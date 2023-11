Svelati i Finalisti degli HbbTV Award 2023: i Leader dell'Innovazione TV

L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è orgogliosa di annunciare la rosa delle candidature per gli HbbTV Award 2023, pensati per rappresentare e celebrare l'eccellenza nella comunità HbbTV.

I finalisti sono, in ordine alfabetico:



Best use of HbbTV for advertising-based solutions

Fincons Group & Mediaset: HbbTV TA Technical Live (Italy)

FTV Prima: Adsimple (Czech Republic)

Media For Europe (MFE - Mediaset España): Server-Side Targeted Advertising for Linear TV (Spain)

TV Nova: Motion Screen (Czech Republic)

Best tool or product for HbbTV service development or delivery

bmt on behalf of the German DVB-I Pilot: German DVB-I Pilot - Opening a new era for HbbTV delivery (Germany)

Fincons Group & Mediaset: DVB-I Italian National Trial (Italy)

Ocean Blue Software: ORB Emulator (global)

Persidera: HbbTV HyperVision Portal for Supertennis (Italy)

Samsung: Samsung Remote Web Inspector for HbbTV (global)

Best technology innovation in an HbbTV product or service

rbb/ARD: Xplore (Germany)

RTL interactive: RTL+ (Germany/Austria/Switzerland)

Video Solutions AG: wedotv.com (Italy)

ZDF & TeraVolt: ZDFmediathek: Zapping (Germany)

Best marketing or promotion of an HbbTV-based service

Persidera: HbbTV HyperVision app for Lega Serie A with RDS (Italy)

TVekstra: Turkiye Is Bankası – Nays Scratch Card Game (Turkey)

TV Nova: TN LIVE (Czech Republic)

In aggiunta, verrà attribuito il premio speciale della giuria al miglior "Esordiente HbbTV dell'anno".

"Siamo lieti delle numerose candidature per gli HbbTV Award di quest'anno che rappresentano una grande varietà di applicazioni e di servizi di grande qualità realizzati tramite le specifiche HbbTV e dimostrano il ruolo fondamentale che queste svolgono nel generare innovazione nel mercato televisivo e dello streaming", ha affermato Vincent Grivet, presidente dell'Associazione HbbTV.

Le liste dei finalisti saranno presentate a una giuria indipendente di esperti del settore che ne selezionerà i vincitori. I dettagli sui membri della giuria sono disponibili qui.



I premi saranno assegnati durante la prestigiosa cerimonia del 28 novembre 2023; l’evento fa parte dell’undicesimo HbbTV simposio organizzato dalla associazione HbbTV e dalla associazione Comunicare Digitale il 28 e il 29 novembre 2023 a Napoli. Tutti i finalisti sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione.

L'Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è lieta di annunciare il programma della conferenza dell' "11th HbbTV Symposium and Awards 2023". L'evento annuale dell'industria della TV connessa si svolgerà dal 28 al 29 novembre a Napoli, in collaborazione con l'associazione "Comunicare Digitale".

La conferenza, moderata da Annamaria Spera (Kineton) e da Julian Clover (Broadband TV News), sarà aperta dal presidente di HbbTV Vincent Grivet e da Andrea M. Michelozzi, presidente di “Comunicare Digitale”. Jon Piesing, vicepresidente di HbbTV, farà il punto sullo stato dell’arte delle nostre specifiche tecniche; seguirà il “keynote” di Paul Gray (Omdia) sullo sviluppo e l’andamento del mercato dei ricevitori televisivi. I panel e le tavole rotonde si concentreranno sulle nuove applicazioni, sui nuovi servizi e sulle modalità di distribuzione dei contenuti abilitate dalla tecnologia HbbTV, nonché sul ruolo di HbbTV nelle integrazioni DVB-I nei ricevitori TV e sullo stato dell’arte della pubblicità personalizzata realizzabile grazie alle specifiche HbbTV-TA. La prima giornata si concluderà con un “keynote” di Laura Aria, commissaria dell'Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Il secondo giorno, per la prima volta da quando è nato il simposio HbbTV, i partecipanti saranno chiamati a decidere gli argomenti dell’agenda, dei dibattiti e delle conclusioni della seconda giornata, dando forma a quella che si chiama “un-conference”. Le idee per le sessioni della “un-conference” sono raccolte tramite una piattaforma online e tutti i partecipanti al simposio sono invitati a sottoporre i loro argomenti di interesse che potrebbero costituire una sessione di presentazione e di discussione della “un-conference”.

Il simposio HbbTV si svolgerà presso la Stazione Marittima di Napoli – Molo Angioino, un moderno centro congressi ed esposizioni situato nell'area portuale di Napoli, una base eccellente per i partecipanti alla conferenza, gli sponsor e il “networking”.

“Il ruolo essenziale di HbbTV nelle soluzioni di pubblicità personalizzata e nelle prime integrazioni del DVB-I, sottolinea l’interesse e l’impegno dei principali broadcaster europei verso nuove fonti di reddito e verso applicazioni innovative possibili grazie alle specifiche HbbTV. La conferenza e la nuova “un-conference” dell’undicesimo simposio HbbTV di quest’anno a Napoli offriranno una opportunità unica per discutere, con i dirigenti e gli esperti del settore della TV connessa, sui nuovi sviluppi, sui nuovi servizi e sulle sfide del mercato”, ha affermato Vincent Grivet, presidente dell’Associazione HbbTV.

Il simposio ospiterà anche la sesta edizione degli “HbbTV Award” con un'ampia gamma di categorie pensate per premiare le migliori pratiche e l'eccellenza nella comunità HbbTV. I premi verranno consegnati nel corso di una prestigiosa cerimonia la sera del primo giorno di conferenza, il 28 novembre.

I dettagli sul simposio, sugli Award, sui relatori della conferenza, sulla sede dell'evento, sugli hotel consigliati, sugli sponsor e sui media partner sono disponibili su https://www.hbbtv.org/11th-hbbtv-symposium-and-awards-2023/.