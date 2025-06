NBA Finals 2024/2025: Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers in diretta su Sky e NOW

Dopo 1.230 partite di regular season, sei sfide di play-in e 14 serie di playoff, finalmente ci siamo: stanotte cominciano le NBA Finals. Ad affrontarsi saranno le due squadre campioni delle rispettive conference: gli Oklahoma City Thunder, che hanno legittimato il primo posto in regular season vincendo la Western Conference eliminando Memphis, Denver e Minnesota; e gli Indiana Pacers, che dopo aver chiuso al quarto posto a Est sono riusciti a eliminare Milwaukee, Cleveland e New York sulla strada verso le Finals. Una finale inedita, visto che le due squadre non si sono mai sfidate in epoca recente: i Thunder tornano alle Finals dopo 13 anni dalla loro prima e unica apparizione da quando la franchigia si è trasferita da Seattle a Oklahoma City, mentre i Pacers non arrivavano in finale dal 2000, quando a guidarli c’era Reggie Miller. Una serie che si concentrerà molto sulle due giovani stelle delle due squadre: da una parte Shai Gilgeous-Alexander proverà a suggellare con il titolo una stagione storica nella quale è già stato incoronato MVP della regular season (l’ultimo a riuscire nell’accoppiata è stato Steph Curry nel 2015); dall’altra parte però Tyrese Haliburton, dopo aver visto Pascal Siakam incoronato come MVP della serie finale a Est, vuole dimostrare di essere uno dei migliori playmaker della lega anche sul palcoscenico più importante.



La stagione NBA 2024/2025 è arrivata al momento decisivo con le Finals, che saranno trasmesse integralmente in diretta su Sky e in streaming su NOW, a partire dalla notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno. La sfida decisiva tra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers sarà raccontata dalla squadra basket NBA di Sky Sport. FlavioTranquillo e DavidePessina saranno in diretta nelle postazioni commento dei palazzetti di Oklahoma City e Indianapolis; Alessandro Mamoli sarà l’inviato negli Stati Uniti e curerà Basket Room speciale Finals, in onda ogni giorno alle 16.45 su Sky Sport 24, mentre Francesco Bonfardeci, Mauro Bevacqua e Matteo Soragna saranno in conduzione degli studi su Sky Sport 24 e Dario Vismara e Dario Costa in redazione di sport.sky.it/nba, sito ufficiale NBA in Italia.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali saranno disponibili anche sui canali social ufficiali di Sky (Facebook, X, Instagram, TikTok, @SkySportNBA).

La programmazione NBA FINALS su Sky e in streaming su NOW

Notte giovedì 5-venerdì 6 giugno

Oklahoma City-Indiana gara 1, in diretta alle 2.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW

(telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) e in replica venerdì alle 9, 11.30, 14, 19.45 e 22.30 su Sky Sport NBA e NOW

Notte domenica 8-lunedì 9 giugno

Oklahoma City-Indiana gara 2, in diretta alle 2 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW

(telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) e in replica lunedì alle 9, 11.30, 14, 19 e 22 su Sky Sport NBA e NOW

Notte mercoledì 11-giovedì 12 giugno

Indiana-Oklahoma City gara 3, in diretta alle 2 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW

(telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) e in replica giovedì alle 9, 11.30, 14, 18.45 e 22.30 su Sky Sport NBA e NOW

Notte venerdì 13-sabato 14 giugno

Indiana-Oklahoma City gara 3, in diretta alle 2.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW

(telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) e in replica sabato alle 9, 11.30, 14, 19 e 22 su Sky Sport NBA e NOW

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive