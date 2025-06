Formula 1 GP Canada 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

Il Mondiale di Formula 1 riparte da Montreal con il Gran Premio del Canada, uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari del calendario. Il tracciato cittadino del Circuit Gilles-Villeneuve, costruito nel 1976 sull’isola artificiale di Notre-Dame, è intitolato al leggendario pilota della Ferrari e si distingue per le sue caratteristiche uniche: curve lente alternate a lunghi rettilinei, staccate violente, chicane insidiose e tre zone DRS che favoriscono i sorpassi. Tra i punti chiave del circuito ci sono la curva 1 con la sua doppia traiettoria, il tratto tecnico dalla curva 3 alla 7 e il tornantino di curva 10, che lancia verso il rettilineo finale. Proprio qui si trova il temuto Muro dei Campioni, un ostacolo che non perdona errori e che negli anni ha messo fuori gioco alcuni tra i più grandi nomi della F1. Le variabili meteo saranno fondamentali, come da tradizione a Montreal. Il clima instabile del Quebec, capace di trasformarsi in pochi minuti dal sole alla pioggia battente, può stravolgere le strategie delle scuderie e cambiare completamente gli equilibri in pista, imponendo reattività e adattamento costante.

Il weekend seguirà il formato classico, con le prove libere al via venerdì alle 13.30 e 17 locali (19.30 e 23 CEST), la terza sessione sabato alle 12.30 (18.30 CEST) e le qualifiche previste per le 16 (22 CEST). La gara scatterà domenica alle 14 ora locale (20 CEST) e si disputerà sulla distanza di 70 giri, per un totale di 305,27 km. Sarà la decima prova della stagione e l’edizione numero 54 del Gran Premio del Canada, una corsa che promette emozioni, sorpassi e, potenzialmente, colpi di scena decisivi per il campionato.

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Superbike e NTT Indycar Series.

F1 A MONRÉAL – Da giovedì 12 a domenica 15 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con la decima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio del Canada,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 20.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 20, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DEL CANADA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 12 GIUGNO 2025

Ore 20.30: Conferenza stampa piloti

Ore 22.30: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 13 GIUGNO 2025

Ore 17: F1 Academy– Prove Libere 1

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.45: Paddock Live

Ore 23: F1 - Prove Libere 2

Ore 00: Paddock Live

Ore 00.25: F1 Academy– Qualifiche

SABATO 14 GIUGNO 2025

Ore 15.10: F1 Academy– Gara 1

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 20.45: F1 Academy– Gara 2

Ore 21.45: Paddock Live

Ore 22: F1 - Qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

DOMENICA 15 GIUGNO 2025

Ore 16.45: F1 Academy– Gara 3

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20: F1 - Gara

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: Debriefing

Ore 23: Notebook

Ore 23.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 14 GIUGNO 2025

ore 23:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 23:30 Motori F1 Qualifiche: GP Canada

ore 00:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 15 GIUGNO 2025

ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 21:30 Motori F1 Gara: GP Canada

ore 23:30 Motori F1 Podio

ore 23:45 Motori F1 Paddock Live Post Gara





