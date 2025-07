Amichevoli sul NOVE in chiaro: Roma, Inter, Juventus e Milan con accordo DAZN-Warner Bros.Discovery

A meno di un mese dal ritorno della Serie A, previsto nel weekend del 23 agosto, cresce l’attesa tra gli appassionati di calcio. Per ingannare il tempo, ci penserà un pacchetto di amichevoli di grande richiamo, che quest’anno si potranno seguire anche in chiaro grazie a un accordo tra DAZN e Warner Bros. Discovery, che porterà alcune partite sul NOVE.

Il calendario delle trasmissioni prevede un mix di dirette e differite, coinvolgendo tutte le big italiane impegnate in sfide di prestigio contro avversarie di caratura internazionale.

Si comincia mercoledì 6 agosto alle 21:30 con Aston Villa-Roma , match che sarà trasmesso in diretta.

, match che sarà trasmesso in diretta. Venerdì 8 agosto, sempre alle 21:30 ma in differita, sarà la volta di Monaco-Inter .

. Domenica 10 agosto è prevista una doppia proposta: alle 17:30 andrà in diretta Borussia Dortmund-Juventus , mentre alle 21:30 sarà trasmessa in differita Chelsea-Milan .

, mentre alle 21:30 sarà trasmessa in differita . Il ciclo si concluderà sabato 16 agosto alle 20:30 con la diretta di Inter-Olympiacos.

Nel corso dei prossimi mesi, DAZN offrirà ai suoi abbonati ancora più eventi multisport grazie all'integrazione nella piattaforma di tutti i contenuti extra trasmessi in diretta nell'ambito dell'offerta digitale di Eurosport: oltre ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, già presenti in app, e che continueranno a trasmettere il meglio delle competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, saranno disponibili anche le competizioni integrali con tutte le partite del Roland Garros e degli Australian Open di tennis, ogni istante dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, le dirette integrali di tutte le tappe del Tour de France, del Giro d'Italia e della Vuelta e ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismo del calendario UCI (tra cui, ma non solo, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne- Liegi, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia), tutte le principali discipline degli sport invernali, ogni appuntamento sull'ottagono dell'UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour, fino ai motori con il campionato WEC, lo Speedway, la Formula E, e molto altro ancora.

Dalla rinnovata partnership italiana che si inserisce nella più ampia collaborazione avviata da tempo tra le due aziende a livello europeo, nasce quindi una nuova offerta multisport, ancora più ampia e di qualità, che arricchisce l'esperienza degli abbonati alla piattaforma di intrattenimento sportivo.

L'altra grande novità assoluta dell'accordo è il debutto su DAZN dell'offerta di intrattenimento di Warner Bros. Discovery, grazie alla quale gli abbonati avranno la possibilità di fruire direttamente in piattaforma anche di canali come Nove, Real Time, DMax e non solo, e dal prossimo autunno Discovery Channel. Un'offerta ricca e completa che spazia tra tutti i generi e che negli anni è diventata un punto di riferimento per un pubblico sempre più ampio, curioso e desideroso di fruire di contenuti innovativi e stimolanti.