Approvate Linee Guida AGCOM su Prominence dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella seduta del 9 ottobre 2024, ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, le “Linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale” (Linee guida SIG), volte a garantire una posizione di rilievo ai servizi di interesse generale sugli schermi televisivi, ferma restando la possibilità per l’utente di personalizzare le modalità di visualizzazione dei servizi, come disposto dal Regolamento europeo sulla libertà dei media.

Le Linee guida SIG definiscono i criteri di qualificazione di un servizio come “di interesse generale” – assicurandone, in accordo alle previsioni normative, un adeguato rilievo su qualsiasi strumento di ricezione e tramite qualsiasi piattaforma – e individuano i dispositivi e le interfacce utente interessati dalle misure, nonché i destinatari delle previsioni e le relative modalità di implementazione. Le Linee guida prevedono che sia fornita rilevanza ai SIG su tutti i dispositivi e le interfacce utente che consentono l’accesso a tali servizi, tra cui i televisori connettibili a Internet, i decoder, i dispositivi quali dongle e console, gli smartphone, i tablet e i personal computer.

Al fine di dare rilievo ai SIG, oltre all’icona che consente di accedere ai canali della televisione digitale terrestre prevista dalla delibera n. 259/24/CONS, le Linee guida SIG prevedono l’introduzione, in un rail in home page, di quattro icone: le icone dei fornitori dei SIG nazionali distribuiti online; un’icona “Sat” che consente di accedere ai SIG trasmessi via satellite; un’icona “Tv locali” per accedere ai SIG distribuiti a livello locale su digitale terrestre; un’icona “Radio” che consente di accedere ai SIG radiofonici distribuiti online e fruibili dagli schermi televisivi.

Con separato provvedimento, a seguito dei lavori di un tavolo tecnico appositamente istituito, verranno definite le misure per la messa in rilievo delle radio sui dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori, ivi compresi quelli installati sulle automobili e verranno valutate le soluzioni tecnologiche che si stanno affermando recentemente per favorire la convergenza tra trasmissioni via etere e trasmissioni via rete internet, quali lo standard DVB-I.