Tre di Troppo, Miglior Première 2023 Sky. Quasi 630mila spettatori medi e 1.2 milioni di contatti unici.

Ottimo risultato d’ascolto per TRE DI TROPPO, il film diretto e interpretato da Fabio De Luigi, con Virginia Raffaele,che si attesta come miglior première nel 2023 su Sky. Il film ha totalizzato su Sky 627 mila spettatori medi complessivi (Sky Cinema Uno, Sky Cinema Christmas, Sky Uno/+1, on demand) con 1,2 milioni di contatti unici e una eccellente permanenza al 51%.

Il titolo proposto la sera di Natale è un’irriverente pellicola in cui una coppia che non desidera figli si ritrova - a causa di un incantesimo – con tre bambini in casa. Protagonista con Fabio De Luigi è Virginia Raffaele, entrambi affiancati da un cast che comprende anche Barbara Chichiarelli, Renato Marchetti, Marina Rocco e Fabio Balsamo. La sceneggiatura è firmata da Michele Abatantuono, Lara Prando e Fabio De Luigi. Prodotto da Warner Bros, Entertainment Italia, Colorado Film Production e Alfred Film, TRE DI TROPPO è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Warner Bros Pictures.

SINOSSI - Marco e Giulia vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l’Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine. Loro sanno bene da che parte stare, ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori. Eppure, il destino è già all’opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all’improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita “precedente” diventerà il loro unico obiettivo. Una commedia sulle gioie e le difficoltà di essere o diventare genitore.

TRE DI TROPPO è disponibile su Sky e in streaming su NOW

Su Sky Cinema è in arrivo una programmazione ricchissima per Natale, con tante prime visioni di titoli attesissimi. Nei giorni delle feste – dal 18 dicembre al 6 gennaio - arriveranno su Sky Cinema e in streaming su NOW tre grandi campioni d’incassi come la divertente commedia di Fabio De Luigi TRE DI TROPPO (dal 25 dicembre), il blockbuster d’animazione SUPER MARIO BROS – IL FILM (dal 26 dicembre) e l’ultimo adrenalinico capitolo della saga di Fast & Furious, FAST X (dal 1° gennaio).

Ma non finisce qui: tra i titoli previsti anche l’action-thriller con Liam Neeson RETRIBUTION (dal 18 dicembre), il film drammatico con Jim Parsons SPOILER ALERT (dal 20 dicembre), il blockbuster DC Comics SHAZAM! FURIA DEGLI DEI (dal 22 dicembre), il drammatico ARMAGEDDON TIME - IL TEMPO DELL’APOCALISSE (dal 24 dicembre), con: Anne Hathaway e Anthony Hopkins, la commedia che gioca tra il fantastico e il romantico CATTIVA COSCIENZA (dal 27 dicembre), il film corale di Liliana Cavani L’ORDINE DEL TEMPO (dal 2 gennaio), il thriller con Alvaro Morte LA CASA DEGLI OGGETTI (dal 5 gennaio) e BOOK CLUB 2 - IL CAPITOLO SUCCESSIVO (dal 6 gennaio), attesissimo sequel della commedia di successo Book Club - Tutto può succedere.

Inoltre, dal 1° al 31 dicembre sarà disponibile SKY CINEMA CHRISTMAS (canale 303), un canale interamente dedicato alla festa più attesa dell’anno, con oltre cinquanta titoli per vivere appieno la magia delle feste. Grandi classici del Natale, divertentissime commedie e film d’animazione, tra i quali anche tre grandi prime visioni come LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO (dal 2 dicembre), la commedia I PEGGIORI GIORNI, sequel della pellicola di successo I Migliori Giorni (dal 4 dicembre) e l’action comedy UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA (dal 14 dicembre). Mentre, in occasione della prima tv di FAST X, sempre alla posizione 303 di Sky si accenderà dal 1° al 12 gennaio SKY CINEMA FAST & FURIOUS, un canale interamente dedicato alla saga con le più spettacolari e ruggenti corse automobilistiche e gli scontri su quattro ruote. Tutti i titoli delle due collection saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

TRE DI TROPPO

Lunedì 25 Dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Christmas.



Commedia sulle gioie e le difficoltà di essere o diventare genitore diretta da Fabio De Luigi, Tre di troppo racconta la storia di Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele), una coppia che trascorre la sua vita in modo perfetto. Sono passionali, in forma, alla moda e soprattutto... senza figli. Per loro la vita di coppia può essere vissuta in due modi: all'Inferno con bambini pestiferi che rendono la vita dei genitori un incubo, portandoli all'esasperazione più totale, o in Paradiso, dove le coppie senza figli possono godersi le giornate in tranquillità, in ordine e senza urla o piagnistei. Loro hanno scelto di essere in Paradiso e ne sono fermamente convinti. Inoltre, cercano di distanziarsi dalle coppie di amici che non hanno intrapreso la loro stessa strada e che si ritrovano esauriti dalla loro stessa prole e con una vita matrimoniale sull'orlo del baratro. Ma il destino ha in serbo per la coppia altri piani: senza alcun motivo, una mattina i due si svegliano con la casa invasa da tre bambini di 10, 9 e 6 anni. Essere la mamma e il papà di tre figli sconvolgerà enormemente le loro esistenze e ogni loro certezza, portata avanti fino ad allora, si sgretolerà in mille pezzi. Marco e Giulia devono trovare un modo per liberarsi dei tre bambini e tornare alla loro tranquilla e spensierata vita, ma come?





Martedì 26 Dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.



Animazione firmata Nintendo e Illumination, ambientata nel mondo di Super Mario Bros, campione di incassi in Italia e nel mondo. Impegnati a riparare una conduttura d'acqua sotterranea di Brooklyn, gli idraulici Mario (doppiato da Claudio Santamaria) e il fratello Luigi, vengono catapultati attraverso un tubo misterioso in un mondo magico. Quando però i fratelli vengono separati, Mario intraprende una ricerca epica per trovare Luigi. Con l’assistenza di un abitante del Regno dei Funghi, Toad, e un po’ di addestramento dalla risoluta sovrana del Regno dei Funghi, la Principessa Peach, Mario dovrà mettere in campo tutte le sue abilità. Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! - Il Film), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppia Mario, Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Charlie Day è Luigi e Jack Black doppia Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.





Lunedì 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Alle 21,45 anche su Sky Cinema Collection - Fast & Furious. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.



Fast X, il decimo film della saga di Fast & Furious, dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all'avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata da una vendetta, determinata a disperdere la famiglia, e a distruggere per sempre tutto e tutte le persone care a Dom. In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes, e decimato il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni ad elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di otto anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l'obiettivo finale della vendetta di Dante. Diretto da Louis Leterrier (Scontro tra Titani, L'incredibile Hulk), Fast X è interpretato dal cast storico formato da Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con il premio Oscar® Helen Mirren e il premio Oscar® Charlize Theron. Il film si arricchisce di un nuovo straordinario cast, tra cui la vincitrice dell’Oscar® Brie Larson (Captain Marvel, Room) nel ruolo di Tess, una rappresentante ribelle dell'Agenzia; Alan Richtson (Reacher; la serie TV Titans) nel ruolo di Aimes, il nuovo capo dell'Agenzia che non nutre la stessa simpatia per la squadra di Dom come il suo predecessore, Mr. Nobody; Daniela Melchior (The Suicide Squad; Guardiani della Galassia Vol.3) nel ruolo di Isabel, una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom; e la leggendaria vincitrice dell'Oscar® Rita Moreno nel ruolo di Abuelita Toretto, la nonna di Dom e Mia.

LE ALTRE PRIME VISIONI DI NATALE

RETRIBUTION

Lunedì 18 Dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Action. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.



Coinvolgente thriller a orologeria con Liam Neeson, che trascina il pubblico in una corsa ad alto tasso di redenzione e vendetta. Matt Turner (Liam Neeson) è un uomo d'affari americano di successo, residente a Berlino, che si destreggia tra una brillante carriera finanziaria e le responsabilità familiari. Una mattina, mentre accompagna i figli a scuola, Matt riceve una telefonata da una voce misteriosa: sotto il suo sedile c'è una bomba che esploderà se non porterà a termine una serie di compiti specifici, e in fretta. Intrappolato nella loro auto in un inseguimento ad alta velocità attraverso la città, Matt deve seguire le istruzioni sempre più pericolose dello sconosciuto in una corsa contro il tempo per proteggere la sua famiglia e risolvere il mistero che si svolge nell'arco di una giornata.





Mercoledì 20 Dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.



Basato sul libro di memorie più venduto di Michael Ausiello, Spoiler Alert è un film commovente, divertente e appagante che racconta la storia d'amore durata 14 anni, tra il giornalista Michael (Jim Parsons) e il fotografo, Kit (Ben Aldridge). Attraverso Kit, Michael trova la famiglia che non ha mai avuto da bambino, grazie ai genitori di Kit (Sally Field e Bill Irwin) e alla loro straordinaria cerchia di amici di Manhattan. E mentre Michael immagina la sua vita svolgersi come la trama di una delle sue commedie romantiche preferite, nemmeno lui può prevedere i colpi di scena che trasformeranno e renderanno sempre più profondo il loro rapporto.





Venerdì 22 Dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.



Nuovo capitolo dedicato al supereroe dell’universo DC Comics, “Shazam! Furia degli Dei” dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam. Diretto da David F. Sandberg, vede nel tornare nel cast Zachary Levi nel ruolo di Shazam, Asher Angel in quelli di Billy Batson e Adam Brody nei panni di Super Hero Freddy. A loro si uniscono anche Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren. Dotati dei poteri degli dèi, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.





Domenica 24 Dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film s. arà disponibile on demand anche in 4K.



Dal regista James Gray, Armageddon Time è una storia di crescita profondamente personale che affronta le vicende di una famiglia disperatamente impegnata nella ricerca di un’affermazione che ha coinvolto un’intera generazione, il Sogno Americano. Il film è interpretato da un cast di grandi artisti, come Anthony Hopkins, Anne Hathaway e Jeremy Strong.





Mercoledì 27 Dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.



Film diretto da Davide Minnella, con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Giovanni Esposito, Caterina Guzzanti, Gianfranco Gallo, Francesco Motta e con la partecipazione straordinaria di Alessandro Benvenuti e con Drusilla Foer. La coscienza di un uomo è il suo bene più prezioso. Quello che gli uomini non sanno, però, è che le loro coscienze abitano un mondo parallelo al nostro. E se le cose da noi non vanno granché bene, non è che di là, nel Mondo Altro, si stia meglio. Le coscienze sono scoraggiate, demotivate, inascoltate. Tutte, tranne una. Otto è la migliore coscienza d’Italia perché Filippo, il suo ‘protetto’, lo segue ciecamente, garantendogli punteggi clamorosi. Almeno finché, alla vigilia del suo matrimonio, Filippo si scopre represso, e decide di disobbedire alla sua coscienza, perché si è innamorato di un’altra, una ragazza di nome Valentina, che gli ha fatto perdere la testa. Otto non ha altra scelta che scendere sulla Terra per farlo tornare in sé e non perdere la meritata promozione. Peccato che, da vicino, il confine tra Bene e Male sia molto più difficile da vedere: fare gli Esseri Umani è un lavoro complicatissimo, soprattutto se c'è di mezzo l'amore.





Martedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.



Un film di Liliana Cavani, presentato Fuori concorso al Festival di Venezia 2023, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria e con la partecipazione di Angela Molina. E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d'estate che cambierà le loro vite.





Venerdì 5 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.



Jorge Dorado dirige questo thriller inquietante con sfumature da film noir, interpretato da Álvaro Morte, China Suárez e Verónica Echegui. Mario lavora in un grande magazzino di oggetti smarriti dove conserva ogni tipo di bene accumulato nel corso di decenni. Da tempo ha deciso di allontanarsi dalle persone e trascorre il suo tempo libero indagando sulla provenienza degli oggetti, per restituire ai proprietari pezzi di vita perduti. Solo Helena, una giovane poliziotta che visita spesso il magazzino, è riuscita a fare breccia nella sua corazza. Un giorno arriva al magazzino una valigia recuperata dal fondo del fiume. All'interno trova vestiti per bambini e alcuni resti umani. Mario decide di indagare da solo e, seguendo le tracce della valigia, trova Sara, una giovane donna intrappolata fin da bambina in un'organizzazione di trafficanti di esseri umani. Una rete che tratta le persone come fossero oggetti. ù





Sabato 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.



Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen sono pronte a innamorarsi di nuovo. L'attesissimo sequel di Book Club – Tutto può succedere segue le nostre quattro migliori amiche preferite nel viaggio tra ragazze che non hanno mai compiuto, con l'intento di portare il loro club del libro in Italia. Quando le cose vanno fuori controllo e alcuni segreti vengono rivelati, la vacanza rilassante si trasforma in un'avventura attraverso il Paese che capita una volta nella vita.

