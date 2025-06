Campionati Europei di Scherma Genova 2025 in diretta su Sky e NOW: 6 giorni di gare e 12 titoli in palio

Un nuovo, grande, evento nell’estate della Casa dello Sport di Sky. Gli assalti decisivi e le stoccate da medaglia dei Campionati Europei di Scherma “Genova 2025” saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW, da sabato 14 a giovedì 19 giugno.

Il massimo appuntamento continentale di scherma, che torna a disputarsi in Italia dopo ben 13 anni, sarà protagonista con 6 giornate di gare emozionanti. L’Italia si presenta con grandi ambizioni: 28 atleti sono stati convocati dai CT Simone Vanni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada, Andrea Aquili per la sciabola femminile e Andrea Terenzio per la sciabola maschile, con 12 medagliati olimpici e 8 debuttanti (di cui 2 Under 20).

La squadra di Sky Sport è pronta a raccontare in diretta i tornei individuali, con gli assalti per il podio, e le finali dei tornei a squadre, per un totale di 12 appuntamenti da medaglia che si svolgeranno sulle pedane del nuovo Palasport del capoluogo ligure. Le telecronache, in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, saranno di Pietro Nicolodi. Al suo fianco si alterneranno noti ed importanti atleti, tecnici ed esperti per il commento tecnico delle sfide. A bordo pedana, le interviste prima e dopo gli assalti saranno di Francesca Zambon.

Per ogni giornata di gara su Sky Sport 24 collegamenti in diretta con aggiornamenti, interviste e approfondimenti. Ampia copertura dei Campionati Europei di Scherma “Genova 2025” anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

LA PROGRAMMAZIONE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI SCHERMA ‘GENOVA 2025’ SU SKY E NOW

SABATO 14 GIUGNO

Prima giornata Fioretto femminile e Sciabola maschile (individuale) in diretta dalle 18.15 su Sky Sport Uno e NOW

DOMENICA 15 GIUGNO

Seconda giornata Spada maschile e Sciabola femminile (individuale) in diretta dalle 18 su Sky Sport Arena e NOW

LUNEDÌ 16 GIUGNO

Terza giornata Spada femminile e Fioretto maschile (individuale) in diretta dalle 18 su Sky Sport Arena e NOW

MARTEDÌ 17 GIUGNO

Quarta giornata Fioretto femminile e Sciabola maschile (squadre) in diretta dalle 15.30 su Sky Sport Arena e NOW

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO

Quinta giornata Spada maschile e Sciabola femminile(squadre) in diretta dalle 15.30 su Sky Sport Arena e NOW

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

Sesta giornata Spada femminile e Fioretto maschile (squadre) in diretta dalle 15.30 su Sky Sport Arena e NOW

