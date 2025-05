22° Forum Europeo Digitale 2025 a Lucca: pubblicata agenda con tutti gli eventi previsti

La città storica di Lucca si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più significativi e longevi nel panorama europeo per i settori dei media, della televisione e del digitale: il 22° Forum Europeo Digitale (FED). L'evento si terrà il 5 e 6 giugno 2025 presso il suggestivo Real Collegio, location che ospita il Forum dal 2018 e offre un ambiente elegante e affrescato, con uno splendido chiostro utilizzato per la Serata di Gala.

Il FED è riconosciuto come un punto chiave per il networking, lo sviluppo del business e l'aggiornamento sulle nuove tecnologie, le tendenze e i processi industriali. Con 22 anni di storia, si posiziona come il principale appuntamento in Italia con gli sviluppi tecnologici e l'analisi dei processi industriali. Il Forum Europeo Digitale è un evento boutique per l'industria dei Media e Digitale B2B che attira un pubblico di altissimo livello, con circa 350-400 esperti e professionisti da molti paesi europei. L'analisi dei partecipanti evidenzia una notevole presenza di decision maker, tra cui il 37% di CEO, il 25% di COO, il 17% di Sales e l'11% di Marketing.

I FED Awards e i Tech Talks - Parte integrante del Forum sono i FED Awards, premi dedicati all'innovazione digitale in sei categorie. Le candidature erano aperte e la scadenza per votare è fissata per il 20 maggio. Un format distintivo del FED sono i "Tech Talks", discussioni tecniche e innovative che approfondiscono soluzioni e strategie emergenti. Questi eventi proprietari sono seguiti da un vasto pubblico, anche in streaming (con punte complessive di +16.000 presenze), contribuendo al networking di altissimo livello.

Organizzazione e Partecipazione - Il Forum è co-organizzato con il supporto di diverse realtà del settore, tra cui spicca DIME Comunicaciones, un'azienda con consolidata esperienza nel networking, nella produzione televisiva (dal 1989) e nell'organizzazione di eventi. DIME Comunicaciones gestisce un vasto network di professionisti e aziende, facilitando connessioni per nuovi progetti, anche su scala internazionale. La società ha organizzato oltre 50 eventi e ha collaborato con il Parlamento Europeo Italia. La registrazione per partecipare al 22° FED è aperta tramite il sito ufficiale www.fed2025.com. Oltre alla partecipazione in presenza, le edizioni precedenti hanno registrato un'importante partecipazione virtuale, con oltre 8.000 persone connesse in streaming. L'evento gode anche del supporto di numerosi sponsor e media partner, con un incremento del +65% di società sponsor negli ultimi 5 anni.

L'edizione 2025 porrà una forte enfasi su temi cruciali che stanno ridefinendo l'industria:

Trasformazione dell'Industria dei Media: Si analizzerà l'evoluzione in corso del settore, con focus sugli sviluppi digitali e le nuove strategie.





Tecnologia e Innovazione: Il Forum è una vetrina per le ultime novità che rivoluzionano i media, incluse intelligenza artificiale, produzione virtuale e remota, e soluzioni di distribuzione. L'innovazione nel settore media è per definizione continua.





Networking e Connessioni: L'evento è specificamente progettato per facilitare il networking di alto livello e la creazione di relazioni B2B, B2C, C2C, C2B per promuovere nuovi affari e progetti. Il FED è un'occasione unica per ampliare le relazioni professionali.





Pubblicità Digitale: Definita "il motore dell'industria", la pubblicità sarà un pilastro, esplorando l'uso di dati e tecnologie avanzate nelle campagne digitali.





Sport e Media: Verrà analizzato il ruolo dello sport come volano per eventi, iniziative, merchandising e promozione nel contesto digitale, inclusa la risposta alle nuove sfide.





CDN/Streaming: Approfondimenti su soluzioni e strategie emergenti, inclusa monetizzazione e protezione della rete.





Pirateria: Sarà affrontato il danno economico e la mancanza di piena consapevolezza del pubblico.





Intelligenza Artificiale (AI): Dimostrazioni pratiche dell'impatto trasformativo dell'AI nei media e nella tecnologia.





: . Total Video: La sfida di aggregare e distribuire contenuti su tutte le piattaforme, device e social network per raggiungere la "Total Audience".

AGENDA DETTAGLIATA DEL FED 2025

Il programma vede la partecipazione di relatori di importanti aziende e organizzazioni del settore media, tecnologia e sport, tra cui Alpha Networks, Chyron, Net Insight, Immergo, Broadpeak, Small Pixels, Meinberg, Harmonic, Fastly, Dailymotion Pro, Tag Video System, TvEkstra, Governo de España, Fast Channels Network, Tivu, Vevo, Fast4EU, Fastweb, Eutelsat, Rai Way, BIP Group, Sky Italia, Lega Serie A, Sacro Convento Assisi, Rai Radio Digitali, Radio 24, Kineton, Video Progetti, MR Telecom Digitali, Gambero Rosso, SuperTennis, Mainstreaming, +Classica, Warner Bros. Discovery Boing, Rtl AdAlliance, Sofidel Media, The Walt Disney Italia, Sensemakers, Amazon Ads, TikTok, Microsoft Adv, e Iab Italia.

Giovedì 5 Giugno 2025:

14:00: Registrazione, Apertura Area Expo - Networking Time.

14:30-14:40: Discorso di apertura del Sindaco di Lucca, Mario Pardini.

del , Mario Pardini. 14:40–15:00: The Media Industry Transformation con Laurent Buldrini (Alpha Networks), Diana Arsene (Chyron), Adam Nilsson (Net Insight), Nir Gilad (Immergo).

con Laurent Buldrini (Alpha Networks), Diana Arsene (Chyron), Adam Nilsson (Net Insight), Nir Gilad (Immergo). 15:00-15:10: Transforming Broadcast Contribution con Olivier Karra (Broadpeak).

con Olivier Karra (Broadpeak). 15:10-15:20: Beyond Human Eyes: AI, Neural Compression and Future of Video Integrity con Lorenzo Seidenari (Small Pixels).

con Lorenzo Seidenari (Small Pixels). 15:20-15:30: Behind Super Bowl: Challenges Large Scale Broadcast Broadcast Synchronization con Thomas Behn (Meinberg).

con Thomas Behn (Meinberg). 15:30–15:40: Go Big. Go Digital con Wissam Sabbagh (Mangomolo)

con Wissam Sabbagh (Mangomolo) 15:40–16:00: The Media Industry Transformation II con Andrea Lugoboni (Harmonic), Fernando Loureiro (Fastly), Thierry Turco (Dailymotion Pro), Benoit Leygnac (Tag Video System)

con Andrea Lugoboni (Harmonic), Fernando Loureiro (Fastly), Thierry Turco (Dailymotion Pro), Benoit Leygnac (Tag Video System) 16:00–16:10: Istanbul: Bridge of Industry Media – HbbTv Symposium con Merve Eraslanoglu (TvEkstra).

con Merve Eraslanoglu (TvEkstra). 16:10–16:20: The Importance of Support to the Audiovisual Industry & Media con Carla Redondo (Gobierno de España).

con Carla Redondo (Gobierno de España). 16:50 – 17:10: Taking FAST to the Next Level con Mauro Panella (Fast Channels Network), Luca De Bartolo (Tivu), Alexander Kisch (Vevo), Francesco Denti (Fast4EU).

con Mauro Panella (Fast Channels Network), Luca De Bartolo (Tivu), Alexander Kisch (Vevo), Francesco Denti (Fast4EU). 17:10 – 17:20: The Synergy of AI, Connectivity & Cloud: Revolutionizing the Media Landscape con Andrea Abrami (Fastweb).

con Andrea Abrami (Fastweb). 17:20 – 17:30: Il Satellite Rimane Strategico con Annamaria Recchia (Eutelsat).

con Annamaria Recchia (Eutelsat). 17:30 – 17:40: Infrastrutture Distribuite: Soluzioni Avanzate per Formati Complessi con Umberto Babuscio (Rai Way).

con Umberto Babuscio (Rai Way). 17:40–17:50: Sports in Decline: How to Respond to New Challenges? con Francesco Di Bari (BIP Group)

con Francesco Di Bari (BIP Group) 17:50–18:00: Content 5.0: L’Evoluzione del Maindset per Nuove Opportunità con Pierluigi Magliano (Sky Italia)

con Pierluigi Magliano (Sky Italia) 18:00 – 18:10: Le Nuove Sfide e Novità del Calcio Italiano con Luisella Fusco (Lega Serie A)

con Luisella Fusco (Lega Serie A) 18:10: Il Calcio di Oggi – Premio a Sandro Sabatini (Giornalista Sport Mediaset)

(Giornalista Sport Mediaset) 20:30: FED Gala Night 2025

Venerdì 6 Giugno 2025:

09:20 – 09:30: Comunicazione: Una Questione di Ascolto con Padre Giulio Cesareo (Sacro Convento Assisi), che parlerà anche del centenario della morte di Francesco d'Assisi (1226-2026)

con Padre Giulio Cesareo (Sacro Convento Assisi), che parlerà anche del 09:30 – 09:40: La Forza delle Radio Digitali e del Podcast con Marco Lanzarone (Rai Radio Digitali)

con Marco Lanzarone (Rai Radio Digitali) 09:40 – 09:50: Radio 24 4.0 Da Radio a Piattaforma. L'evoluzione digitale tra podcast e nuovi ecosistemi audio con Fausto Amorese (Radio 24), atteso un annuncio importante

con Fausto Amorese (Radio 24), atteso un 09:50 –10:00: Beyond the Stream con Matteo Venturelli (Kineton)

con Matteo Venturelli (Kineton) 10:00 – 10:10: Innovazione nello Sport: Non Solo Remote Production con Alessandro Capitani (Video Progetti)

con Alessandro Capitani (Video Progetti) 10:10 – 10:20: La Costruzione di una CDN Nazionale – Strategia & Visione con Massimo Riva (MR Telecom Digitali)

con Massimo Riva (MR Telecom Digitali) 10:20 – 10:30: I Nuovi Scenari e Sfide dell’Operatore di Rete con Guido Fermetti (Persidera)

con Guido Fermetti (Persidera) 10:30 – 10:55: La Produzione in Italia con Lorenzo Ruggeri (Gambero Rosso), Livio D’Alessandro (SuperTennis), Philippe Tripodi (Mainstreaming), Piero Maranghi (+Classica)

con Lorenzo Ruggeri (Gambero Rosso), Livio D’Alessandro (SuperTennis), Philippe Tripodi (Mainstreaming), Piero Maranghi (+Classica) 10:55 – 11:10: Le Evoluzioni di una Media Company Moderna: WBD con Marcello Dolores (Warner Discovery Boing)

con Marcello Dolores (Warner Discovery Boing) 11:40 – 11:50: La Pubblicità Motore dello Sport – Il Giro D’Italia con Elena Giovanetti (Rtl AdAlliance), Graziano Ferrari (Sofidel Media Director)

con Elena Giovanetti (Rtl AdAlliance), Graziano Ferrari (Sofidel Media Director) 11:50 – 12:00: Disney+ Advertising: Dove la Magia Incontra il Media con Roberto Trojsi (The Walt Disney Italia)

con Roberto Trojsi (The Walt Disney Italia) 12:00 – 12:10: Contenuti e Distribuzione: Nuove Frontiere e Strategie Commerciali con Francesco Barbarani (Rai Pubblicità)

con Francesco Barbarani (Rai Pubblicità) 12:10 – 12:20: Advertising Televisivo tra Total Audience e Crescita della CTV con Fabrizio Angelini (Sensemakers)

12:20 – 12:40: Oltre la Pubblicità: Intrattenimento, Social e Creatività con Marina Guida (Amazon Ads), Giuliano Cini (TikTok), Samuele Serci (Microsoft Adv), Sergio Amati (Iab Italia)





A seguire: FED Awards Ceremony

