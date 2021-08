Sky Sport Serie A 2021/22 Diretta 1a Giornata, Palinsesto Telecronisti

Al via la stagione 2021/2022 della Serie A TIM: da sabato 21 a lunedì 23 agosto in campo per la prima giornata. Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW.

STUDI E APPROFONDIMENTI - Sabato 21 agosto, per il pre e post partita di Empoli-Lazio, appuntamento dalle 20 e dalle 22.40 con “Sky Calcio l’Originale” condotto da Alessandro Bonan, in studio Gianluca Di Marzio, Paolo Condò e Alessandro Costacurta, con la formazione “vincente” di Euro 2020, alla quale si aggiunge il nuovo arrivo Anne Laure Bonnet. La giornalista francese sarà in studio ogni sabato per aggiungere il tocco di internazionalità presente nella programmazione di Sky Sport anche negli studi della Serie A TIM.

Domenica 22 dalle 18 e poi dalle 20.30, lo studio dedicato a Bologna-Salernitana, “Sky Calcio Sunday”, condotto da Giorgia Cenni con Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi. Dalle 22.30 “Sky Calcio l’Originale” con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, oltre a Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che saranno protagonisti di “Sky Calcio Club”, in programma da dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.

Lunedì 23 dalle 20 e dalle 22.40 “Sky Calcio Live” in diretta dallo stadio di Genova con Federica Masolin, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini e Gianluca Di Marzio, per il pre e post partita di Sampdoria-Milan. Alle 23.30, linea a “Calciomercato L’Originale”.

Sabato 21 Agosto 2021:

Sky Calcio L'Originale dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24

In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Anne Laure Bonnet, Paolo Condò, Alessandro Costacurta

Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.

Empoli vs Lazio ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT canale 213]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Matteo Petrucci

L'Empoli ha perso e ha segnato un solo gol negli ultimi 5 precedenti di A. La Lazio ha vinto senza subire gol l'esordio degli ultimi 2 campionati. I toscani tornano in Serie A e si trovano subito di fronte la Lazio dell'ex Maurizio Sarri: gli Azzurri, che non hanno mai pareggiato il match d'esordio stagionale (4 vittorie e 9 sconfitte) sono la squadra che ha centrato più promozioni dalla serie B dagli anni 2000. Dal canto loro i biancocelesti hanno vinto senza subire gol la prima gara stagionale degli ultimi due campionati, ma non sono mai riusciti a vincerne tre di fila mantenendo la loro porta inviolata. Sfida personale anche per Ciro Immobile, che ha segnato 7 reti nelle ultime otto partite all'esordio stagionale.

Donenica 22 Agosto 2021:

Sky Calcio Sunday dalle 18 alle 18:25 e dalle 20:30 alle 21

In studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi

Le immagini dei match di Serie A, i commenti e le interviste ai protagonisti.

Bologna v Salernitana ore 18:30

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Serie A (HD can. 473, SD can. 483)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Vanessa Leonardi

Il Bologna ha vinto una sola volta nelle ultime 11 partite d'esordio in A. La Salernitana torna in A dopo 22 anni. Una vittoria e un ko nelle ultime 2 gare d'esordio. Terza promozione in Serie A per la Salernitana, che torna in Serie A dopo più di 20 anni: i granata hanno un ottimo score contro il Bologna, che è riuscito a vincere solamente uno dei 4 precedenti contro i campani nel massimo campionato italiano. Negativi, invece, i risultati dei rossoblù nelle gare d'esordio, con soli tre punti portati a casa nelle ultime 11 gare d'esordio stagionale. Gli emiliani, però, sono rimasti imbattuti in 13 delle ultime 14 sfide contro squadre neopromosse dalla serie B.

Sky Calcio L'Originale dalle 22:30 a mezzanotte

In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Beppe Bergomi, Giancarlo Marocchi, Fabio Caressa (in collegamento)

Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.

Lunedi 23 Agosto 2021:

Sky Calcio Live dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 23:30

in diretta dallo stadio "Luigi Ferraris - Marassi" di Genova

In studio: Federica Masolin, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Gianluca Di Marzio

Sampdoria vs Milan ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT canale 213]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Serie A (HD can. 473, SD can. 483)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - commento Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Peppe Di Stefano

La Sampdoria ha perso senza segnare le ultime 3 gare d'esordio. Il Milan ha vinto gli ultimi 2 precedenti di campionato a Marassi con 6 gol realizzati e 2 subiti. Cerca la terza vittoria consecutiva a Marassi il Milan, che ha battuto la Sampdoria nelle ultime due uscite in Liguria. I blucerchiati, invece, da tre stagioni non vincono la prima partita stagionale, nella quale sono sempre rimasti a secco di gol e lunedì affronteranno una squadra che non prende gol nei primi 90 minuti di Serie A da cinque anni.

Calciomercato L'Originale dalle 23:30

In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Genova)

Tutte le notizie sulle trattative del mercato estivo.

