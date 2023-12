Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 19a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Il 26 dicembre 2023 sarà una giornata calcistica intensa, con la 19a giornata di Serie B. La Reggiana affronterà il Catanzaro alle 12:30 al Mapei Stadium, in un incontro che si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. Entrambe hanno ottenuto la promozione lo scorso anno, ma ora si trovano in situazioni diverse: la Reggiana lotta per evitare la retrocessione, mentre il Catanzaro punta con determinazione ai playoff. La telecronaca di Alessandro Rimi accompagnerà gli spettatori attraverso ogni momento di questa partita carica di tensione.

Alle 14:55, Zona Serie B, con Alessandro Iori come moderatore, offrirà uno sguardo approfondito su tutte le partite in corso, garantendo che gli appassionati non perdano alcun dettaglio delle azioni sul campo.

Successivamente, alle 15:00, si svolgeranno diverse partite contemporaneamente. Marco Calabresi commenterà Ascoli vs Cittadella, una sfida che segue la vittoria dell'Ascoli contro il Catanzaro, mentre il Cittadella punta a consolidare la sua posizione nei playoff. Nel frattempo, Alberto Santi si occuperà della telecronaca per Cosenza vs Como, evidenziando l'ultimo scontro del Como sotto la guida di Cesc Fabregas contro il Cosenza prima della sosta. Riccardo Mancini racconterà la sfida tra Feralpisalò e Venezia, un incontro che vedrà la squadra di casa cercare di ottenere punti importanti contro un Venezia in lotta per la promozione. Ricky Buscaglia sarà al microfono per Lecco vs Südtirol, una partita fondamentale nelle zone basse della classifica in cui entrambe le squadre cercheranno disperatamente i tre punti. Andrea Calogero commenterà la partita tra Spezia e Modena, dove lo Spezia cercherà di guadagnare punti cruciali nella lotta per la salvezza contro un Modena che mira ai playoff. Lorenzo Del Papa si occuperà della telecronaca per Ternana vs Pisa, una partita che vede la Ternana in un ottimo momento di forma mentre il Pisa cerca il riscatto dopo due sconfitte consecutive in trasferta. La partita tra Brescia e Parma alle 15:00, con la telecronaca di Gabriele Giustiniani, si preannuncia come un incontro determinante per entrambe le squadre. Il Parma, nelle ultime settimane, ha rallentato la sua corsa verso il terzo posto, e ora cerca di riprendere slancio contro un Brescia in ascesa dopo un inizio altalenante.

Alle 18:00, Edoardo Testoni commenterà il match di alto livello tra Palermo e Cremonese al Renzo Barbera. Entrambe le squadre si trovano in zona playoff e cercano di accumulare punti per avvicinarsi alla promozione. Coda contro Brunori in area di rigore e Corini contro Stroppa in panchina promettono uno spettacolo appassionante.

La giornata si concluderà alle 20:30 con la sfida tra Sampdoria e Bari al Marassi, commentata da Dario Mastroianni. Questo incontro promette di essere affascinante, con le due squadre pronte a sfidarsi a oltre dieci anni di distanza dal famoso 2-0 targato Eder nel 2012. Il gemellaggio tra le tifoserie aggiunge ulteriore fascino a questa partita, che chiuderà la giornata di Santo Stefano con un'atmosfera festosa sugli spalti.

MARTEDI 26 DICEMBRE 2023

ore 12:30 Serie B 19a Giornata: Reggiana vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Al Mapei Stadium la Reggiana ospita il Catanzaro. Entrambe le squadre hanno oittenuto la promozione in B la scorso anno ma la stagione ha preso una piega diversa: i granata sono in piena lotta per evitare la retrocessione, i giallorossi invece stanno stupendo e puntano con forza a guaadagnarsi un posto ai playoff.



Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Telecronaca: Marco Calabresi

La vittoria al “Cino e Lillo Del Duca” contro il Catanzaro potrebbe aver rappresentato una svolta per l’Ascoli, a secco di successi per oltre un mese e mezzo. Viaggia a ritmo playoff invece il Cittadella, reduce dalla sfida con lo Spezia.



Telecronaca: Alberto Santi

Quella contro il Palermo è stata l’ultima partita in panchina di Cesc Fabregas, che con una deroga ha guidato il Como con ottimi risultati da novembre. Ora per i lariani, nella parte alta della classifica, c’è la trasferta del San Vito-Luigi Marulla contro il Cosenza, l’ultima prima della sosta: come finirà?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo aver festeggiato contro la Cremonese la prima vittoria “in casa”, la FeralpiSalò spera di fare un altro colpo grosso al Garilli di Piacenza, dove arriva il Venezia di Paolo Vanoli nell’ultima partita del 2023. I lagunari, in lotta per la promozione, vogliono evitare un nuovo passo falso: riusciranno a ottenere i tre punti?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Trasferta sul lago per il Südtirol, che affronta il Lecco nel Boxing Day di Serie BKT. La classifica nelle zone basse è cortissima e i 3 punti potrebbero pesare molto: chi li otterrà?



Telecronaca: Andrea Calogero

Un Santo Stefano targato Serie BKT. Al Picco lo Spezia cerca punti in chiave salvezza contro un Modena in piena corsa per i playoff. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Al Liberati di Terni la squadra guidata da Breda vive un ottimo periodo di forma e i convincenti risultati contro squadre di pari livello lasciano pensare che la Ternana possa conquistare punti anche contro il Pisa. I ragazzi di Aquilani sono reduci da due sconfitte consecutive in trasferta contro Catanzaro e Palermo. Sarà l'occasione del riscatto per i nerazzurri?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Nelle ultime settimane il Parma ha un po’ frenato riducendo il vantaggio sul terzo posto in classifica. Ora la squadra di Fabio Pecchia vuole ricominciare a correre, ma ha bisogno di un’ottima prestazione contro il Brescia che sta scalando rapidamente le gerarchie di questo campionato dopo un inizio a rilento.



Telecronaca: Edoardo Testoni

Scontro d'alta classifica al Renzo Barbera dove Palermo e Cremonese, in piena zona playoff, inseguono le altre contendenti alla promozione. Coda contro Brunori per il grande duello in area di rigore, Corini contro Stroppa in panchina, per uno spettacolo che terrà i tifosi col fiato sospeso per tutti i novanta minuti.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Il giorno di Santo Stefano si chiude con una sfida affascinante tra Sampdoria e Bari, pronte ad affrontarsi a oltre dieci anni di distanza dal 2-0 targato Eder del 2012. Pronta una festa anche sugli spalti per celebrare il gemellaggio tra le due tifoserie: chi avrà la meglio in campo?

