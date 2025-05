Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 37a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Domenica 18 Maggio alle 20:45 | INTER - LAZIO



Domenica 18 Maggio alle 20:45 | FIORENTINA - BOLOGNA



Domenica 18 Maggio alle 20:45 | LECCE - TORINO

Domenica 18 Maggio ore 20:45 | DIRETTA GOL SERIE A



PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT

E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH



Su Sky e in streaming su NOW torna in campo la Serie A Enilive 2024/2025, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva per un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare grazieal ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K.

TRENTASETTESIMA GIORNATA – Da sabato 17 a domenica 18 maggio appuntamento con la trentasettesima giornata della Serie A Enilive 2024/2025. Domenica, alle 20.45, tre partite: Inter-Lazio, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Fiorentina-Bologna (Sky Sport 252 e NOW), Lecce-Torino (Sky Sport 253 e NOW). I match saranno visibili anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale e gli inviati su tutti i campi della Serie A, con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Sabato apre il weekend su Sky Sport 24 la Casa dello Sport,con Sara Benci, Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis per analizzare l’anticipo Genoa-Atalanta. Sabato sera tornano Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio con L’Originale,in compagnia di Veronica Baldaccini, Giancarlo Marocchi, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

La domenica torna la Casa dello SportconRoberta Noè alla conduzionein compagnia di Gianfranco Teotino e Marco Bucciantini. La domenica sera torna Campo Aperto Domenica,con Leo Di Bello alla conduzione insieme a Luca Marchetti, Marco Nosotti e Luca Tommasini. Postpartita affidato al tradizionale appuntamento con Il Club, con Fabio Caressa in compagnia di Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis e Faouzi Ghoulam.

Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli SkyLights,gli highlights marchiati Sky Sport, mini-film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

SKY SERIE A 2024/25 DIRETTA - 37a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

SABATO 17 MAGGIO 2025

dalle 14 alle 15 e dalle 17 alle 18 Studio - Sabato della Casa dello Sport

in studio: Sara Benci, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis



in studio: Sara Benci, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis dalle 20 e dalle 22.40 Studio - Sky Calcio - L’Originale

in studio: Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò

I commenti e le interviste degli anticipi di serie A. E i gol di tutti i campionati.



in studio: Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò I commenti e le interviste degli anticipi di serie A. E i gol di tutti i campionati. ore 20:45 Genoa vs Atalanta [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

DOMENICA 18 MAGGIO 2025

dalle 12:00 alle 12:30, dalle 14 alle 15 e dalle 17:30 alle 18:30 Studio - Casa dello Sport

in studio: Roberta Noè, Gianfranco Teotino, Marco Bucciantini



in studio: Roberta Noè, Gianfranco Teotino, Marco Bucciantini dalle 19:30 alle 20:40 Studio - Anteprima Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio



in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio dalle 20:40 alle 22:40 Studio - Campo Aperto Domenica

In studio: Leo Di Bello, Luca Marchetti, Marco Nosotti, Luca Tommasini



In studio: Leo Di Bello, Luca Marchetti, Marco Nosotti, Luca Tommasini ore 20:45 Serie A Enilive 2024/2025 37a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky nel racconto dei momenti piu' emozionanti di questa 123esima edizione della massima serie (93esima a girone unico)



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:



- Inter vs Lazio : Davide Polizzi

- Fiorentina vs Bologna : Daniele Barone

- Lecce vs Torino: Paolo Ciarravano



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Matteo Petrucci

Nerazzurri a -1 da Napoli dopo il 2-0 sul Torino. Lazio quinta a pari punti della Juve, quarta. Non vince a San Siro da 6 anni, un pareggio e 6 sconfitte.



Satellite: diretta su Sky Sport 252

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Marina Presello

Entrambe reduci dai ko con Venezia e Milan. Viola noni a -4 dall'Europa. Bologna quinto a -2 dalla Champions. Un solo successo nelle ultime 13 sfide al Franchi.



Satellite: diretta su Sky Sport 253

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo

I salentini restano penultimi dopo l'1-1 con il Verona. Torino reduce dalla sconfitta contro l'Inter (0-2). Ha vinto gli ultimi 2 precedenti a Lecce.



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 20:45 Zona DAZN Serie A Enilive [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) ore 20:45 Roma vs Milan [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 3 (216)



diretta su app DAZN e canale DAZN 3 (216) ore 20:45 Juventus vs Udinese [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 4 (217)



diretta su app DAZN e canale DAZN 4 (217) ore 20:45 Cagliari vs Venezia [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN



diretta su app DAZN ore 20:45 Monza vs Empoli [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN



diretta su app DAZN ore 20:45 Hellas Verona vs Como [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN



diretta su app DAZN dalle 22.40 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam, Stefano De Grandis



TUTTA 37a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

Sky Business porta il gran finale della stagione di Serie BKT nei bar, ristoranti e hotel abbonati, offrendo agli esercenti una nuova opportunità per arricchire la propria proposta e coinvolgere ancora di più i loro clienti, 7 giorni su 7. A partire dalla 37a giornata, verranno trasmesse quattro partite a turno di Serie BKT 2024/2025 e tutti i potenziali playoff e i playout, oltre agli highlights.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2024/2025. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

Sabato 17 Maggio ore 20:45 | Genoa vs Atalanta

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviato a Genova per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni

I liguri salvi, vengono dal 2-2 di Napoli. Un solo successo nelle ultime 12 sfide a Genova con i bergamaschi. Atalanta in Champions dopo il 2-1 sulla Roma.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan

Inviati a Parma per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini e Francesco Modugno

Emiliani reduci dal 2 ko. +4 sulla terzultima. Il Napoli viene dal 2-2 con il Genoa, +1 sull'Inter. In vantaggio 6 a 2 nelle ultime 10 sfide al Tardini, 2 pari.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Federico Botti

Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti

Juventini ancora quarti dopo l'1-1 con la Lazio. Hanno vinto 8 degli ultimi 9 precedenti a Torino. L'Udinese viene da 6 sconfitte nelle ultime 8 giornate.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 3 (canale 217)

Telecronaca: Antonio Nucera

Inviati a Roma per collegamenti ed interviste: Paolo Assogna e Peppe Di Stefano

Giallorossi sesti dopo il ko con l'Atalanta, -1 dall'UCL. Milan a -3 dalla Roma dopo il 3-1 sul Bologna. In vantaggio 3 a 1 nelle ultime 5 sfide all'Olimpico.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 4 (canale 218)

Telecronaca: Cristiano Tognoli

Inviato a Verona per collegamenti ed interviste: Emanuele Baiocchini

Gialloblù reduci dall'1-1 con il Lecce, +5 sulla terzultima. Como, ormai salvo, con una striscia di 6 vittorie. Un solo successo a Verona, nelle 6 sfide di A.



Satellite: diretta su Sky Sport 251

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Matteo Petrucci

Nerazzurri a -1 da Napoli dopo il 2-0 sul Torino. Lazio quinta a pari punti della Juve, quarta. Non vince a San Siro da 6 anni, un pareggio e 6 sconfitte.



Satellite: diretta su Sky Sport 252

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Marina Presello

Entrambe reduci dai ko con Venezia e Milan. Viola noni a -4 dall'Europa. Bologna quinto a -2 dalla Champions. Un solo successo nelle ultime 13 sfide al Franchi.



Satellite: diretta su Sky Sport 253

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo

I salentini restano penultimi dopo l'1-1 con il Verona. Torino reduce dalla sconfitta contro l'Inter (0-2). Ha vinto gli ultimi 2 precedenti a Lecce.



Satellite: diretta su Sky Sport 254 [canale riservato solo a clienti Business]

Telecronaca: Andrea Voria

Inviata a Cagliari per collegamenti ed interviste: Valentina Caruso

Corsa salvezza. Sardi a +5 sulla terzultima dopo il ko contro il Como. Venezia a +1 dopo il 2-1 sui viola. Una vittoria a testa a Cagliari nei 4 precedenti di A.



Satellite: diretta su Sky Sport 254 [canale riservato solo a clienti Business] Telecronaca: Andrea Voria Inviata a Cagliari per collegamenti ed interviste: Valentina Caruso Corsa salvezza. Sardi a +5 sulla terzultima dopo il ko contro il Como. Venezia a +1 dopo il 2-1 sui viola. Una vittoria a testa a Cagliari nei 4 precedenti di A. Domenica 18 Maggio ore 20:45 | Monza vs Empoli

Satellite: diretta su Sky Sport 255 [canale riservato solo a clienti Business]

Telecronaca: Elia Faggion

Inviata a Monza per collegamenti ed interviste: Silvia Vallini

I brianzoli, già retrocessi, vengono dal 2-1 sull'Udinese. L'Empoli reduce dal 2-1 sul Parma, resta in zona retrocessione. Ha perso le 2 sfide di A a Monza.

