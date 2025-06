Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

VERSO I MONDIALI 2026 – Nella Casa dello Sport di Sky in streaming su NOW anche i migliori incontri della fase a gironi delle European Qualifiers ai Campionati del mondo FIFA 2026, ad eccezione delle sfide degli Azzurri che saranno trasmesse in differita.

Lunedì 9 giugno si torna in campo per la quarta giornata delle qualificazioni: primo match alle 16 con Kazakistan-Macedonia del Nord (Sky Sport Calcio e NOW), mentre alle 20.45 è il momento di Estonia-Norvegia (Sky Sport Uno e NOW) e Croazia-Repubblica Ceca, Belgio-Galles e Isole Faroe-Gibilterra su Diretta Gol (Sky Sport Calcio e NOW).

Martedì 10 giugno ultima giornata di questa tornata: alle 20.45 Finlandia-Polonia su Sky Sport Uno e NOW e altri 5 match su Diretta Gol (Sky Sport Calcio e NOW): Serbia-Andorra, Romania-Cipro, Lettonia-Albania, San Marino-Austria e Olanda-Malta.

Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

AMICHEVOLI – In scena anche le grandi amichevoli internazionali. Lunedì alle 18 è tempo di Liechtenstein-Scozia (Sky Sport Calcio e NOW), mentre martedì alle 18 sarà il momento di Azerbaigian-Ungheria (Sky Sport Calcio e NOW) e, alle 20.45, Inghilterra-Senegal su Sky Spot 251 e NOW.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI SU SKY E IN STREAMING SU NOW

EUROPEAN QUALIFIERS - CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026

LUNEDI 9 GIUGNO 2025

Ore 16 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 4a Giornata: KAZAKISTAN vs MACEDONIA DEL NORD

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Poggi



Con Marco Demicheli, Stefano Borghi, Massimo Gobbi



Con Marco Demicheli, Stefano Borghi, Massimo Gobbi Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 4a Giornata: ESTONIA vs NORVEGIA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano

Gruppo I con Israele, Italia e Moldavia. Estonia terza con 3 punti in 3 gare. Norvegia prima a punteggio pieno 9 punti con 12 gol fatti e appena 2 subiti.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.



- Belgio vs Galles : Davide Polizzi

- Croazia vs Repubblica Ceca : Daniele Barone

- Estonia vs Norvegia : Dario Massara

- Isole Faroe vs Gilbilterra : Cristiano Tognoli



Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: differita su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa e Massimo Gobbi

Inviato a Reggio Emilia: Peppe Di Stefano

Seconda gara per gli azzurri dopo il ko con la Norvegia che guida il Gruppo I a punteggio pieno (9 punti). Israele seconda (6 punti) ed Estonia terza (3 punti).

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2025

Dalle 20 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 4a Giornata: Studio Prepartita

Con Marco Demicheli e Paolo Ciarravano



Con Marco Demicheli e Paolo Ciarravano Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 4a Giornata: FINLANDIA vs POLONIA

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.



- Finlandia vs Polonia: Davide Polizzi

- Serbia vs Andorra: Daniele Barone

- Romania vs Cipro: Elia Faggion

- Lettonia vs Albania: Andrea Voria

- San Marino vs Austria: Paolo Redi

- Olanda vs Malta: Filippo Benincampi

PARTITE AMICHEVOLI

LUNEDI 9 GIUGNO 2025

Ore 18 Amichevole: LIECHTENSTEIN vs SCOZIA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Filippo Benincampi

MARTEDI 10 GIUGNO 2025

Ore 18 Amichevole: AZERBAIGIAN vs UNGHERIA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca; Alberto Pucci



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

