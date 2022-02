MasterChef Italia Sky e streaming NOW | Serata stellare con ospite Matteo Berrettini

I cinque concorrenti rimasti tra i fornelli di MasterChef Italia sono a un passo dalla realizzazione del loro sogno e sentono il profumo sempre più intenso della serata finale, quando i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli potranno scegliere l’undicesimo MasterChef italiano. Per arrivare a questo traguardo mancano solo le ultime prove, le più dure ma anche le più emozionanti, a partire da quelle che vedranno impegnati i cuochi amatoriali giovedì 24 febbraio – su Sky e in streaming su NOW – in una serata nel vero senso della parola “stellare”: prima potranno conoscere la stella del tennis italiano Matteo Berrettini, ospite speciale con un ruolo inedito e sorprendente, poi potranno entrare nella straordinaria cucina tristellata del ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tre Stelle Michelin e tempio della cucina italiana.

I cinque che si giocano l’accesso alla serata finale del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky sono Carmine, studente 18enne di Montecorvino Pugliano (Salerno) all’ultimo anno del liceo scientifico, che a dispetto della sua giovanissima età ha dimostrato un talento incredibile; Christian, 20 anni di Bosconero (Torino), studente di ingegneria chimica alimentare, che ha raccontato sin dall’inizio del suo percorso di essere affetto dalla sindrome di Asperger e si è sempre mostrato razionale nelle sue scelte; Lia, bancaria 30enne di Costermano sul Garda, vicino Verona, dotata sempre di grande sicurezza e determinazione, sia ai fornelli sia come carattere; Nicky Brian, nato a Roma 28 anni fa da una famiglia originaria dello Sri Lanka, ora fa il designer a Brighton (nel Regno Unito) dove vive con la fidanzata Andrea Letizia, anche lei concorrente in questa stagione di MasterChef Italia ma eliminata qualche settimana fa; e Tracy, 31enne nata in Nigeria e da 15 anni a Vallese di Oppeano (Verona), dove fa la cameriera di sala, che si fa notare per i coloratissimi foulard che mette tra i capelli e per un forte accento veneto.

Per loro, quella di giovedì 24 febbraio – con gli episodi a partire dalle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW - sarà una serata decisiva ma piena di emozioni (e di insidie). Affronteranno diverse sfide, da una Mystery Box in cui avranno la possibilità di riscattarsi per gli errori compiuti durante questa edizione a un Invention Test durante il quale saranno chiamati ad affrontare una avventurosa prova al buio, fino alla Prova in Esterna nella quale, per la prima volta, entreranno in una cucina tristellata: avranno a disposizione i fornelli del celebre ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tre Stelle Michelin e tempio della cucina italiana, a Brusaporto (Bergamo), dove potranno “assaggiare” il lavoro dei veri chef ma soprattutto dimostrare la loro crescita durante questa edizione. Con loro ci sarà il campione del tennis italiano Matteo Berrettini che, posate per una volta palline e racchette, interverrà nella prova in un ruolo per lui inedito e sorprendente.

A concludere la serata, il decisivo e insidiosissimo Pressure Test dal quale emergeranno i nomi dei cuochi amatoriali che conquisteranno un posto tra i protagonisti delle sfide finale: chi tra loro ce la farà e potrà guardare – mai così da vicino – il traguardo tanto sognato?

MASTERCHEF MAGAZINE - Continua la rubrica giornaliera di MasterChef Magazine, dal lunedì al venerdì alle ore 19:45 sempre su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Vedrà protagonisti diversi Chef stellati, oltre ai giudici Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli – impegnati, questi ultimi, nelle rubriche Due giudici una spesa (in cui cucineranno assieme un piatto a partire dalla spesa fatta da uno dei due) e #Instafood (in cui si alterneranno in ricette individuali ispirate dagli hashtag più popolari sui social nel mondo del food). E ancora, la novità di questa edizione, Ritratti, rubrica girata in esterna e in onda una volta a settimana che racconta, attraverso le parole dello chef protagonista e le immagini del suo lavoro, storie di cucina e specialità. E poi ancora, tra le altre rubriche: Cucina Green, dedicata alle stelle verdi Michelin che praticano la sostenibilità in cucina, con ospiti gli chef Piergiorgio Siviero e Mariangela Susigan; Il lato dolce, dedicata alle nuove frontiere della pasticceria, al confine tra il dolce e il salato, con Luca Abbadir e Aurora Storari.

Tutto il mondo MasterChef Italia sceglie di essere – anche quest’anno –plastic freeedeco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini&Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. Lo scorso settembre, Banijay ha annunciato che MasterChef, uno dei suoi format di maggior successo, ha superato le500 edizioni, un risultato incredibile dal reboot nel 2005. Il pluripremiato e iconico cooking show creato da Franc Roddam appassiona il pubblico da più di 30 anni e nel 2017 è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”, MasterChef, ad oggi, conta 64 versioni locali e più di 10.000 episodi in onda in tutto il mondo, oltre al traguardo storico delle 500 stagioni appena raggiunto. Solo durante il 2020, nonostante le restrizioni per le riprese, ci sono state 43 produzioni in 30 mercati.

