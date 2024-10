Champions League, Federica Masolin 'Sky Sport Insider' svela cosa non avete visto in tv

Federica Masolin, volto noto di Sky Sport, ci porta grazie a Sky Sport Insider dietro le quinte di una tipica giornata di Champions League su Sky, dove la passione per il calcio e la preparazione dettagliata si fondono per regalare al pubblico un’esperienza straordinaria. Con il suo format "Insider Champions", Federica ci svela le dinamiche, le emozioni e i segreti che animano le serate più attese dagli appassionati. Tra le riunioni di redazione, le chat animate e i momenti di confronto tra campioni ed esperti, emerge la vera essenza del lavoro di squadra, quello che trasforma ogni partita in uno spettacolo indimenticabile.

Non è solo una questione di cronaca sportiva, ma di passione condivisa, come dimostrato dall’entusiasmo di Cesare Cremonini ad Anfield e dallo scambio costante di idee tra gli opinionisti, sempre pronti a offrire il meglio delle notti europee.

Insider Champions, il diario di Federica Masolin

Qualcuno di voi se lo sarà chiesto, ma come funziona una giornata di Champions League a Sky? E soprattutto, durante le partite, come si schierano i nostri super opinionisti? Forse l’ho già detto, ma non mi stancherò mai di ripeterlo. Per me è un privilegio poter guardare le partite seduta vicino ai nostri campionissimi. E non potete neanche immaginare quanto si possa imparare!!!

Le nostre giornate iniziano presto, o forse non finiscono mai. Come una vera squadra, lo scambio di idee e opinioni è continuo. La nostra chat nei giorni pre partita è un continuo “bip bip, bip bip”… “avete visto che gol ha fatto quello?”, “e il turnover dell’altro?”, “stasera vediamo una bella partita!”. Le nostre riunioni, quelle di redazione, hanno l’obiettivo di impostare la scaletta, per organizzare al meglio il lavoro di tutta la squadra: telecronisti, inviati, opinionisti.

Trovare i giusti tempi di intervento, soprattutto nelle situazioni che ci troviamo a gestire in serate come quelle della Champions League, dove si gioca su tanti campi in contemporanea, è essenziale per non perderci e non farvi perdere nulla. Interviste, ingressi in campo, ospiti. E in questa settimana, indimenticabile soprattutto per Bologna e i bolognesi, abbiamo avuto il piacere di avere un ospite molto speciale: Cesare Cremonini. Uno che gli stadi li fa impazzire e sgolare. Lo avrete visto, la sua emozione a centro campo ad Anfield, è stata quella di tutti noi. Vedere la sua gioia nell’essere lì, a sostegno di chi abbraccia la sua e porta in campo i sogni dei tifosi, è stata una cosa speciale… quasi quanto il duetto con Paolo Di Canio!!

Abbiamo così scoperto che Paolo, non è solo un opinionista attento, preparato, appassionato e pieno di energia, ma avrebbe un futuro anche come cantante! Non appena si sono spente le luci dello studio, la musica non è finita e non solo perché Di Canio ha continuato a canticchiare, ma perché è partita quella che ci fa battere il cuore… l’inno della Champions! E qui torno a uno dei quesiti iniziali. Come ci schieriamo per seguire le partite? E soprattutto, dove?

Sky ci mette a disposizione una sala, la mitica Green Room. Di fatto è una sala allestita con varie televisioni che ci permettono di seguire tutte le partite, con la possibilità di bloccare le immagini, mandare indietro e rivedere tutte le azioni. Il 'padrone' del telecomando è Billy. Il nostro uomo degli Sky Tech analizza tutto in tempo reale! Poi c’è il Mister. A lui non sfugge nulla. Sui suoi appunti: movimenti, azioni, gol. E all’intervallo, come se fossimo in un vero spogliatoio, ci si confronta su quello che è successo.

Quello a cui faccio più domande è il Cuchu, devo ammettere che ha una grande pazienza! La stessa che devo avere io per aspettare la prossima giornata… Non vedo l’ora che si torni a giocare, per fare il pieno di emozioni e vivere nella nostra arena Sky tutta la magia della Champions! Alla prossima!

