

Se hai sottoscritto Infinity+ utilizzando come metodo di pagamento carta di credito o Paypal, e vuoi sospendere l'Account GOLD, devi prima sospendere il rinnovo automatico di Infinity+: vai nella tua AREA UTENTE, nella sezione "I TUOI PIANI", seleziona Infinity+, clicca su “DETTAGLI” e poi su “DISATTIVA RINNOVO”. Una volta disattivato il rinnovo automatico di Infinity+, potrai procedere allo stesso modo per sospendere anche il rinnovo dell'Account GOLD: nella tua AREA UTENTE, sezione "I TUOI PIANI", seleziona Account GOLD, clicca su “DETTAGLI” e poi su “DISATTIVA RINNOVO”. Altrimenti l'Account GOLD rimarrà incluso nella tua sottoscrizione a soli 2,99€ al mese e potrai continuare a godere dei contenuti non a pagamento con almeno il 50% di pubblicità in meno. Solo se hai attivato Infinity+ tra il 19 dicembre 2022 e il 7 febbraio 2023, in caso di sospensione di Infinity+, l'Account GOLD si disattiverà contestualmente senza nessuna azione da parte tua.

Se hai attivato Infinity+ tramite un partner o una terza parte (es. TIM, Itunes, Amazon..) o un pass prepagato, per sospendere l'Account GOLD leggi qui:

In questo caso l'Account GOLD si disattiverà automaticamente al termine del periodo di visione senza nessuna azione da parte tua. Quindi, se hai attivato (o attiverai) Infinity+ tramite uno dei nostri partner (TIM o Vodafone), In App Purchase (Apple o Amazon), o addebito su conto corrente (SDD), in caso di sospensione di Infinity+ l'Account GOLD verrà sospeso contestualmente e non sarà necessaria ulteriore azione da parte tua. Ti ricordiamo in ogni caso che la sospensione deve essere effettuata almeno 24 ore prima del rinnovo automatico. Se hai attivato (o attiverai) il tuo account Infinity+ utilizzando una modalità di pagamento prepagata (voucher o Infinity Pass), non sarà necessario procedere con la sospensione, in quanto l'Account GOLD si disattiverà automaticamente al termine del periodo di visione di Infinity+.