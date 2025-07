Pluto TV arriva su TimVision: oltre 130 canali gratis in streaming grazie a partnership con Paramount

TIM e Pluto TV, il servizio di streaming televisivo gratuito (FAST) di Paramount Global, annunciano una nuova partnership che renderà disponibile l’applicazione Pluto TV sulla piattaforma TimVision con oltre 130 canali lineari originali e ad una vasta gamma di contenuti on demand.

Costruiti attorno a un ricco catalogo di contenuti provenienti da editori e distributori italiani e internazionali di primo piano, i canali di Pluto TV offrono accesso a serie library di successo come I Jefferson, Carabinieri e Baywatch, insieme ad una vasta offerta cinematografica e di TV movie con canali lineari e brand Pluto TV come Pluto Action, Pluto Thriller, Pluto Romantici, Pluto Sci-Fi e Pluto Horror, ma anche tanto intrattenimento, reality, true crime e un’ampia offerta dedicata a tutta la famiglia con canali come Super! Cartoni animati, Spongebob e le Tartarughe Ninja. Pluto TV propone i generi televisivi più amati e in grado di soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico.

Questo nuovo accordo contribuisce ad arricchire l’offerta di intrattenimento di TimVision, la piattaforma streaming che si distingue come l’aggregatore di contenuti più completo sul mercato italiano, con un accesso semplificato e conveniente a un catalogo di film, serie TV, cartoni – anche in anteprima esclusiva – oltre alle proposte delle più grandi piattaforme globali.

Pluto TV, società di Paramount, è il principale servizio di streaming televisivo gratuito che offre, a livello globale, oltre 1.000 canali lineari in diretta e migliaia di titoli on-demand a un pubblico di oltre 68 milioni di utenti mensili. Il servizio pluripremiato Emmy ®, collabora con quasi 400 società di media internazionali e offre un'ampia gamma di programmi e categorie con film, serie TV, sport, news, lifestyle, programmazione per bambini e molto altro in diverse lingue. Con sede a Los Angeles, la crescente presenza internazionale di Pluto TV si estende su tre continenti e più di 30 paesi.

Pluto TV è accessibile via browser all’indirizzo web www.pluto.tv, su tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Android TV, VIDAA OS Smart TV, sui principali CTV Device e Game Console, come Amazon Fire TV e Chromecast, Play Station ed XBoxOne, oltre che attraverso la App per Android e iOS. Inoltre, una selezione di canali lineari Pluto TV sono disponibili anche su servizi Samsung TV+, LG channels, Amazon Fire TV live e Xiaomi channels.

AD AGOSTO SU PLUTO TV:



IL MONDO ANIMATO DI PLUTO TV

Tra cartoni animati di oggi e di ieri, intrattenimento per i più piccoli

offerto da Pluto TV



NUOVI ARRIVI SU PLUTO TV WESTERN

Ogni lunedì alle 21.30 un doppio appuntamento con lo speciale ciclo di film



L’AMORE NON VA MAI IN VACANZA

Su Pluto TV Sala Cinema e Pluto TV Film Romantici torna l’appuntamento con nuovi racconti d’amore interpretate dai volti più amati di Hollywood, tutti i martedì alle 21.00



#PlutoTV #PlutoTVIT

Un agosto ricco di novità per Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount. Un mese ricco di avventura, amore e intrattenimento animato.



IL MONDO ANIMATO DI PLUTO TV - Pluto TV si colora di avventure e intrattenimento per bambini e ragazzi, con tanti canali a loro dedicati. Super! Cartoni Animati, raccoglie il meglio dell’animazione di Nickelodeon!, con divertentissimi titoli come Due Fantagenitori, Loud House,I Casagrande,Kung Fu Panda,Sanjay, Craig e, fino a fine luglio, anche I Puffi. Il canale Super! Kids Classics, invece, ripropone intramontabili cartoni animati del passato, come Hey Arnold, Rocket Power, Angry Beavers e Jimmy Neutron. Si aggiunge all’offerta animata, anche il canale Super! SpongeBob, dove seguire le esilaranti avventure dell’amato protagonista insieme ai suoi amici Patrick e Sandy, la sua lumaca marina Gary, il vicino Squiddi, il suo capo Mr. Krab e l’acerrimo nemico Plankton. Da non perdere poi il canale Winx Club, che segue le magiche vicende di Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa, Aisha e Roxy nell’incantato mondo di Magix. Su Pluto TV sono disponibili tutte e otto le stagioni della serie e i suoi quattro speciali: Winx Club: Il Destino Di Bloom;Winx Club - La Vendetta delle Trix; Winx Club - La Fenice d'ombra; Winx Club - Battaglia per Magix. Ma non finisce qui. In piattaforma in onda il canale dedicato a Teenage Mutant Ninja Turtles che catapulta il pubblico a New York per seguire le avventure di Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo, quattro tartarughe mutanti che vivono nelle fogne: guidate dal saggio maestro Splinter che le inizia alle arti marziali, combattono il crimine. Da ultimo, un intero canale dedicato ai Gormiti. Riff, Ikor, Trek e Eron, sono quattro giovani eroi di Gorm; a loro il compito di affrontare oscuri nemici risvegliati da una vecchia profezia. Per salvare il mondo utilizzeranno i poteri del vento, del ghiaccio, della roccia e del fuoco.

I CICLI DI FILM



DOPPIO APPUNTAMENTO SU PLUTO TV WESTERN - Ogni lunedì su Pluto TV Western, a partire dalle 21.30 in onda due nuovi film a tema. Il 4 agosto si parte con “All’ombra di una colt”: un pistolero innamorato decide di ricominciare una nuova vita andando a vivere in una fattoria; minacciato da alcuni fuorilegge li eliminerà con l’aiuto del suocero. A seguire “La morte sull'alta collina”, che segue le vicende di un giovane e di un misterioso individuo che si impadroniscono del bottino di una rapina messa in atto dal messicano Valiente; i due si ritroveranno a fuggire lontano dai malviventi. L’11 agosto andrà in onda “Arriva Durango…Paga o muori”: il protagonista è un temuto pistolero specializzato nella riscossione di crediti che capita nella cittadina di Tucson dove domina Fergusson, un losco affarista. Qui Durango, grazie all’inaspettato aiuto dello sfortunato bandito El Tuerto, riesce a riportare la giustizia. Arriva poi “Due croci a Danger Pass”, che racconta di Alex: da piccolo ha visto il ricco e violento Moran uccidere i suoi genitori e, una volta adulto, cercherà la sua vendetta. Il 18 agosto, è la vota di “Black Jack - Un uomo per 5 vendette”: dopo una rapina, una banda si raduna attorno al proprio leader, Jack Murphy, che non ha però intenzione di dividere equamente il bottino. Segue poi, “E venne il tempo di uccidere” in cui un giovane vicesceriffo, per mettere fine alla guerra tra alcune bande criminali, chiede aiuto allo sceriffo alcolizzato, cercando di risvegliare in lui il coraggio e il senso dell'onore. Il 25 agosto si chiude per questo mese il ciclo di film con “Con lui cavalca la morte” che racconta di Idaho Kent, un agente della compagnia dei Pony Express che deve raggiungere Sacramento, per consegnare le prove degli illeciti commessi da Bryan Talbot, candidato al Senato. Arriva poi “Ramon il messicano”, che segue l’avvincente storia tra faide e vendette di Slim Baxter e della famiglia Morales.



SI CONTINUA A SOGNARE CON L’AMORE NON VA MAI IN VACANZA - Tutti i martedì alle 21.00, Pluto TV Sala Cinema e Pluto TV Film Romantici raccontano sognanti e appassionanti storie d’amore con il ciclo di film “L’amore non va mai in vacanza”: tra i protagonisti, alcuni dei volti più amati del grande schermo. Si comincia con “La mia super ex-ragazza” il 5 agosto, una commedia romantica con Uma Thurman e Luke Wilson. Matt Saunders, un architetto di New York, si innamora di Jenny Johnson, direttrice di una galleria d’arte, che scoprirà presto essere in realtà la famosa G-Girl, l’eroina della città. Il 12 agosto, andrà in onda “L'eccezione alla regola”, con Lily Collins. Ambientato nella Hollywood del 1958, il film racconta di Marla Mabrey, aspirante attrice e Frank Forbes, autista, che si ritrovano a dover lottare per il loro amore, ostacolato dalla rigida morale del tempo e dal loro capo Howard Hughes. Arriva poi, il 19 agosto, “Semplicemente irresistibile” con Sarah Michelle Gellar nei panni di Amanda Shelton, una giovane ragazza che rischia di far fallire il ristorante di famiglia. Un giorno però, Amanda incontra Tom Bartlett, manager di un grande magazzino, che la aiuta a risolvere i suoi problemi: un pizzico di magia tra i due li porterà a sconvolgere le loro vite. Il 26 agosto è la volta di “Breaking up”: una storia appassionante con Russell Crowe e Salma Hayek, che racconta le vicende di Steve, fotografo e Monica, un’insegnante: una relazione intensa tra due ragazzi che non possono stare insieme, ma non riescono a rimanere separati.