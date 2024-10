Sky TG24 Live In Roma 2024: ospiti, eventi e dibattiti - Diretta tv dalle Corsie Sistine

Martedì 8 ottobre 2024, dalle Corsie Sistine del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia a Roma, si terrà Sky TG24 Live In,

trasmesso in diretta su Sky TG24 a partire dalle 9.00 del mattino. L'evento, patrocinato dalla Regione Lazio,

ospiterà personalità di spicco tra cui Andrea Abodi, Marina Elvira Calderone, Roberto Gualtieri,

Carlo Nordio, Matteo Renzi, Elly Schlein, Matteo Salvini, e altri. Saranno presenti anche volti noti del mondo dello spettacolo

come Giovanni Allevi e Alessandro Borghese. Il format mira a discutere temi di attualità come la crisi climatica, l'intelligenza artificiale, e le sfide della politica globale.

Completato il parterre di ospiti che prenderanno parte a Sky TG24 Live In, in programma martedì 8 ottobre a Roma alle Corsie Sistine del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, andrà in diretta, a partire dalle 9.00 del mattino e tra gli ospiti che si susseguiranno davanti alle telecamere ci sono: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL; Carlo Nordio, Ministro della Giustizia; Matteo Renzi, leader di Italia Viva; Sneha Revanur, attivista e Fondatrice di EncodeJustice; Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Elly Schlein, Segretaria del Pd; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Ilya Yashin, oppositore politico russo.

Fra gli altri, ancora: Giovanni Allevi, compositore e pianista; Alessandro Borghese, chef e conduttore televisivo; Federico Buffa, storyteller Sky Sport; Ken Burns, regista; Tania Cagnotto, plurimedagliata olimpica e campionessa mondiale di tuffi; Annamaria Colao, titolare Cattedra UNESCO “Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile”, Università Federico II di Napoli; Silvia D’Amico, attrice; Damiano D’Innocenzo, regista e sceneggiatore; Fabio D’Innocenzo, regista e sceneggiatore; Salvatore Esposito, attore; Pamela Franconieri, vicequestore aggiunto Polizia di Stato; Carlotta Gamba, attrice; Matteo Oscar Giuggioli, attore; Chiara Iezzi, musicista e attrice; Paola Iezzi, cantautrice e produttrice; Andrea Illy, Presidente di Illycaffè; Gilles Kepel, politologo e arabista; Nicolò Martinenghi, oro olimpico Parigi 2024; Giampaolo Morelli, attore e regista; Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta; Elia Nuzzolo, attore; Marco Sancandi, orfano di femminicidio; Francesca Santoro, Senior Programme Officer, Commissione Oceanografica Intergovernativa UNESCO; Sydney Sibilia, showrunner, regista e produttore; Roberto Vittori, astronauta; Mathew White, Senior Scientist Università di Vienna. La lista completa degli ospiti è consultabile anche su skytg24.it.

L’intervento di Federico Buffa è nell’ambito del format ‘Federico Buffa Talks’, produzione originale targata Sky Sport. L’inconfondibile racconto di Federico Buffa ci guida in un percorso fatto di dialoghi con Federico Ferri, direttore di Sky Sport, attraverso la storia e le storie dello sport, interviste a grandi campioni, tra presente e memoria.

Alle 21.00 sarà possibile assistere a due incontri fra parole e musica con i cantautori Manuel Agnelli e Brunori Sas. Il 7 ottobre alle 20.00 sarà possibile ascoltare assieme a Pablo Trincia la prima puntata del suo podcast ‘E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano’.

Il format ideato dal canale all news diretto da Giuseppe De Bellis, che porta l’informazione a contatto con l’opinione pubblica, trasformerà l’eccezionale sede delle Corsie sistine in uno studio televisivo dove i protagonisti dialogheranno per raccontare l’Italia, gli sviluppi e gli effetti delle guerre in Medioriente e in Ucraina, la politica italiana con uno sguardo alle rinnovate istituzioni europee e alle elezioni americane, la crisi climatica, la sfida dell’intelligenza artificiale, i cambiamenti della nostra società e il futuro dei giovani.

Lo studio del tg allestito all’interno delle Corsie Sistine ospiterà anche il pubblico, con il coinvolgimento di studenti universitari e di alcuni licei locali. In questa suggestiva cornice, il canale di news accoglierà i propri ospiti e chi vorrà partecipare in presenza potrà trovare tutte le informazioni necessarie su skytg24.it.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24. E si avvale delle partnership con Anpit; Enav S.p.A.; Generali Italia S.p.A.; Harley&Dikkinson; Jaguar Land Rover; La Rinascente S.p.A.; Libero Produzioni; Open FiberS.p.A; Pirelli & C. S.p.A; Roma Capitale; Tim e Valore D.

IL PROGRAMMA DI SKY TG24 LIVE IN ROMA 2024



MARTEDI 8 OTTOBRE 2024



DIRETTA TV - SKY TG24 E SKY SPORT 251

ore 09:00 - Pre Live In-Sky Up The Edit

Ospiti il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese e la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto.

(in replica alle 21 sul canale 500)





Dialogo con Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis.





Dialogo con la Segretaria del Pd, Elly Schlein.





Dialogo con Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.





Incontro con Annamaria Colao, titolare Cattedra UNESCO “Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile”, Università Federico II di Napoli; Francesca Santoro, Senior Programme Officer, Commissione Oceanografica Intergovernativa UNESCO; Mathew White, Senior Scientist Università di Vienna.





Dialogo con Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta, e il compositore Giovanni Allevi.





La rubrica di economia e finanza di Sky Tg24.





Intervista al ministro della Giustizia Carlo Nordio.





“Dostoevskij”, incontro con i registi Fabio e Damiano D’Innocenzo e con l’attrice Carlotta Gamba.





Il consueto appuntamento con il telegiornale di Sky TG24.





Dialogo con l’attore e regista Giampaolo Morelli in vista dell’uscita del film “L’amore e altre seghe mentali”.





“Piedone”, incontro con gli attori Salvatore Esposito e Silvia D’Amico.





“Hanno ucciso L'Uomo Ragno - La Leggendaria Storia Degli 883”, incontro con il regista Sydney Sibilia e gli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.





Ne parliamo con Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia, Marco Perini, responsabile delle attività in Medio Oriente e Nord Africa di AVSI (in collegamento da Beirut, Libano) e Giulio Cocchini, Emergency Coordinator Gaza di CEVSI (in collegamento da Amman, Giordania).





Dialogo con l’astronauta Roberto Vittori.





La campagna di Sky TG24 contro i femminicidi con le interviste a Pamela Franconieri, vicequestore aggiunto Polizia di Stato, e Marco Sancandi, orfano di femminicidio.





Valore D, le imprese e la promozione dell’equilibrio di genere e di una cultura inclusiva.





Dialogo con le cantautrici Paola e Chiara che presentano il loro libro "Sisters. La nostra storia incredibile".





L’approfondimento economico di Sky Tg24 con gli ospiti Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL e Andrea Illy, Presidente di illycaffè.





Incontro con il leader di Italia Viva Matteo Renzi.





Appuntamento con Federico Buffa e il direttore di Sky Sport Federico Ferri.





Incontro con l’oro olimpico di Parigi 2024 Nicolò Martinenghi.





Intervista alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone.





Ospiti del nostro approfondimento di esteri l’oppositore politico russo Ilya Yashin, il politologo e arabista Gilles Kepel, il regista Ken Burns e l’attivista e fondatrice di “Encode Justice” Sneha Revanur.





Appuntamento con i cantautori Brunori Sas e Manuel Agnelli.

Nato 21 anni fa, Sky TG24 ogni giorno informa il Paese con più di 7.000 ore di diretta ogni anno, di cui 3.500 dedicate all’approfondimento, garantendo il racconto delle più importanti notizie italiane e internazionali. Si caratterizza per una grande verticalità del racconto, per le breaking news e per saper affrontare – grazie ai propri approfondimenti, inchieste, analisi, reportage e interviste - i maggiori temi della nostra epoca che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone e quelli più rilevanti del dibattito socio mediatico globale. Il tutto attraverso una narrazione sempre più moderna e innovativa, anche dal punto di vista dei format e dei linguaggi. Grazie al sito web e ai canali social (3,8 milioni di follower su Twitter, oltre 1,9 milioni su Facebook e 1,1 milioni su Instagram), Sky TG24 è un sistema informativo multimediale e flessibile che consente una forte interazione con il pubblico con la partecipazione attiva degli utenti. E con i profili Tik Tok e Youtube si apre a nuovi linguaggi e nuove audience. Sky TG24 è la rete all news edita da Sky Italia, media & entertainment company nata nel 2003 che fa parte del gruppo Sky, leader in Europa dell’intrattenimento con 23 milioni di abbonati e controllato da Comcast NBCUniversal.