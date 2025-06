24 Ore di Le Mans 2025 su Eurosport e Discovery+: Diretta Integrale con oltre 60 Auto in Gara

Sabato 14 e domenica 15 giugnoEurosport 1 e Discovery+ trasmetteranno in diretta integrale la 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans con accesso illimitato sul Circuit de la Sarthe, LIVE e on demand, all’evento per eccellenza nel mondo del motorsport a ruote coperte.

La Ferrari Hypercar è leader incontrastata del Mondiale Endurance 2025 - tripletta storica all'esordio in Qatar, vittoria in casa a Imola e doppietta nella 6 ore di Spa-Francorchamps - e campionessa in carica della 24 Ore di Le Mans dal 2023. Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi proveranno a bissare il successo dello scorso anno con la Ferrari numero 51, ma la 499 P avrà una flotta di avversari molto agguerriti, tra cui Sebastien Buemi e Brandon Hartley su Toyota, Andre Lotterer in cerca del poker al volante della Porsche, l’esordiente Aston Martin, gli ex-piloti di F1 Jenson Button su Cadillac, Mick Schumacher in Alpine o Kevin Magnussen su BMW, mentre il campione di Formula E Jean-Éric Vergne sarà uno degli alfieri di Peugeot.

Sessantadue auto, di cui 21 nella classe regina e 13 costruttori differenti: l’attesa in classe LMGT3 è tutta per Valentino Rossi sulla BMW numero 46 del Team WRT.

Nicola Villani, Daniele Galbiati, Paolo Allievi, Marco Petrini e Fabio Magnani sono la squadra dei telecronisti di Eurosport che commenteranno la 24 Ore di Le Mans in tutte le sue fasi, dalle prove libere alle qualifiche, dal via della corsa fino alla bandiera a scacchi.

Sabato 15 giugno alle 16:00 sarà la leggenda del tennis Roger Federer a sventolare la bandiera dello Starter, che dà inizio alla gara regina del Motorsport mondiale.

Su Discovery+ e per tutta la diretta integrale saranno disponibili i feed aggiuntivi on-board camera e live-timing di tutti i settori e le categorie, immagini aeree e mappe virtuali.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA 24 ORE DI LE MANS SU EUROSPORT E DISCOVERY+

Sabato 14 giugno: