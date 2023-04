Promo DAZN Standard, 50% di sconto per i primi 4 mesi valida fino al 1 Maggio

Da oggi martedi 26 Aprile 2023 e fino a lunedì 1 maggio 2023 è possibile attivare DAZN al 50% di sconto per 4 mesi, 19,99€ invece di 39,99€ al mese. [clicca qui per il link diretto alla promo]



L'offerta speciale si applica al solo piano DAZN STANDARD ed è attivabile solo dal sito (non tramite app) da clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o Paypal.



Al decorrere del quinto mese l'abbonamento si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell'utente. Assicurati che il tuo metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo al prezzo speciale scontato per evitare il blocco dell'abbonamento e la perdita della promozione.