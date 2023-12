Natale Sky Cinema e NOW: Tre di troppo, Lunedi 25 Dicembre 2023

Lunedi 25 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, la commedia familiare "Tre di troppo" diretta e interpretata da Fabio De Luigi, insieme a Virginia Raffaele, promette risate e situazioni impreviste quando una coppia si ritrova improvvisamente con tre bambini a seguito di un inaspettato anatema. Inoltre, puoi ritrovare lo stesso film su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:45. Per un'esperienza emozionante, su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "Green Book" di Peter Farrelly, vincitore di 3 Oscar nel 2019, racconta la storia di un buttafuori italo-americano e un pianista afroamericano durante un tour nell'America razzista del 1962.

Gli appassionati di magia e avventura troveranno "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban" su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Thompson e Gary Oldman. Il giovane mago scopre che un pericoloso criminale è in arrivo a Hogwarts per ucciderlo. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, l'action "Il fuggitivo" con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, premiato con un Oscar, presenta la storia di un medico condannato per l'omicidio della moglie che fugge per trovare il vero assassino. Per gli amanti del thriller, su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "Detective Marlowe", un originale Sky Original diretto da Neil Jordan con Liam Neeson, Diane Kruger e Jessica Lange, ci porta nell'Hollywood degli anni '30 con il detective Marlowe incaricato di ritrovare l'ex amante di un'ereditiera.

La romantica "Un amore di testimone" con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan sarà trasmessa su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00. La storia segue un ricco playboy che si rende conto di amare un'amica in procinto di sposarsi. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "The Woman King" con Viola Davis ci regala la vera storia di una leggendaria guerriera africana del 1823 che guida un corpo militare femminile per difendere il regno di Dahomey da un nemico invasore. Per gli amanti della commedia demenziale degli anni '80, "Scuola di polizia" con Steve Guttenberg e Kim Cattrall sarà trasmesso su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Il Gladiatore" di Ridley Scott offre un'opportunità di rivivere questo capolavoro epico con Russell Crowe e Joaquin Phoenix. Mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora, "Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse" di James Gray con Anthony Hopkins e Anne Hathaway ci porta nella New York degli anni '80 attraverso una storia autobiografica.

Scegli il film che fa per te e goditi la serata!

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Tre di troppo

Fabio De Luigi dirige e interpreta una commedia per tutta la famiglia con Virginia Raffaele. Fiera di non avere figli, una coppia si trova all'improvviso con 3 bimbi a causa di un anatema.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Green Book

3 Oscar 2019 al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. 1962: un buttafuori italo-americano accompagna in tour un pianista afroamericano nell'America razzista.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Thompson e Gary Oldman nel terzo capitolo della saga. Harry scopre che il pericoloso criminale Sirius Black sta arrivando a Hogwarts per ucciderlo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il fuggitivo

Action con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, premiato con l'Oscar. Un medico, condannato per l'omicidio della moglie, riesce a fuggire. Braccato da un agente, deve trovare il vero killer.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Detective Marlowe

Thriller Sky Original di Neil Jordan con Liam Neeson, Diane Kruger e Jessica Lange. Hollywood, anni 30: il detective Marlowe e' incaricato di ritrovare l'ex amante di un'ereditiera.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un amore di testimone

Love story con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan. Un ricco playboy si accorge di amare un'amica in procinto di sposarsi. Accettera' di farle da testimone al solo scopo di conquistarla.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Woman King

Viola Davis nella vera storia di una leggendaria guerriera africana. 1823: alla guida di un corpo militare femminile, Nanisca difende il regno di Dahomey da un nemico invasore

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Scuola di polizia

Cult della commedia demenziale anni 80 con Steve Guttenberg e Kim Cattrall. La libera iscrizione richiama all'accademia di polizia una serie di improbabili e catastrofici personaggi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il Gladiatore

Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse

James Gray dirige Anthony Hopkins e Anne Hathaway in una storia autobiografica. New York, anni 80: il dodicenne Paul si ribella ai desideri della famiglia e sogna di diventare un artista.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)