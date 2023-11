Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 3 Novembre 2023, alle 20:45, la 11esima della Serie A si apre con la partita tra Bologna e Lazio, in diretta su DAZN. La telecronaca sarà guidata da Ricky Buscaglia, mentre il commento sarà fornito da Manuel Pasqual. Barbara Cirillo condurrà le interviste sul campo, mentre Ilaria Alesso e Fabio Bazzani animeranno lo studio, offrendo analisi e approfondimenti su questa affascinante sfida. Il Renato Dall'Ara sarà il palcoscenico di questa partita, dove il Bologna di Thiago Motta si confronterà con la Lazio di Mister Sarri. Questa sfida, ai margini dell'Europa, vedrà i bolognesi cercare di ostacolare il cammino dei biancocelesti, che arrivano da un importante scontro contro la Fiorentina.

Sabato 4 Novembre 2023, alle 15:00, la Serie A presenta una partita di grande interesse: Salernitana vs Napoli. Questa sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, e disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo, con il commento di Dario Marcolin. Durante il match, Tommaso Turci si occuperà delle interviste dal bordocampo, mentre Federica Zille e Giampaolo Pazzini animeranno lo studio, fornendo ulteriori spunti di discussione e analisi. All'Arechi, la Salernitana ospiterà il Napoli nel sabato pomeriggio dell'undicesima giornata. Nella stagione precedente, il match al Maradona tra queste due squadre si concluse in pareggio, con un gol spettacolare di Dia che ritardò i festeggiamenti degli azzurri. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa sfida.

Nel pomeriggio alle 18:00, l'Atalanta e l'Inter si sfideranno in esclusiva DAZN e su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento di Andrea Stramaccioni. Davide Bernardi porterà le interviste dal bordocampo, mentre Giorgia Rossi e Andrea Stramaccioni animeranno lo studio, offrendo analisi e approfondimenti su questa affascinante sfida. Entrambe le squadre stanno cercando di affermarsi come forze dominanti in Serie A, rendendo questa partita un appuntamento imperdibile. Il sabato sera, alle 20:45, ci aspetta un altro grande incontro in diretta DAZN: Milan vs Udinese. La telecronaca sarà a cura di Dario Mastroianni, con il commento di Massimo Gobbi. Orazio Accomando e Ilaria Alesso si occuperanno delle interviste sul campo. Inoltre, presenterà il match "Tutti Bravi dal Divano", lo show del sabato sera condotto da Marco Russo. Con lui, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri ed Emanuele Giaccherini commenteranno i temi principali del weekend calcistico in un'atmosfera da "spogliatoio".

Domenica 5 Novembre 2023 ci riserva ulteriori emozioni calcistiche. Alle 12:30, l'Hellas Verona affronterà il Monza in diretta su DAZN, con la telecronaca di Alberto Santi e il commento di Stefan Schwoch. Maria Pia Beltran si occuperà delle interviste dal bordocampo, mentre Fabio Donolato curerà lo studio. La sfida si preannuncia avvincente, con il Verona e il Monza desiderosi di conquistare i tre punti. Alle 15:00, il Cagliari ospiterà il Genoa in una partita che sarà disponibile in diretta esclusiva su DAZN, e su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà guidata da Edoardo Testoni, con il commento di Valon Behrami. Francesco Fontana sarà sul campo per le interviste, mentre Alessio De Giuseppe condurrà lo studio. Entrambe le squadre vogliono ottenere una vittoria e accumulare punti.

Alle 18:00, l'AS Roma affronterà l'US Lecce, in una partita che promette essere altamente interessante. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento di Alessandro Budel. Le interviste dal bordocampo saranno condotte da Federico Sala, mentre lo studio sarà curato da Marco Russo e Dario Marcolin. Questa partita in diretta esclusiva su DAZN, sarà live anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214) e rappresenta un capovolgimento di situazione rispetto alla passata stagione, con entrambe le squadre che cercano di dimostrare la loro forza. La domenica sera, alle 20:45, la Fiorentina affronterà la Juventus in un match molto atteso, in diretta esclusiva su DAZN and su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà guidata da Pierluigi Pardo, con il commento di Massimo Ambrosini. Federica Zille si occuperà delle interviste dal bordocampo. Inoltre, presenterà il match "Sunday Night Square", il programma condotto da Marco Cattaneo, con Stefano Borghi, Andrea Barzaghi, Borja Valero e altri ospiti in studio, pronti ad analizzare le tematiche più importanti di questa eccitante sfida.

Lunedì 6 Novembre 2023 ci offrirà altre due emozionanti partite: alle 18:30, Frosinone affronterà l'Empoli in diretta esclusiva, disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà a cura di Luca Farina, con il commento di Stefan Schwoch. Giovanni Barsotti si occuperà delle interviste, mentre Maria Pia Beltran condurrà il programma di studio. Questa partita promette spettacolo, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo. Alle 20:45, Torino sfiderà il Sassuolo in un altro match che sarà trasmesso in diretta, disponibile anche su ZONA DAZN, Sky and Tivùsat (canale 214). La telecronaca sarà a cura di Gabriele Giustiniani, con il commento di Fabio Bazzani. Prima e dopo la partita, potremo godere di "SuperTele", con la partecipazione di Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti, che offriranno approfondimenti e analisi su questa partita. Lo Stadio Olimpico Grande Torino sarà il palcoscenico di questo incontro, con entrambe le squadre che cercano di ottenere una vittoria fondamentale

DAZN SERIE A DIRETTA - 11a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 3 NOVEMBRE 2023

ore 20:45 Serie A 11a Giornata: Bologna vs Lazio (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Ilaria Alesso e Fabio Bazzani

È il Renato Dall'Ara ad aprire l'undicesima giornata di Serie A TIM con la sfida tra il Bologna di Thiago Motta e la Lazio di Mister Sarri. Una sfida alle porte dell'Europa in cui i bolognesi proveranno a ostacolare il cammino dei biancocelesti reduci dal big match contro la Fiorentina: chi deciderà la partita?

SABATO 4 NOVEMBRE 2023

ore 15:00 Serie A 11a Giornata: Salernitana vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Federica Zille, Giampaolo Pazzini

All'Arechi la Salernitana ospita il Napoli nel sabato pomeriggio dell'undicesima giornata. La passata stagione la sfida al Maradona, terminata in pareggio con golazo di Dia, ritardò i festeggiamenti degli azzurri: come finirà questa volta?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Studio a cura di: Giorgia Rossi e Andrea Stramaccioni

Dopo quattro vittorie nelle prime quattro trasferte, per l’Inter c’è il difficile esame del Gewiss Stadium, dove a sua volta l’Atalanta ha conquistato fin qui tre vittorie e un pareggio contro la Juventus. Sarà anche un altro capitolo delle spettacolari sfide tra Inzaghi e Gasperini: l’anno scorso l’allenatore ex Lazio fece tre su tre, come andrà quest’anno?



Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Cronache di Spogliatoio commentano live insieme a Giovanni Barsotti, Davide Marino e alla Gialappa's Band.



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando e Ilaria Alesso

Studio dalle 20 in Tutti Bravi dal Divano: Marco Russo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Emanuele Giaccherini

Dopo Parigi e Napoli, il Milan torna tra le mura sicure di San Siro per il match del sabato sera targato DAZN. Ospite dei rossoneri l'Udinese del ritrovato Gabriele Cioffi, sulla panchina bianconera prima dell'approdo dell'ormai ex Andrea Sottil. Nel dicembre del 2021 proprio un Milan-Udinese (finito con un 1-1) aveva inaugurato l'avventura di Cioffi a Udine; questa volta la vittoria sarà fondamentale per la squadra di Pioli. Presenta il match "Tutti Bravi dal Divano", lo show del sabato sera condotto da Marco Russo. Con lui Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri ed Emanuele Giaccherini a commentare i temi principali del weekend calcistico in un clima da "spogliatoio".

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2023

ore 12:30 Serie A 11a Giornata: Hellas Verona vs Monza (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Studio a cura di: Fabio Donolato

Lunch match al Bentegodi con la sfida tra l'Hellas di Baroni e il Monza di Palladino. Nella passata stagione il match a Verona terminò in parità, con le reti di Verdi e Sensi distribuite in 5 minuti del secondo tempo. Chi avrà la meglio?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

Pomeriggio all'Unipol Domus dove si affrontano il Cagliari, reduce dalla trasferta a Udine di Coppa Italia, e il Genoa di Gilardino, impegnato invece nell'infrasettimanale contro la Reggiana. Gli ultimi due incroci tra le squadre rossoblù sono terminati con le porte inviolate e con poco spettacolo: come finirà questa volta?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Marco Russo, Dario Marcolin

Sembra si siano dati il cambio, Roma e Lecce, quanto a risultati e prestazioni della squadra. Dopo un avvio estasiante per i salentini e non poche difficoltà per i romani, la situazione si è ribaltata a favore della squadra di Mourinho. Quale giallorosso prevarrà?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzaghi, Borja Valero

Occhi puntati sull'Artemio Franchi per il big match della domenica sera targato DAZN: dopo la trasferta romana, la Fiorentina accoglie i ragazzi di Massimiliano Allegri in un 1to1 dalle forti note europee. Bonaventura & co. spegneranno gli entusiasmi in casa Juventus o sarà dominio bianconero? Presenta il match Sunday Night Square, lo show della domenica sera condotto da Marco Cattaneo.

LUNEDI 6 NOVEMBRE 2023

ore 18:30 Serie A 11a Giornata: Frosinone vs Empoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

Sono solamente 16 gli incroci ufficiali tra Frosinone ed Empoli, di questi gli ultimi 3 sono stati vinti dai toscani. Al Benito Stirpe la squadra di Di Francesco dovrà fare particolarmente attenzione a Ciccio Caputo, capace di segnare già 4 reti in carriera contro i "ciociari". Chi avrà la meglio?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Pre (dalle 20:00) e post partita in "SuperTele" con: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

Il menu del lunedì sera targato DAZN offre il faccia a faccia tra Torino e Sassuolo nella cornice dello Stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Da una parte un attacco in difficoltà dopo l'infortunio della sua nuova punta di diamante, Duvan Zapata. Dall'altra un sempreverde Domenico Berardi, volto di un Sassuolo alla ricerca di maggiore convinzione e risultati. Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Supertele, lo show del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo,

