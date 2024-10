Tech Talk LIVE Speciale Cinema, Tv, Prominence (Diretta Streaming OGGI Digital-News.it)

Guarda in Diretta Streaming il Live Tech Talk: Speciale Cinema, Tv, Prominence



Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00.



Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale

Media Partner: Digital-News.it.

Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo, è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione.

Il mondo dei media vive una fase di intensa evoluzione, caratterizzata da sviluppi che stanno ridisegnando l'intero settore. Temi come la gestione dei contenuti, la lotta alla pirateria, la questione della prominence—ovvero la visibilità delle piattaforme e dei servizi—e l'esperienza di visione su più dispositivi sono al centro del dibattito. In questo contesto dinamico, due importanti firme del giornalismo, Andrea Secchi di Italia Oggi e Andrea Biondi de Il Sole 24 Ore, forniranno una panoramica sui cambiamenti in atto.

Uno degli argomenti principali riguarda l'aumento dei prezzi di Netflix, un tema che interessa milioni di abbonati e che riflette le sfide di un mercato dello streaming sempre più competitivo. Questo rialzo delle tariffe evidenzia la necessità per le piattaforme di adattare i propri modelli di business per rimanere competitive, concentrandosi su contenuti esclusivi e di alta qualità per fidelizzare il pubblico.

Un altro tema cruciale è rappresentato dalle nuove normative Agcom sulla prominence, che vanno oltre il digitale e coinvolgono anche settori come la radio e l'automotive. Queste norme mirano a garantire una maggiore trasparenza e accessibilità ai contenuti, favorendo un equilibrio nell'accesso per gli utenti. Le disposizioni si inseriscono in un quadro più ampio di tutela del pluralismo dell'informazione, essenziale in un mercato sempre più interconnesso e complesso.

La recente chiusura del MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo) è stata un’occasione per riflettere sullo stato della produzione audiovisiva in Italia. Questo evento rappresenta un momento di valutazione per le produzioni locali, l’efficacia degli incentivi fiscali e l’importanza delle co-produzioni internazionali. Queste ultime hanno rafforzato la presenza italiana nel panorama globale, confermando il ruolo strategico del settore audiovisivo per l’economia nazionale. Inoltre, si parlerà della ripresa del mercato pubblicitario italiano, che sta mostrando segnali di crescita dopo le difficoltà causate dalla pandemia.

La lotta alla pirateria rimane una priorità per l’industria audiovisiva. Grazie a tecnologie avanzate e a un maggiore impegno delle autorità, si cerca di contrastare un fenomeno che causa ogni anno perdite significative ai detentori dei diritti. Le iniziative legislative e le misure di enforcement sono essenziali per tutelare il valore dei contenuti e mantenere una competizione leale sul mercato.

Nel corso della diretta, verranno anche annunciate le date del FED 2025 di Lucca, un appuntamento importante per chi si occupa di innovazione e tecnologia nei media. Seguirà un Tech Talk dedicato alla Pubblicità, con un focus sulle nuove opportunità di sviluppo nel mercato pubblicitario digitale. Questo incontro si collegherà all'evento INTERSECTIONS di IAB Italia, un altro punto di riferimento per esplorare le sfide e le opportunità offerte dal digitale e dalle nuove modalità di comunicazione.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)