Che Tempo Che Fa 2024: Fabio Fazio torna in diretta sul NOVE e discovery+ con ospiti speciali

Domenica 6 ottobre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, al via la 22a edizione di “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale. A fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck.

Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata:

Damiano David , in anteprima tv con il suo primo brano da solista, " Silverlines ", frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth e uscito in tutto il mondo venerdì scorso, venerdì 27 settembre. Il pezzo è il primo tassello del suo nuovo progetto solista, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé;





Claudio Bisio, al suo esordio letterario col romanzo "Il talento degli scomparsi", in uscita martedì 8 ottobre;

E ancora: Monica Maggioni, nelle librerie con “Spettri. Abbiamo scelto di dimenticarli. Prima o poi torneranno perché sono la cattiva coscienza dell’Occidente”; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; Antonio Di Bella; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra; a un anno dai tragici eventi del 7 ottobre, il giornalista palestinese Sami Al-Ajrami, in libreria con “Le chiavi di casa. Un diario da Gaza”, scritto in collaborazione con Anna Lombardi, e Davide Lerner, autore del saggio “Il sentiero dei dieci. Una storia fra Israele e Gaza”. La new entry nel cast Edoardo Prati, giovane divulgatore letterario sui social; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’amatissima e attesissima Ornella Vanoni, in uscita il 18 ottobre col nuovo album “Diverse”.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento di “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Simona Ventura, Diego Abatantuono e Max Giusti, entrambi da quest’anno nel cast. Ospiti: Cristiano Malgioglio; Tommaso Marini, campione mondiale ed europeo del fioretto maschile individuale e vincitore alle Olimpiadi di Parigi 2024 della medaglia d’argento nel fioretto maschile a squadre con i compagni Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi. Torna al Tavolo anche Claudio Bisio.

Miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery, con una stagione 2023-2024 record su NOVE con una media di 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share, “Che tempo che fa” in 21 edizioni ha registrato più di 5.000 ospiti in oltre 1.300 puntate, accreditandosi come il talk show più internazionale della tv italiana con le grandi interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Negli anni “Che tempo che fa” si è imposto spesso come il programma più social della tv italiana – confermandosi sul gradino più alto del podio anche durante i mesi estivi e raggiungendo quasi 2 milioni di follower sui profili social in un solo anno dall’arrivo sul NOVE - oltre che il programma più social della domenica sera con 55 milioni di interazioni totali solo stagione 2023/2024.

“CHE TEMPO CHE FA” di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery.