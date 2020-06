Atalanta Day, su Sky Sport si celebra Bergamo e i nerazzurri della Dea

Giovedì 18 giugno, alle 19.15 e alle 23 su Sky Sport Uno (e poi anche nel weekend) torna “L’uomo della domenica”, il programma di narrazione sullo sport scritto e condotto da Giorgio Porrà. Al centro di questa prima puntata dopo il lockdown, è Bergamo, la città simbolo della drammatica lotta contro il Covid 19 e oggi della ripartenza del nostro Paese.

Anche la sua squadra di calcio, l’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini, protagonista del campionato di Serie A e della Champions League, è un esempio di grande successo italiano costruito sul lavoro e sulla perseveranza della provincia, capace di superare ogni ostacolo.

A incorniciare il ritratto bergamasco di Porrà sarà, una intera giornata su Sky Sport Uno, dedicata a una ricca maratona di altri contenuti esclusivi sui nerazzurri della Dea, oltre alla replica delle migliori partite. Un “Atalanta Day” che farà la gioia dei tifosi e permetterà a tutti gli amanti del calcio di approfondire la più felice novità espressa dal nostro campionato negli ultimi anni.

“Dopo il virus, i giorni della paura, nulla sarà come prima: anche il calcio deve ritrovare le parole per ricominciare, per ripensare il suo futuro – scrive Porrà in apertura del suo percorso -. Quelle parole che Bergamo da sempre coltiva nel suo lessico civile, che l'Atalanta trasforma nel carburante per le sue continue conquiste. Quelle parole che raccontano il più crudele dei contrasti, il picco dell'estasi sportiva nel momento più drammatico di un'intera comunità. È un atto dovuto partire dalla città che durante la pandemia più di tutte ha sofferto, combattuto, pianto le sue vittime. Ed è inevitabile guardare all'Atalanta, al suo modello, al suo modo di fare calcio, come al miglior navigatore possibile per non rischiare di sbagliare strada.”

Con i consueti riferimenti letterati, cinematografici e musicali “L’uomo della domenica” saluta da Bergamo la ripartenza della Serie A con alcune testimonianze e riflessioni di Gian Piero Gasperini, del sindaco Giorgio Gori, dell’attore Alessio Boni e del giornalista e scrittore Gigi Riva. Tutti bergamaschi di nascita o di adozione che raccontano le radici profonde di una comunità e della sua squadra del cuore.

“La città più bella del mondo? Facile, Bergamo”. LE CORBUSIER

“I bergamaschi sono abituati a reagire alle tragedie, lo hanno sempre fatto nella storia e anche questa carneficina epocale a gioco lungo li renderà più forti, dolorosamente più forti.” GIGI RIVA, giornalista e scrittore

“La caratteristica dei bergamaschi – essendo bergamasco la riconosco - è proprio la tigna, di cercare un target e via come volo di freccia fino alla perdizione. Non mollano mai.” ALESSIO BONI

“Mi è capitato di rispondere a interviste per giornali inglesi e francesi sulla mia passione per l’Atalanta e ho trovato un interesse verso questa squadra provinciale che sfida chiunque, è Davide contro Golia, oppure è diventato un Golia simpatico. E’ diventata un esempio anche in Europa. Io spero che questa favola duri più a lungo possibile, da tifoso dell’Atalanta, magari generando altre possibili Atalante del futuro.” GIGI RIVA, giornalista e scrittore

“Si è molto parlato della bellezza del nostro gioco. Io resto per l’efficacia del gioco. Tra giochisti e risultatisti non so dove mi computano ma io punto sempre al risultato. Poi è innegabile che attraverso il giocar bene e lo sviluppo di una buona trama di gioco, sia offensiva che difensiva, hai più opportunità di fare risultato. Di questo sono convinto. “ GIAN PIERO GASPERINI

“La grande Dea, cioè l’Atalanta, l’unica squadra in Italia ad avere il nome di una Dea, perché è meravigliosa, guidata dal suo tecnico Gasperini, credo che certo può essere di esempio per tutti noi bergamaschi, ma anche per tutti gli italiani.” ALESSIO BONI

“Bergamo è città che si dedica, si impegna molto, ma noi non siamo mai stati un popolo particolarmente fantasioso. Il tocco in più di Gasperini secondo me è una leggerezza, una fantasia che ispira il gioco dell’Atalanta e che ci ha resi orgogliosi non soltanto della classifica ma anche del bel gioco che la squadra ha saputo costantemente esprimere. … è proprio il Gasperini Touch e credo che sia molto utile per la città prendere ispirazione da lì.” GIORGIO GORI, sindaco di Bergamo

“Josip (Ilicic) è fondamentalmente un grandissimo giocatore, ha tutto per esserlo. In questo momento è uno dei top in Europa, perché ha resistenza, capacità ma soprattutto la maturità in questo momento di essere un grande. Il suo caso dimostra che la testa, quella che io chiamo la centralina, molto spesso è più importante del quadricipite.” GIAN PIERO GASPERINI

Programmazione L’Uomo della Domenica – Bergamo

Giovedì 18 giugno alle 19.15 e alle 23 su Sky Sport Uno

Venerdì 19 giugno alle 18.30 su Sky Sport Football

Sabato 20 giugno alle 15.45 su Sky Sport Serie A

Domenica 21 giugno alle 13 su Sky Sport Serie A e alle 19.15 su Sky Sport Uno

Programmazione Atalanta Day – 18 giugno su Sky Sport Uno