Guida TV Sky Cinema e NOW: Ghost - Fantasma, Martedi 20 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD, alle ore 21:15 sul canale 301, potrai goderti "Ghost - Fantasma", un classico senza tempo premiato con 2 Oscar, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, dove il fantasma di un uomo assassinato cerca di proteggere la sua fidanzata con l'aiuto di una medium. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, potrai seguire "Io Capitano" di Matteo Garrone, che narra il lungo viaggio verso l'Europa di due giovani senegalesi, un'odissea attraverso deserti, mare e centri di detenzione in Libia. Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, sarà trasmesso "Mission: Impossible II", diretto da John Woo e interpretato da Tom Cruise, dove l'agente Hunt deve sventare il piano di un ex collega in possesso di un virus mortale con l'aiuto di un'affascinante ladra.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, potrai divertirti con "Vita da camper", una commedia on the road con Robin Williams, dove una famiglia trascorre le vacanze in Colorado a bordo di un camper. Su Sky Cinema Action HD, anche alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Impatto imminente", un action adrenalinico con Bruce Willis e Sarah Jessica Parker, dove un ex detective insegue un serial killer. Su Sky Cinema Suspence HD, allo stesso orario sul canale 306, sarà trasmesso "Prospettive di un delitto", un thriller con Dennis Quaid, Forrest Whitaker e William Hurt, ambientato durante un summit in Spagna dove un attentato al Presidente degli Stati Uniti innesca una spirale di violenza.

Su Sky Cinema Romance HD, ancora alle 21:00 sul canale 307, potrai seguire "Nove lune e mezza", una commedia diretta e interpretata da Michela Andreozzi, con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti, dove una donna accetta di essere madre surrogata per sua sorella.Su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, potrai vedere "Un mondo perfetto", un road movie di Clint Eastwood, Kevin Costner e Laura Dern, dove un detenuto evade di prigione e si dà alla fuga prendendo in ostaggio un bambino, mentre uno sceriffo lo bracca.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai rivedere "Mission: Impossible - Dead Reckoning" e "Una giusta causa".

Ghost - Fantasma

2 Oscar alla pellicola senza tempo con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Con l’aiuto di una medium, il fantasma di un uomo assassinato cerca di proteggere la fidanzata.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Io Capitano

Il film Io Capitano di Matteo Garrone racconta il lungo viaggio verso l'Europa di due giovani senegalesi. Un'odissea tra i pericoli del deserto, le insidie del mare e la crudeltà dei centri di detenzione in Libia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mission: Impossible II

John Woo dirige Tom Cruise nel secondo capitolo della saga. Con l'aiuto di un'affascinante ladra, l'agente Hunt deve sventare il piano di un ex collega in possesso di un virus mortale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Vita da camper

Robin Williams in una esilarante commedia on the road. Per un impegno di lavoro, Bob annulla le vacanze alle Hawaii e trascina la famiglia in Colorado a bordo di un camper.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Impatto imminente

Bruce Willis e Sarah Jessica Parker in un action adrenalinico. Un ex detective della squadra omicidi insegue un serial killer, convinto che si tratti dell'assassino di suo padre.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Prospettive di un delitto

Thriller con Dennis Quaid, Forrest Whitaker e William Hurt. Un attentato contro il Presidente degli Stati Uniti durante un summit in Spagna innesca una spirale di violenza.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Nove lune e mezza

Michela Andreozzi dirige e interpreta una commedia con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Livia accetta di fungere da madre surrogata per sua sorella, all'insaputa dei rispettivi fidanzati.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Un mondo perfetto

Road movie di e con Clint Eastwood, Kevin Costner e Laura Dern. America, anni 60: un detenuto evade di prigione e si dà alla fuga prendendo in ostaggio un bambino. Uno sceriffo lo bracca.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - La girata

Secondo episodio della nuova stagione de I Delitti del Barlume. Durante una battuta di caccia tra amici ci scappa il morto. Un incidente? Solo la Fusco e Massimo sapranno darci una risposta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mission: Impossible - Dead Reckoning

Per la settima volta nei panni dell'agente Ethan Hunt, Tom Cruise deve salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Una giusta causa

Felicity Jones nella biografia di un'icona del femminismo. Ammessa a Harvard negli anni '50, Ruth Ginsburg ingaggia una tenace battaglia contro ogni discriminazione fra uomini e donne.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)