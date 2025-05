Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Playoff Semifinale Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

LA CORSA VERSO LA SERIE B È PRONTA A SCATTARE SU SKY SPORT!

28 squadre, 39 partite, un solo grande sogno: la promozione.

Dal 4 maggio al 7 giugno, i Playoff di Serie C NOW accendono i riflettori sul lato più autentico e viscerale del calcio italiano.

Ogni match sarà una sfida senza ritorno, ogni minuto una scarica di emozioni, ogni gol un passo verso la gloria!

Solo su Sky Sport e NOW, vivi in diretta un mese di battaglie, sacrifici e colpi di scena,

dove la passione si trasforma in determinazione e il sogno della Serie B diventa possibile.

Chi scriverà la propria favola? In Serie C, TUTTO può succedere. Preparati a tifare fino all’ultimo respiro!

I Playoff della Serie C NOW 2024-25 entrano nel clou: quattro squadre rimaste nel secondo turno della fase nazionale, che si giocheranno, su andata e ritorno tra il 25 e il 28 maggio, un posto nella Finalissima, al termine delle quali un solo club potrà alzare al cielo il trofeo e festeggiare la promozione. Partite decisive e tutte da vivere, che si preannunciano al cardiopalma, dove ogni gol potrà fare la differenza per la permanenza in Serie C.

SKY SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA PLAYOFF Semifinale Ritorno - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MERCOLEDI 28 MAGGIO 2025

ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff Semfinale Ritorno: L.R. Vicenza vs Ternana [and 0-0]

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera

Ternana e Vicenza si giocano l’accesso alla finale playoff di Serie C in un Liberati infuocato e tutto esaurito nel settore ospiti, con oltre mille tifosi biancorossi attesi. Dopo lo 0-0 dell’andata, la qualificazione passa solo da una vittoria: nei tempi regolamentari, supplementari o ai rigori. La Ternana arriva più convinta, rinvigorita dal nuovo modulo a tre voluto da Liverani che ha restituito solidità e brillantezza, mentre il Vicenza, dopo un primo tempo deludente all’andata, ritrova Ferrari, il suo uomo gol, decisivo per sbloccare l’attacco. Il duello tra El Tigre Ferrante e El Loco Ferrari dà un tocco italo-argentino alla sfida: entrambi possono cambiare la partita con una giocata. I precedenti al Liberati sono in equilibrio, con 7 vittorie Ternana, 6 pareggi e 5 successi Vicenza. In palio c’è la finale, andata il 2 giugno in casa della vincente, ritorno il 7 fuori.



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Daniele Barone

Il Pescara travolge anche l’Audace Cerignola con un altro poker in trasferta, firmando la terza vittoria esterna consecutiva nei playoff e confermandosi la squadra più in forma del momento. È l’ottava vittoria nelle ultime nove gare e la quattordicesima fuori casa in stagione: numeri da capogiro per la formazione di Baldini, che ha ritrovato brillantezza e concretezza proprio nel momento decisivo dell’anno. Dopo un calo tra novembre e la primavera che l’aveva fatta scivolare dietro Entella, Ternana e Torres, il Pescara è tornato a esprimere tutto il suo potenziale, con qualità nel palleggio, lucidità nel finale e un’intensità fisica che si traduce in gol pesanti nei minuti finali, come dimostrano Merola, Letizia, Bentivegna e la doppietta di Tonini a Cerignola. L’Audace, ora, è spalle al muro: la rimonta sembra proibitiva, anche per via del fattore Adriatico, che si preannuncia una bolgia con almeno 15mila spettatori. Raffaele perde Capomaggio per squalifica, Baldini non avrà Brosco e resta da valutare Pellacani, ma il Pescara lanciato in volata appare inarrestabile. La città sogna la terza finale playoff della sua storia e il traguardo non è mai sembrato così vicino.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



