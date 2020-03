Martedi 3 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Ted Bundy - Fascino criminale

Zac Efron e Lily Collins nel biopic sul feroce serial killer Ted Bundy. Una donna scopre di aver vissuto per anni al fianco di un maniaco pluriomicida, ignara delle sue gesta efferate.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Wakefield - Nascosto nell'ombra

Ottima prova attoriale per Bryan Cranston in una pellicola con Jennifer Garner. Arrivato alla depressione, un avvocato di successo si isola all'insaputa della sua famiglia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Gods of Egypt

Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau in un action-fantasy di Alex Proyas. Per liberare la sua amata, un giovane e valoroso sfida Set, il dio delle tenebre salito sul trono d'Egitto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Kazaam - Il gigante rap

Il campione NBA Shaquille O'Neal in una versione moderna de 'La lampada di Aladino'. In fuga dai bulli, Max urta una scatola da cui fuoriesce un genio, pronto a esaudire i suoi desideri.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Defender

Dolph Lundgren debutta alla regia e interpreta un action di grande effetto. Un terrorista sta escogitando l'assassinio del Presidente degli Stati Uniti: solo un uomo puo' fermarlo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Più denso dell'acqua

Bradley Cooper e Sienna Miller in una 'commedia gastronomica'. Dopo essersi rovinato la carriera facendo uso di droghe, un rinomato chef torna a Londra per aprire un ristorante.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il sapore del successo

Bradley Cooper e Sienna Miller in una 'commedia gastronomica'. Dopo essersi rovinato la carriera facendo uso di droghe, un rinomato chef torna a Londra per aprire un ristorante.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Natale all'improvviso

Diane Keaton e John Goodman in una pellicola natalizia. Tutte le generazioni della famiglia Cooper si ritrovano per Natale, ma quest'anno ognuno di loro ha un segreto da nascondere.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ci vediamo domani

Enrico Brignano in una commedia dissacrante. Un quarantenne apre un'agenzia funebre in un paesino abitato da ultranovantenni, ma i vecchietti non hanno intenzione di passare a miglior vita.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Attacco al potere 3

Gerard Butler per la terza volta nei panni dell'agente anti-terrorismo in un action con Morgan Freeman e Nick Nolte. Mike Banning deve scagionarsi da una gravissima accusa.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La terra dell'abbastanza

L'acclamata opera prima dei fratelli D'Innocenzo e' un viaggio nell'inferno della criminalita'. Due ragazzi della periferia romana investono per sbaglio un pentito ed entrano in un clan.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

The Bad Seed

Dal romanzo di W. March e remake de "Il giglio nero" di M. LeRoy, un horror-thriller di Rob Lowe. Il vedovo David Grossman cerca di aiutare sua figlia Emma ad affrontare la perdita di un suo compagno di classe, salvo poi scoprire che forse la figlia potrebbe avere a che fare con la sua morte. Mentre altri incidenti si susseguono, la natura di Emma diventa sempre piu' chiara agli occhi di David.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Studio illegale

Andrea Campi e' un giovane e rampante avvocato che lavora in un prestigioso studio legale internazionale specializzato in importanti operazioni societarie. Andrea si e' dedicato completamente alla carriera trascurando la sua vita privata, praticamente inesistente. Quando il suo capo lo coinvolge in un nuovo e delicato progetto, Andrea si ritrova protagonista di un turbine di eventi che, sotto l'ombra di una catastrofe lavorativa incombente, lo portano a riconsiderare tutto il mondo che lo circonda.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Point break

Remake di "Point Break", mini-cult anni '90 firmato Bigelow. Johnny Utah e' un ex atleta di sport estremi che ha finito la sua carriera a seguito della tragica morte di un suo amico durante una corsa di moto cross. Per espiare questa colpa, si unisce all'FBI e gli viene affidato l'incarico di catturare una banda di rapinatori che, come lui, sono atleti di sport estremi. Ma per catturarli dovra' fingersi uno di loro.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

American Pastoral

Seymour "The Swede" Love, rampollo di una famiglia ebrea appartenente alla classe medio-alta del New Jersey, fu una star sportiva ai tempi del liceo ed e' ora un imprenditore di successo. La sua vita perfetta pero' si disintegrera' gradualmente a causa degli sconvolgimenti politici degli anni '60 sotto la presidenza di Lyndon B. Johnson.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

La scuola più bella del mondo

La scuola media toscana "Giovanni Pascoli" e' in competizione per il premio di migliore istituto e il preside per aggiudicarsi la vittoria decide di invitare la classe di una scuola di Accra, capitale del Ghana. Con la complicita' del correttore automatico del motore di ricerca, il bidello manda erroneamente l'invito ad una scuola campana.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)