Grandi Ascolti tv per Italia-Albania a UEFA Euro 2024: successo su Sky e Rai 1

Grandi ascolti su Sky per laprima partita degli Azzurri a UEFA Euro 2024: ieri Italia-Albania - dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW - con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi ha raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 194 mila spettatori medi in total audience e 1 milioni 650 mila spettatori unici, con il 6% di share.

Buoni ascolti anche per gli studi: il post gara con Sky Euro Show ha raggiunto 393 mila spettatori medi complessivi con gli interventi da bordocampo di Giorgia Cenni, Peppe Di Stefano, Marco Nosotti e Riccardo Re e lo studio con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Gianluca Di Marzio.

Bene anche il pre partita, che ha raccolto 264 mila spettatori medi complessivi. Bene anche il sito skysport.it con 1,4 milioni di pagine viste e 350 mila utenti unici; sugli account social ufficiali di Sky Sport, 1,5 milioni di interazioni e 5,5 milioni di video views.

Sono stati 10 milioni e 386 mila telespettatori, per un 55,7% di share, a seguire la partita d’esordio della Nazionale italiana di calcio nei Campionati europei, disputata contro l’Albania, su Rai 1. In particolare, il primo tempo è stato seguito da 10 milioni 454 mila telespettatori (56,1%), e la ripresa da 10 milioni 322 mila (55,3%). La telecronaca del match è stata curata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A bordocampo: Tiziana Alla - Interviste: Andrea Riscassi. Pitch View Studio: Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni. Studio: Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Antonio Di Gennaro, Mauro Bergonzi. Audiodescrizione non vedenti e ipovedenti: Gianluigi Zamponi

Molto bene anche la partita degli Europei di calcio, valida per la prima giornata del Gruppo B, lo stesso in cui è inserita l’Italia, trasmessa nel pomeriggio su Rai 2 tra Spagna e Croazia (3-0), seguita da 1 milione 798 mila telespettatori con uno share del 17,4%. Telecronca: Luca De Capitani - Commento: Sebino Nela. In zona mista per le interviste: Umberto Martini. Studio: Francesca Spaziani Testa, Angelo Di Livio, Katia Serra, Mauro Bergonzi