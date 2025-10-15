Six Kings Slam: diretta esclusiva Netflix con Sinner, Djokovic, Alcaraz stelle del tennis mondiale
Per la prima volta in diretta solo su Netflix, mercoledì 15 ottobre, arriva il torneo Six Kings Slam, che vedrà i più grandi campioni del tennis contendersi il titolo di campione. I protagonisti della prima giornata, che scenderanno sul campo dell’ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, alle 18:30 ora italiana, saranno Alexander Zverev (GER) vs. Taylor Fritz (USA), seguiti (non prima delle 20:00), dal campione italiano Jannik Sinner vs. Stefano Tsitsipas (GRE).
La telecronaca sarà affidata alle voci di Federico Ferrero e Guido Monaco.
Di seguito il calendario completo:
Quarti di finale – Mercoledì 15 ottobre
- 18.30: Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA)
- A seguire (non prima delle 20.00): Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE)
Semifinali – Giovedì 16 ottobre
- 18.30: Carlos Alcaraz (ESP) vs Zverev o Fritz
- A seguire (non prima delle 20.00): Novak Djokovic (SRB) vs Sinner o Tsitsipas
Finale – Sabato 18 ottobre
- 18.30: Finale 3°/ 4° posto
- A seguire (non prima delle 20.00): Finale 1° / 2° posto