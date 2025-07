Guida TV Sky Cinema e NOW: Nella tana dei lupi 2 - Pantera, Martedi 29 Luglio 2025

Stasera in TV, Martedi 29 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Nella tana dei lupi 2 - Pantera su Sky Cinema Uno (canale 301) alle 21.15 riporta Gerard Butler nel ruolo dell’inflessibile Big Nick, sulle tracce di Donnie attraverso l’Europa fino al World Diamond Center di Nizza, dove si consuma un colpo miliardario carico di adrenalina. Cattiverie a domicilio su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21.15 è una commedia tagliente ambientata nel 1922, con Olivia Colman e Jessie Buckley nei panni di donne eccentriche coinvolte in uno scandalo epistolare che sconvolge la tranquilla Littlehampton. Horizon: An American Saga - Capitolo 1 su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21.15 è il maestoso western firmato Kevin Costner che apre una saga sull’espansione del West, in un’America lacerata dalla Guerra Civile, tra pionieri e popolazioni indigene in lotta per la sopravvivenza.

Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21.00 segue le nuove reincarnazioni del cane Bailey, che attraversa le vite pur di restare accanto alla sua amata padroncina. 2 Fast 2 Furious su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21.00 continua la celebre saga motoristica con Paul Walker nei panni di un ex agente che si infiltra in una rete di traffici criminali per smascherarne il boss. Diabolik su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21.00 porta sullo schermo l’iconico ladro in calzamaglia nera: Luca Marinelli è il protagonista del noir diretto dai Manetti Bros. accanto a Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Sposa in rosso su Sky Cinema Romance (canale 307) alle 21.00 racconta la storia di due sconosciuti che si fingono sposi per intascare i regali di nozze, tra equivoci, spiagge maltesi e guai sentimentali. Il Padrino della Mafia su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21.00 è un thriller ambientato tra le sartorie e il crimine organizzato di Montréal, con Sergio Castellitto nei panni dell’uomo che vuole conquistare la fiducia di una famiglia mafiosa. 2 fantasmi di troppo su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21.00 è una commedia brillante dove due amici si fingono medium per truffare una strozzina, finendo però per evocare davvero due spiriti invadenti

Maria su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21.15 ripropone la straordinaria interpretazione di Angelina Jolie nei panni di Maria Callas, mentre Red Snake su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21.15 racconta la rinascita e la vendetta di una giovane yazida nelle trincee femminili del conflitto curdo.

Nella tana dei lupi 2 - Pantera

Gerard Butler torna nei panni dell’agente Big Nick in questo sequel ad alta tensione. Sulle tracce di Donnie fino in Europa, il detective si ritrova coinvolto in un colpo miliardario al World Diamond Center di Nizza.

Cattiverie a domicilio

Olivia Coleman e Jessie Buckley guidano questa commedia pungente ambientata nel 1922 a Littlehampton. Quando lettere anonime cariche di insulti scuotono la cittadina, il sospetto ricade su Rose, irlandese anticonformista. Una giovane poliziotta indaga per scoprire la verità.

Horizon: An American Saga: Capitolo 1

Kevin Costner dirige e guida il cast di questo epico western, primo capitolo di una saga ambientata durante l’espansione del West. Coloni e popolazioni indigene si scontrano per la sopravvivenza, in quindici anni di Guerra Civile che dilaniano gli Stati Uniti

Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre

Commovente sequel con Dennis Quaid e Kathryn Prescott. Costretto a separarsi dalla sua piccola amica umana, il cane Bailey decide che nelle sue prossime vite la troverà e la proteggerà.

2 Fast 2 Furious

John Singleton dirige Paul Walker nel primo sequel della saga. Un ex poliziotto si infiltra sotto falsa identità nella gang di un narcotrafficante con l'obiettivo di incastrarlo.

Diabolik

Dal celebre fumetto, i Manetti bros. dirigono Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Braccato da Ginko, Diabolik punta il diamante della sensuale Eva Kant. 1 David di Donatello.

Sposa in rosso

Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega in una commedia di Gianni Costantino, tra Malta e la Puglia. Due sconosciuti organizzano un finto matrimonio per intascare i soldi dei regali di nozze.

Il Padrino della Mafia

Sergio Castellitto in un thriller sulla mafia canadese. L'erede di una dinastia di sarti, che da generazioni veste il clan dei Paternò, è pronto a tutto per guadagnarsi la fiducia del boss.

2 fantasmi di troppo

Paolo Vita e Nunzio Fabrizio Rotondo dirigono e interpretano un'esilarante commedia. In debito con una strozzina, due amici si fingono medium, ma finiscono per evocare due veri fantasmi.

Maria

Angelina Jolie è Maria Callas in questo biopic diretto da Pablo Larraín. Negli ultimi giorni della sua vita, la leggendaria soprano affronta ricordi, rimpianti e il desiderio struggente di tornare alla musica.

Red Snake

Un cast femminile per entrare nel cuore del conflitto in Kurdistan. Venduta come schiava del sesso a un combattente dell’Isis, una ragazza yazida si unisce a un gruppo di guerrigliere.

