Aprile 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | APRILE 2024



Le serie TV ultime uscite da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky ma anche i programmi TV e i talent show in esclusiva da non perdere nel mese di Aprile 2024! ( e in streaming su NOW ).

Ad aprile Sky presenta una ricca selezione di serie TV che cattureranno l'attenzione degli spettatori con trame avvincenti e personaggi indimenticabili. Tra le prime visioni, da non perdere Mary & George, nuova serie Sky Original disponibile in esclusiva dal 7 aprile, che segue le vicende di Mary Villiers, interpretata dalla premio Oscar Julianne Moore. Mary, desiderosa di potere, intravede un'opportunità nel sedurre Re Giacomo VI tramite suo figlio George, portando gli spettatori in un vortice di potere, amore e ambizione.

Dal 12 aprile torna in esclusiva la seconda stagione di Il Re, serie TV Sky Original con Luca Zingaretti. Bruno Testori viene reintegrato nel ruolo di direttore del carcere dopo che Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, ritira le accuse contro di lui. In cambio di questa azione, Testori è incaricato di ottenere informazioni da un altro detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso, che è accusato dell'omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa.

Prosegue inoltre la seconda stagione di Call My Agent - Italia con le disavventure dell’agenzia CMA e dei suoi soci. Uno sguardo divertente sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano. Risate assicurate!

Gli amanti del procedural crime troveranno soddisfazione con il ritorno della venticinquesima stagione di Law & Order: Special Victims Unit disponibile dal 21 aprile. La serie TV segue le indagini dell'Unità Vittime Speciali del dipartimento di polizia di New York, guidata dalla determinata Olivia Benson. E per chi ama l'azione e il brivido, da non perdere la Chicago Night, una serata dedicata alle nuove stagioni di uno dei franchise più amati: Chicago P.D., Chicago Med, Chicago Fire. Gli eroi di Chicago tornano per tenere al sicuro la città, in una lotta contro il tempo e contro il crimine. Dal 2 aprile, ogni martedì un nuovo episodio di ognuna delle tre serie.

Infine, arrivano per la prima volta su Sky tutte e sei le stagioni di Downton Abbey, dal 20 aprile disponibili on demand e su un canale interamente dedicato. La serie racconta le vicende della famiglia aristocratica Crawley e dei loro domestici nella campagna inglese del 1912.

Aprile è un mese carico di emozioni cinematografiche. Da toccanti film di genere drammatico a commedieirresistibili, la selezione dei titoli è ricca di titoli premiati da critica e pubblico. Di seguito esploreremo i film imperdibili di aprile tra cui: Oppenheimer, Barbie e Cento Domeniche.

Tra le nuove uscite più attese Oppenheimer, l'ultimo capolavoro diretto da Christopher Nolan che ha sbancato al botteghino mondiale e trionfato agli Oscar® con ben sette statuette. Tratto dalla storia vera dell’inventore della bomba atomica interpretato da Cillian Murphy. Disponibile dal 29 aprile.

Da non perdere anche Barbie: Margot Robbie e Ryan Gosling nel primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig. Afflitta da pensieri e difetti umani, Barbie lascia la sfavillante Barbieland per avventurarsi nel mondo reale, alla ricerca della bambina che gioca con lei. Disponibile dal 21 aprile.

Tra le ultime uscite di aprile troviamo anche Cento Domeniche, un dramma commovente con Antonio Albanese (regista e interprete del film) che segue le vicende di un operaio in pensione alle prese con una crisi economica inaspettata. Disponibile dal 15 aprile.

In arrivo Riunione di Famiglia - Non Sposate le mie Figlie! 3, terzo capitolo della saga che vede protagonisti anche questa volta Claude e Marie, genitori di quattro figlie sposate con uomini provenienti da quattro Paesi diversi. Quando la famiglia si riunisce per festeggiare il 40° anniversario di matrimonio della coppia, le differenze culturali daranno origine a situazioni esilaranti. Dall’1 aprile.

The Palace, diretto da Roman Polanski, offre una commedia brillante ambientata nella notte di Capodanno 1999 in un hotel ricco di eccentrici personaggi. Hansueli, il manager dell’albergo, cerca di soddisfare le richieste di tutti i clienti anche quando queste si fanno al limite dell’assurdo. Dal 7 aprile.

Michele Vannucci dirige Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio in Delta, un dramma ad alta tensione ambientato nel delta del Po (dal 6 aprile) , mentre Jon Hamm e Tina Fey sono i protagonisti di Maggie Moore(s): un omicidio di troppo (disponibile dal 14 aprile) una detective comedy targata Sky Original, presentata al Tribeca Film Festival 2023. Infine, da non perdere The Old Oak la nuova perla del cinema sociale di Ken Loach. L’Old Oak, è un posto speciale, non solo perché è l’ultimo pub aperto di una cittadina mineraria caduta in disgrazia ma perché diventa il cuore di un incontro tra culture diverse. Dal 27 aprile.

Ad aprile, prosegue lo show Pechino Express - La Rotta del Dragone. Le coppie di viaggiatori continuano la loro avventura lungo la Rotta del Dragone, attraversando i suggestivi territori del Vietnam, del Laos e dello Sri Lanka, ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi.

GialappaShow ritorna con una nuova stagione, condotta dal sempre esilarante Mago Forest e accompagnata dalla brillante Gialappa’s Band. Con un cast di comici d'eccezione e ospiti speciali, la risata è assicurata! Dal 10 aprile.

Tra le ultime uscite di aprile 2024, non mancano i documentari: Terra - Un Pianeta in Evoluzione (dal 22 aprile) ci porta in un viaggio intorno al mondo per scoprire come gli animali si adattano a un pianeta in continua evoluzione, mentre Steve Jobs - L'Uomo nella Macchina (dal 13 aprile) offre uno sguardo intimo sulla vita e l'eredità di uno dei più influenti innovatori della nostra era, Steve Jobs. Per gli appassionati di crimine, invece, da non perdere Bande criminali italiane: la docu-serie che ripercorre i casi delle bande criminali che hanno segnato l'Italia, raccontando storie di violenza, disprezzo per la società e deliri di onnipotenza. Disponibile dal 17 aprile.

Aprile su Sky offre un mix avvincente di Serie TV, film e programmi TV, garantendo emozioni per tutti i gusti.

SKY ATLANTIC

MARY&GEORGE

Da domenica 7 aprile, alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Con la vincitrice del premio Oscar® e del BAFTA Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran, la nuova serie Sky Original “Mary & George”, in sette episodi, è ispirata all'incredibile storia vera di Mary Villiers (Moore), che crebbe il suo affasciante e carismatico figlio, George (Galitzine), affinché potesse sedurre Re Giacomo VI di Scozia (Curran), conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra, e diventare il suo potentissimo amante. Grazie a scandalosi intrighi, il duo di umili origini divenne la coppia madre-figlio più ricca, più titolata e influente che l'Inghilterra avesse mai visto, nonché la coppia più fidata di consiglieri del re. Il cast comprende anche Nicola Walker, Niamh Algar, Trine Dyrholm, Sean Gilder, Adrian Rawlins, Mark O’Halloran, Laurie Davidson, Samuel Blenkin, Jacob McCarthy, Tom Victor, Alice Grant, Amelia Gething, Mirren Mack, Rina Mahoney e Simon Russell Beale.

IL RE – SECONDA STAGIONE

Da venerdì 12 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

IL RE del carcere S. Michele è tornato: Luca Zingaretti di nuovo protagonista dei nuovi episodi del prison drama Sky Original prodotto da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco. In otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi, la seconda stagione de IL RE è scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini e vede l’amatissimo attore romano di nuovo nei panni di Bruno Testori, il direttore di un carcere di frontiera alla fine della prima stagione reso prigioniero del suo stesso regno, il San Michele. Nel cast anche Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto, Barbara Bobulova.

SKY SERIE

CHICAGO NIGHT

Da martedì 2 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nuove stagioni per Chicago Med (S.9), Chicago Fire (S.12) e Chicago P.D. (S.11). Medici, vigili del fuoco e poliziotti dovranno continuare a salvare vite e gestire emergenze mentre le dinamiche dei loro dipartimenti e nelle loro relazioni personali si fanno sempre più complesse.

THE GOOD DOCTOR – SESTA STAGIONE

Da lunedì 15 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dopo il matrimonio e la promozione ad assistente chirurgo, il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) si troverà davanti a scelte fondamentali per il suo futuro.

SKY INVESTIGATION

LAW&ORDER SVU – VENTICINQUESIMA STAGIONE

Da domenica 21 aprile alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Spin off della longeva serie madre “Law & Order – I due volti della giustizia”, andata in onda dal 1990 al 2010 e ripresa dal 2022, l’Unità Vittime Speciali del dipartimento di polizia di New York torna per la venticinquesima stagione con nuove indagini su violenze e abusi, capitanata ancora una volta da Olivia Benson (Mariska Hargitay).

VERA – DODICESIMA STAGIONE

Da giovedì 25 aprile alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna a indagare nel Northumberland Vera Stanhope, ispettore capo della polizia locale, investigatrice implacabile ma dal cuore in fondo tenero.

SKY CINEMA

Nel mese di aprile, Sky Cinema continua a deliziare gli spettatori con una serie di prime visioni emozionanti e coinvolgenti. Lunedì 1° aprile, su Cinema Uno, prende il via con "Riunione di Famiglia - Non Sposate le Mie Figlie! 3" del 2021, una commedia che promette di regalare risate e momenti spensierati. Poi, venerdì 5 aprile, sempre su Cinema Uno, gli spettatori possono godersi un nuovo episodio di "Call My Agent Italia", continuando a seguire le avventure di questa divertente serie. Il sabato successivo, 6 aprile, su Cinema Due, arriva "Delta" di Adler del 2022, un film drammatico che si preannuncia coinvolgente e ricco di emozioni. E la domenica seguente, 7 aprile, su Cinema Uno, è il momento di "The Palace" del 2023, una commedia/dramma che promette di intrattenere con la sua miscela unica di emozioni.

Lunedì 8 aprile, su Cinema Uno, gli spettatori possono vivere l'adrenalina con "Chief of Station" di Sky del 2024, un'avventura carica di azione e suspense. Mercoledì 10 aprile, su Cinema Due, arriva "Lubo" del 2023, un film drammatico che promette di toccare corde emotive profonde. Continuando con il calendario delle prime visioni, venerdì 12 aprile, su Cinema Uno, fa il suo ritorno "Il Re" con i primi due episodi della seconda stagione, promettendo un mix avvincente di crimine e dramma. E domenica 14 aprile, ancora su Cinema Uno, arriva "Maggie Moore(s) - Un Omicidio di Troppo" del 2023, una commedia/crimine che sicuramente terrà gli spettatori sulle spine.

Lunedì 15 aprile, su Cinema Uno, c'è "Cento Domeniche" del 2023, un dramma che si preannuncia coinvolgente e toccante. Mercoledì 17 aprile, sempre su Cinema Uno, l'azione è protagonista con "Mercy" del 2023, promettendo emozioni forti e colpi di scena. Il calendario prosegue con altre prime visioni da non perdere, come il ritorno di "Il Re" con altri due episodi della seconda stagione, venerdì 19 aprile su Cinema Uno, e "November - I Cinque Giorni Dopo il Bataclan" di Adler del 2022, un dramma/thriller che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, sabato 20 aprile su Cinema Due.

Lunedì 22 aprile, su Cinema Uno, arriva "Barbie" del 2023, una commedia/fantastico che sicuramente conquisterà il pubblico di tutte le età. E giovedì 25 aprile, su Cinema Uno, c'è "I Limoni d'Inverno" del 2023, un dramma che promette di emozionare e commuovere. Con "Il Re" che continua la sua seconda stagione con altri due episodi il 26 aprile su Cinema Uno, e "The Old Oak" di Lucky Red del 2023 che arriva su Cinema Due il 27 aprile, il mese di aprile si conclude con grandi emozioni e storie coinvolgenti. Non perderti la magia di queste prime visioni su Sky Cinema!

LE PRIME TV DEL MESE:

Lun 1 APR - CINEMA UNO : RIUNIONE DI FAMIGLIA - NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! 3 [01, 2021] - 1aTv Commedia

[01, 2021] Commedia Ven 5 APR - CINEMA UNO : CALL MY AGENT ITALIA [Stagione 2, ep. 5-6] - 1aTv Commedia

[Stagione 2, ep. 5-6] - Commedia Sab 6 APR - CINEMA DUE : DELTA [Adler, 2022] - 1aTv Drammatico

[Adler, 2022] Drammatico Dom 7 APR - CINEMA UNO : THE PALACE [01, 2023] - 1aTv Commedia/Drammatico

[01, 2023] Commedia/Drammatico Lun 8 APR - CINEMA UNO : CHIEF OF STATION [Sky, 2024] - 1aTv Azione/Thriller

[Sky, 2024] Azione/Thriller Mer 10 APR - CINEMA DUE : LUBO [01, 2023] - 1aTv Drammatico

[01, 2023] Drammatico Ven 12 APR - CINEMA UNO : IL RE [Stagione 2, ep. 1-2] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Stagione 2, ep. 1-2] - Crimine/Drammatico Dom 14 APR - CINEMA UNO : MAGGIE MOORE(S) - UN OMICIDIO DI TROPPO [Sky, 2023] - 1aTv Commedia/Crimine

[Sky, 2023] Commedia/Crimine Lun 15 APR - CINEMA UNO : CENTO DOMENICHE [Vision, 2023] - 1aTv Drammatico

[Vision, 2023] Drammatico Mer 17 APR - CINEMA UNO : MERCY [Paramount, 2023] - 1aTv Azione

[Paramount, 2023] Azione Ven 19 APR - CINEMA UNO : IL RE [Stagione 2, ep. 3-4] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Stagione 2, ep. 3-4] - Crimine/Drammatico Sab 20 APR - CINEMA DUE : NOVEMBER - I CINQUE GIORNI DOPO IL BATACLAN [Adler, 2022] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Adler, 2022] Drammatico/Thriller Lun 22 APR - CINEMA UNO : BARBIE [Warner, 2023] - 1aTv Commedia/Fantastico

[Warner, 2023] Commedia/Fantastico Gio 25 APR - CINEMA UNO : I LIMONI D'INVERNO [Europictures, 2023] - 1aTv Drammatico

[Europictures, 2023] Drammatico Ven 26 APR - CINEMA UNO : IL RE [Stagione 2, ep. 5-6] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Stagione 2, ep. 5-6] - Crimine/Drammatico Sab 27 APR - CINEMA DUE : THE OLD OAK [Lucky Red, 2023] - 1aTv Drammatico

[Lucky Red, 2023] Drammatico Lun 29 APR - CINEMA UNO : OPPENHEIMER [Universal, 2023] - 1aTv Biografico/Drammatico

SKY CINEMA COLLECTION – CHECCO ZALONE MANIA

Sky Cinema Collection, da venerdì 29 marzo a venerdì 5 aprile

Collezione - Non c’è niente di meglio che trascorrere le vacanze di Pasqua in compagnia della simpatia dilagante del comico e attore pugliese Luca Medici, in arte Checco Zalone. L’appuntamento è da venerdì 29 marzo a venerdì 5 aprile su Sky Cinema Collection con i 5 film campioni d’incassi interpretati da Zalone che non smettono di farci ridere e riflettere, questi sono i titoli: CADO DALLE NUBI, il film d’esordio, ricco di gag, in cui un aspirante cantante pugliese si trasferisce a Milano in cerca di successo e si innamora della figlia di un leghista; CHE BELLA GIORNATA, la seconda commedia di successo dove Zalone interpreta un ingenuo addetto alla sicurezza del Duomo di Milano che si lascia ingannare da una terrorista araba, innescando una serie di esilaranti malintesi; SOLE A CATINELLE, il film dalla comicità travolgente in cui un venditore di aspirapolveri ha promesso al figlio una vacanza da sogno e, grazie a un colpo di fortuna, finisce in un mondo fatto di feste esclusive; QUO VADO?, la commedia dei record di Zalone che ironizza sul mito del posto fisso; e il campione d’incassi TOLO TOLO, il film scritto insieme Paolo Virzì che vede Zalone anche alla regia, che racconta le peripezie di Checco, un uomo inseguito dai creditori che scappa in Africa.



SKY CINEMA COLLECTION – RUSSELL CROWE MANIA

Sky Cinema Collection, sabato 6 e domenica 7 aprile

Collezione - Il 7 aprile l’attore premio Oscar® Russel Crowe compie 60 anni e Sky Cinema Collection coglie l’occasione per dedicargli un intero weekend, sabato 6 e domenica 7 aprile, con 7 titoli della sua filmografia. Sono da non perdere le pellicole che vedono la solida collaborazione con il regista Ridley Scott: IL GLADIATORE, vincitore di 5 Oscar®, con Joaquin Phoenix; la commedia tra le vigne UN’OTTIMA ANNATA – A GOOD YEAR con Marion Cotillard; l’avventuroso ROBIN HOOD con Cate Blanchett; l’action NESSUNA VERITÀ con Leonardo DiCaprio; e il biopic poliziesco AMERICAN GANGSTER con Denzel Washington. Non mancano poi il thriller diretto da Paul Haggis THE NEXT THREE DAYS con Elizabeth Banks e Liam Neeson; e il remake di James Mangold del celebre western del 1957 QUEL TRENO PER YUMA con Christian Bale.

SKY CINEMA COLLECTION – JOHN TRAVOLTA MANIA

Sky Cinema Collection, da lunedì 8 a venerdì 12 aprile

Collezione - Da lunedì 8 a venerdì 12 aprile i riflettori di Sky Cinema Collection si accendono su John Travolta con 13 titoli della sua filmografia. Questi i film da non perdere: l’action tra spari e inseguimenti FROM PARIS WITH LOVE con Jonathan Rhys-Meyers e Kasia Smutniak e quello tra hacker e terroristi CODICE: SWORDFISH con Hugh Jackman e Halle Berry; la pellicola di Tony Scott PELHAM 1 2 3: OSTAGGI IN METROPOLITANA in cui Travolta viene sfidato da Denzel Washington; il western all’insegna della vendetta NELLA VALLE DELLA VIOLENZA con Ethan Hawke; il thriller che scava nel torbido dell’ambiente militare LA FIGLIA DEL GENERALE; il cult musical GREASE – BRILLANTINA con Olivia Newton-John; e l’intramontabile trilogia con Kirstie Alley, composta da SENTI CHI PARLA, SENTI CHI PARLA 2 e SENTI CHI PARLA ADESSO.

SKY CINEMA HARRY POTTER

Sky Cinema Collection, sabato 13 e domenica 21 aprile

Collezione - Da sabato 13 a domenica 21 aprile Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Harry Potter e ospita ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI insieme al maghetto più amato del grande schermo con il franchise dagli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo) con gli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER, nati dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretati sul grande schermo da Daniel Radcliffe, insieme a Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley, Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton e Robbie Coltrane, recentemente scomparso, in quelli dell’amabile Hagrid. Era il 2001 quando uscì nelle sale il primo capitolo della saga, HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE diretto da Chris Columbus, che ottenne incassi record al box office e che narra la difficile infanzia del piccolo Harry nel mondo dei “babbani” e il suo arrivo alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L’anno successivo uscì HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI diretto ancora da Columbus, in cui Harry, tornato alla scuola di magia dopo le vacanze, affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e deve scoprire il terribile segreto di una stanza misteriosa. Nel 2004 Alfonso Cuarón firmò la regia di HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN conferendo all’ambientazione un’atmosfera più dark e alla narrazione un’impronta più adulta. Qui Harry deve affrontare il pericoloso criminale Sirius Black (Gary Oldman), appena evaso dalla prigione di Azkaban. La regia venne affidata a Mike Newell per il quarto capitolo della saga, HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO, in cui tra tornei di magia, balli e turbamenti d’amore, Harry si prepara il ritorno dell’oscuro Voldemort (Ralph Fiennes). HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE segnò l’ingresso alla regia di David Yates, che diresse anche i successivi film. In questo quinto capitolo, prima che una profezia decida il suo destino, Harry scopre l’esistenza di un’associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, il cui ritorno incombe su Hogwarts. Era il 2009 quando uscì al cinema HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE. In questa sesta avventura Harry trova un manuale misterioso appartenuto al Principe Mezzosangue tramite cui apprende i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di un ricordo custodito dal professor Lumacorno (Jim Broadbent). Nel 2010 e 2011 si susseguirono in sala i capitoli finali, HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE I e HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II, in cui la sfida con Voldemort è alle porte e, per sconfiggerlo, Harry, Hermione e Ron devono trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l’anima del Signore Oscuro. Infine, fa parte della programmazione il prequel della saga di Harry Potter ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI, uscito nelle sale nel 2016 e premiato con l’Oscar® ai costumi nel 2017, con Eddie Redmayne protagonista. È da non perdere in programmazione HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO: RITORNO A HOGWARTS, la speciale retrospettiva che porta i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, proponendo la reunion, avvenuta nel 2021, fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, altri stimati membri del cast e i registi che hanno realizzato gli otto film. Questi i nomi illustri che si uniscono al celebre trio di maghetti: Helena Bonham Carter, il compianto Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart, producer David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.

SKY CINEMA COLLECTION – MARGOT ROBBIE & RYAN GOSLING

Sky Cinema Collection, da lunedì 22 a venerdì 26 aprile

Collezione - In occasione dell’attesa prima visione BARBIE (lun. 22 aprile ore 21.15 su Sky Cinema Uno, ore 21.45 su Sky Cinema Collection), che vede protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, da lunedì 22 a venerdì 26 aprile Sky Cinema Collection propone 12 titoli della filmografia delle due star. Tra i film da non perdere, che vedono la Robbie protagonista, sono previsti: il thriller romantico sull’arte del raggiro FOCUS - NIENTE È COME SEMBRA con Will Smith; il biopic MARIA REGINA DI SCOZIA, in cui l’attrice interpreta Elisabetta I d’Inghilterra e Saoirse Ronan veste i panni di sua cugina Maria; il cinecomic, premiato con l’Oscar® al trucco, SUICIDE SQUAD con Will Smith, Jared Leto e Viola Davis; e il kolossal di Damien Chazelle, ambientato nella Hollywood degli anni 20, BABYLON con Brad Pitt. Mentre tra i titoli che vedono Gosling protagonista segnaliamo: il thriller IL CASO THOMAS CRAWFORD con Anthony Hopkins; la commedia romantica CRAZY, STUPID, LOVE. con Steve Carell, Emma Stone e Julianne Moore; l’action di Nicolas Winding Refn, miglior regia a Cannes, DRIVE con Carey Mulligan; il sequel del cult di fantascienza, diretto da Denis Villeneuve e premiato con 2 Oscar®, BLADE RUNNER 2049 con Harrison Ford e Ana de Armas; e il biopic di Damien Chazelle, premiato con 1 Oscar® e 1 Golden Globe, FIRST MAN - IL PRIMO UOMO in cui Gosling interpreta Neil Armstrong.

SKY CINEMA COLLECTION – CHRISTOPHER NOLAN MANIA

Sky Cinema Collection, da sabato 27 aprile a venerdì 3 maggio

Collezione - In occasione della prima visione OPPENHEIMER di Christopher Nolan (lun. 29 aprile ore 21.15 su Sky Cinema Uno, ore 21.45 su Sky Cinema Collection), da sabato 27 aprile a venerdì 3 maggio Sky Cinema Collection prevede altre 8 pellicole firmate dal grande regista. Questi i titoli: il film che si dirama nei labirinti della mente MEMENTO con Guy Pearce; il thriller INSOMNIA con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank; la pellicola sull’illusionismo THE PRESTIGE con Hugh Jackman e Christian Bale; il visionario action, premiato con 4 Oscar®, INCEPTION con Leonardo DiCaprio e Joseph Gordon-Levitt; il kolossal sci-fi, vincitore dell’Oscar® agli effetti speciali, INTERSTELLAR con un grande cast capitanato da Matthew McConaughey e Jessica Chastain; e la magnetica trilogia sull’Uomo pipistrello, interpretato da Christian Bale, BATMAN BEGINS, IL CAVALIERE OSCURO e IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO.

SKY UNO

GIALAPPA SHOW

Da mercoledì 10 aprile alle 21.15, su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nuova stagione dell’esilarante programma della Gialappa’s Band condotto dal Mago Forest, con un cast di comici d’eccezione, tanti ospiti e commenti alle trasmissioni tv più amate.

SKY DOCUMENTARIES

STEVE JOBS – L’UOMO NELLA MACCHINA

Sabato 13 aprile alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Chi è veramente l’uomo con il dolcevita nero? Una biografia schietta e sincera, un esame critico della figura di Steve Jobs, leggenda del nostro tempo. A volte esaltato come un genio, altre additato come un tiranno: questo film rivela la vera essenza del fondatore di Apple, i cui valori e la cui eredità permeano ancora oggi la cultura della Silicon Valley e dell’intera industria tecnologica.

L’UOMO CHE SCHERZAVA COL FUOCO

Da sabato 20 aprile alle 21.15, con due episodi a settimana, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1986 il Primo Ministro di Svezia, Olof Palme, è stato assassinato in una via affollata di Stoccolma. L’omicidio ha sconvolto il mondo intero, ma anni di ricerche da parte della polizia hanno portato a pochi risultati. Almeno finché un ex diplomatico svedese ha scoperto per caso dei documenti personali di Stieg Larsson, autore della trilogia di romanzi Millennium. I documenti rivelano che Larsson ha investigato sul caso per un decennio, e che prima della sua morte improvvisa nel 2004 era sull’orlo di una scoperta fondamentale. Una docuserie in quattro episodi per raccontare la scioccante storia dell’assassinio che ha sconvolto l’Europa, e delle persone che vogliono conoscerne le verità nascoste.

CODA – LA VOCE DEL SILENZIO

Da domenica 28 aprile alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un documentario che esplora la realtà dei figli udenti di genitori sordi. Nel film vediamo le storie di tre ‘CODA’ (Children Of Deaf Adults, ovvero figli di adulti non udenti), cresciuti in una realtà che ha donato loro prospettive di vita uniche, in bilico tra due mondi.

SKY ARTE

GRUNGE: MUSICA E RABBIA

Venerdì 5 aprile alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio a Seattle, capitale mondiale del grunge, per esplorare questa corrente musicale con le testimonianze di alcuni dei suoi esponenti più illustri e di altre personalità del panorama culturale statunitense: tra questi Dave Grohl, Courtney Love, Judd Apatow, Tony Hawk, Billie Eilish.

UNA VITA PER L’ARTE

Sabato 13 aprile alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’artista e filmmaker Ang Sookoon ci porta con sé in un viaggio tra Singapore, il Giappone, Londra, Parigi, New York, Berlino e Amsterdam per mostrarci le vite private di chi vive d’arte. Attraverso conversazioni sincere con i suoi colleghi, Sookoon esplora i problemi economici legati alle loro carriere non convenzionali e racconta gli enormi sforzi necessari per arrivare a fine mese. Una denuncia dei sistemi che attualmente governano le carriere e le vite degli artisti.

GIAN PAOLO BARBIERI. L’UOMO E LA BELLEZZA

Lunedì 15 aprile alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Attraverso uno sguardo intimo sul mondo di Gian Paolo Barbieri, uno dei più grandi fotografi italiani, il documentario ripercorre un’era di cui è stato testimone. Il teatro, il cinema, l’arte e il mondo della moda, icone di cultura e bellezza che lo hanno ispirato e consacrato: un prezioso materiale d’archivio – tra cui immagini scattate da Barbieri durante 50 anni di carriera e filmati di repertorio che ne ripercorrono la vita – assieme a numerose testimonianze di chi ha lavorato con lui rivelano la sua ricerca della bellezza, una vita spesa perla fotografia.

ASK THE SAND

Sabato 27 aprile alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il viaggio di un padre e un figlio alla ricerca della città-utopia di Arcosanti, la città del futuro costruita nel 1970 nel deserto dell’Arizona dall’architetto italiano Paolo Soleri (1919-2013), allievo di Frank Lloyd Wright. Un viaggio che è anche il regalo di compleanno a un figlio che diventa uomo. Soleri è un personaggio tra i più importanti del Novecento - tutt’ora dimenticato - raccontato con gli occhi vergini di un aspirante architetto con le antenne apertissime verso quello che accade nel mondo e a cosa ognuno di noi può fare per contribuire a migliorarlo.

SKY CRIME

I DELITTI DELLA CAMERA DA LETTO

Da martedì 9 aprile alle 21.05, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nella quiete della propria camera da letto si celano talvolta realtà da incubo. "I delitti della camera da letto" ci conduce attraverso storie di crimini inaspettati, dove il risveglio mattutino si tinge di orrore e mistero. Nel buio della notte emergono verità sconvolgenti: i criminali saranno stati complici domestici o figure estranee?

ANNIE: LA RAGAZZA SULLA SPIAGGIA

Da domenica 14 aprile alle 21.05, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La scoperta del corpo di Annie Börjesson su una spiaggia scozzese nel 2005 aprì un capitolo oscuro. Quello che sembrava un caso di suicidio si trasformò in un intricato puzzle di indizi sinistri. Tra teorie di una falsa identità, l'ombra di uno stalker e l'inquietante ipotesi di coinvolgimento di apparati statali, la vicenda di Annie si rivela un labirinto di segreti e cospirazioni.

BANDE CRIMINALI ITALIANE

Da mercoledì 17 aprile alle 22.00, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Hanno terrorizzato intere città, si sono mosse in un perimetro che a volte rasenta la mitologia, tra sprezzo per la legge e un’idea assurdamente romantica di ribellione alle autorità. Sono le bande criminali che hanno segnato l’Italia in una continua contesa tra chi non aveva nulla da perdere e chi è rimasto vittima della ferocia di questi banditi. Le loro storie ne raccontano in realtà una sola: fughe, adolescenze difficili, famiglie disgregate, brama di soldi, lusso e donne. Una sola è la via per raggiungere questi scopi: il terrore delle armi. Racconteremo quattro bande criminali italiane attraversandone la violenza, il disprezzo per la società, le idee folli, i deliri di onnipotenza. Storie finite male, ma che esercitano ancora un fascino tanto inspiegabile quanto innegabile.



COLD CASE: IL CASO RIFKIN

Da giovedì 25 aprile alle 21.05, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Joel Rifkin, il serial killer che ha segnato New York uccidendo 17 donne, fu arrestato nel 1993. Dopo trent’anni, emersi nuovi indizi, il caso viene riaperto. Ma proprio quando gli investigatori sembrano essere vicini alla verità Rifkin li sorprende con una rivelazione inaspettata. Sta davvero aiutando la polizia a mettere fine a un mistero durato trent’anni, o si tratta dell’ennesima bugia di uno spregiudicato serial killer?

INTERVISTA CON L’ASSASSINO

Da lunedì 29 aprile alle 21.05, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Piers Morgan intervista otto assassini che gridano la propria innocenza. Ogni incontro è un duello verbale per svelare la verità dietro le contestate condanne. Questi detenuti, protagonisti di alcuni dei casi più famosi degli ultimi anni, si trovano davanti l'ultima chance per raccontare la propria versione dei fatti. Riusciranno a convincere Morgan della loro innocenza, o saranno le sue domande a confermare che la giustizia ha seguito il giusto corso?

SKY NATURE

RADICI

Da venerdì 5 aprile alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo cinque alberi iconici dell’Africa meridionale: ogni albero si trova in un habitat completamente unico e ospita, nutre e ripara tra i suoi rami una serie di insetti, uccelli e animali.

TERRA – UN PIANETA IN EVOLUZIONE

Da lunedì 22 aprile alle 19.30, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione dell’Earth Day, cinque episodi in binge watching per imbarcarsi in una spedizione che girerà tutto il mondo, rivelando come gli animali riescono ad adattarsi a un pianeta che cambia sempre più velocemente. Per cinque episodi attraversiamo la Terra passando per distanti terre selvagge e moderni ambienti urbani, scoprendo come gli animali usano il loro ingegno e il loro istinto per adattare i propri comportamenti ed evolversi in modi inaspettati.

