Money Road Sky NOW TV8: le tagliatelle di Giorgio Locatelli, Proposta Matrimonio, Fango Estremo

Arriva al giro di boa l’avventura di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo show Sky Original condotto da Fabio Caressa. Ieri, nel terzo episodio, la Compagnia delle Tentazioni ripartiva da un montepremi di 274.050 euro: la sensazione è che i componenti stiano diventando molto vulnerabili e stiano iniziando a patire sul serio la distanza da casa, la stanchezza per i trekking e per il caldo insopportabile, la fatica fisica e mentale per le prove a cui sono sottoposti.

A ogni tentazione le discussioni si infiammano: a volte a guidare i loro ragionamenti è l’individualità, a volte si affaccia lo spirito di gruppo. Nella prima tentazione dell’episodio di ieri, ad esempio, per la prima volta i partecipanti hanno accettato di cedere tutti assieme e quasi tutti di buon grado: a convincerli, le tagliatelle al ragù del ristorante di chef Giorgio Locatelli, “proprietario” di una cucina costruita proprio nel cuore della giungla malese. Gustosissime ma carissime in questo gioco: tra piatti di pasta, alcuni bis e la mancia per il cameriere d’eccezione Fabio Caressa, la Compagnia ha lasciato sul tavolo 9240 euro.

A seguire è iniziata la parte più faticosa del trekking: tutti i partecipanti di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” hanno dovuto attraversare un vero e proprio mare di fango denso e colloso per raggiungere una barca ormeggiata nel mezzo. Una vera e propria impresa estrema che qualcuno è riuscito a compiere in velocità, altri invece hanno dovuto far ricorso alla produzione per essere liberati dal fango che nell’attesa si era solidificato attorno alle caviglie. Poi dritti fino al campo, dove 6 di loro hanno potuto dormire – spendendo 2000 euro per ogni letto matrimoniale – in un glamping dotato di tutti i comfort. Altre piccole tentazioni lungo il percorso: per Roberta uno zaino nuovo, in sostituzione del vecchio ancora pieno di fango, al prezzo di 800 euro; Alice e Grazia hanno accettato un parrucchiere a 600 euro a persona, salvo poi veder rovinate le nuove acconciature da un acquazzone arrivato a sorpresa pochi minuti dopo. Quindi, dopo aver salutato il componente pro-tempore Sandro che la Compagnia in blocco ha deciso di non accogliere ufficialmente al suo interno, le tentazioni proposte singolarmente da Fabio: Alessandro, appassionato di disegno, ha accettato un blocco e una matita da 500 euro, subito trasformato in una sorta di “diario di bordo” della Compagnia; Grazia ha accettato di guardare alcuni video di marito e figli, al prezzo di 1000 euro (ma ha detto ai compagni di non ceduto); per Yaser, invece, la tentazione probabilmente più forte e più speciale fin qui: al prezzo di 5000 euro ha potuto raggiungere la compagna Marta, chiusa in un baldacchino tra cuscini, tende e lucine d’atmosfera, per farle una delle proposte di matrimonio più romantiche di sempre, alla quale lei ha risposto di sì.

Dopo la nuova nottata nel campo, eletta la nuova guida Marco: contrariamente alle aspettative degli altri, allo sportello ATM ha prelevato 4000 euro finiti nel suo conto personale e lì intoccabili; quindi ha avuto la possibilità regalare a uno dei compagni d’avventura una chiave per un misterioso momento di intimità, e ha indicato Saveria, e uno speciale “check out ticket”, e ha scelto Benedetta: così quest’ultima avrà 24 ore di tempo per decidere se lasciare l’esperimento di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” in cambio di una proposta economica.

L’episodio ha eroso ulteriormente il montepremi a disposizione per tutti, che ora è sceso a 245.350 euro… cosa accadrà ai 12 partecipanti nei prossimi trekking e quali prove dovranno affrontare? La fatica provata fin qui rafforzerà il gruppo o li porterà a pensare individualmente?

Ieri sera, il terzo capitolo dell’inedito esperimento sociale ha ottenuto nel complesso una Total Audience di 788mila spettatori (in tv quasi 3 milioni di contatti), su Sky Uno/+1, TV8 e on demand.

Nei sette giorni, il secondo episodio di una settimana fa ha raggiunto una Total Audience cumulata di 1.566.000 spettatori.

Sui social, lo show prodotto da Blu Yazmine è stato in assoluto il più discusso della giornata di ieri – 13,6mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 16,5mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, dati in crescita rispettivamente del +27% e del +25% rispetto al precedente episodio; ad oggi il programma ha generato in totale 398mila interazioni e 36 milioni di videoviews (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Radio Italia è la radio ufficiale di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”.

Hashtag ufficiale #MoneyRoad

Instagram @skyitalia | @nowtvit

@skyitalia | @nowtvit Facebook @skyitalia | @nowtvit

@skyitalia | @nowtvit X @SkyItalia | @NOWTV_It

@SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @skyitalia | @nowit

@skyitalia | @nowit YouTube @skyitalia

MONEY ROAD – OGNI TENTAZIONE HA UN PREZZO

Dal 29 maggio tutti i giovedì, per sei settimane,

alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e anche in simulcast in chiaro su TV8 e Cielo

sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive