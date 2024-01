DAZN presenta i Piani Start, Standard, Plus per il 2024 - Opzioni, costi e contenuti

DAZN presenta i piani di abbonamento 2024 che consentono a tutti i tifosi di personalizzare la propria esperienza di visione del ricco catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand, disponibili sulla piattaforma di streaming. DAZN offre tre diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano STANDARD, il piano PLUS e il piano START.

Piano DAZN STANDARD - A partire da 34,99 € al mese, il piano STANDARD consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione). Il piano STANDARD permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato.

Con il? piano annuale dilazionato, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da?34,99?€ al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall'area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal, non tramite gli store digitali di apple o google. Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi 359 € pari a 29,99 € al mese con un risparmio di oltre 11 € al mese rispetto al piano mensile per un totale di oltre 132 € all’anno. Se invece vuoi mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di 40,99 € al mese.

Piano DAZN PLUS - A partire da 49,99 € al mese, il piano PLUS consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell'abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso).

Il piano PLUS permette di registrare fino a un massimo di sette dispositivi all'App DAZN e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione. Entrambi i piani, STANDARD e PLUS, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso DAZN sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

Con il piano annuale con pagamento dilazionato, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da? €49,99?al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall'area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal, non tramite gli store digitali di apple o google. Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi 539 € all’anno pari a 44,92 € al mese con un risparmio di oltre 15 € al mese rispetto al piano mensile ed un risparmio totale di oltre 180 € all’anno. Se invece vuoi mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di 59,99 € al mese.

Come faccio ad attivare il piano annuale con pagamento in un'unica soluzione?

Per attivare il piano annuale scontato dovrai semplicemente selezionare l’opzione? “Annuale” ?nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire il tuo metodo di pagamento.

Come faccio ad attivare il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità?

Per attivare il piano annuale a rate dovrai semplicemente selezionare l’opzione? “Annuale - pagamento dilazionato” ?nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come? metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale con pagamento dilazionato non è?disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google.

Come faccio a cambiare piano da DAZN STANDARD a DAZN PLUS?

Puoi aderire in autonomia al piano DAZN PLUS accedendo all’area “Il Mio Account” sul sito DAZN.com . Se invece hai un account Apple o Google, potrai cambiare piano all'interno dello store digitale di Apple o Google. All’offerta DAZN PLUS si applicheranno le nuove condizioni di utilizzo.

Piano DAZN START - DAZN START è il nuovo pacchetto disponibile su DAZN a partire da 11,99 € al mese, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. A proposito del piano DAZN START, sottoscrivendolo potrai vivere la stagione di basket più completa di sempre a partire da soli 11,99 € al mese. In questo modo, non perderai il grande basket italiano ed europeo: tutte le partite della Serie A UnipolSai e della Turkish Airlines Euroleague, oltre alla BKT Eurocup e la Basket Champions League.

Con il contratto annuale con pagamento dilazionato, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da 11,99 € al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito debito o paypal, non tramite gli store digitali di apple o google. Se invece vuoi mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di 14,99 € al mese.?

Col piano DAZN START puoi registrare fino a quattro dispositivi. Puoi guardare contemporaneamente DAZN su due di questi dispositivi, se entrambi connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Questo significa ad esempio che puoi guardare DAZN contemporaneamente sulla tua Smart TV e sul tuo telefono cellulare, ma entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete internet della tua abitazione.

Le differenze tra DAZN PLUS, DAZN STANDARD e DAZN START

Ecco nel dettaglio le differenze tra i tre piani DAZN per il 2024:

Valore e qualità per i clienti DAZN - Da sempre l’ambizione di DAZN è quella di portare lo sport in streaming ad un numero sempre crescenti di tifosi, per farlo DAZN lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia. Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, la CEV Champions League di volley maschile e femminile, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport possono trovare anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai.

L’offerta sportiva di DAZN - L’offerta editoriale completa di DAZN include tutta la Serie A TIM , di cui 266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, il meglio della Liga portoghese, tutta l'Europa League e il meglio della Conference League e competizioni internazionali come la la FA CUP e Carabao Cup (coppe di Lega inglesi). Senza dimenticare il basket italiano ed europeo, Serie A Femminile, Campionato Primavera, UEFA Women's Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV, il volley europeo, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD, gli imperdibili incontri della UFC e della Boxe, i programmi di approfondimento Sunday Night Square e SuperTele e i contenuti on demand presenti in app. Agli eventi live si aggiunge il sempre più ricco catalogo di contenuti originali DAZN, con nuove storie e racconti che andranno ad aggiungersi ai documentari già presenti in app.

Come guardare DAZN su Sky o Tivùsat - Se hai una connessione internet non sufficiente a supportare una riproduzione streaming live, potremmo avere la soluzione per te: se sei già utente Sky con decocer MySky o SkyQ oppure tivùsat con un dispositivo abilitato, attiva il canale ZONA DAZN al prezzo di 7,50 € al mese. Se non sei ancora cliente tivùsat puoi acquistare il device certificato e successivamente attivare l’opzione ZONA DAZN dedicata.