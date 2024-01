Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 21a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Venerdì 19 gennaio 2024, il calcio scende in campo con la 21ª giornata di Serie B, offrendo uno spettacolare anticipo al "Luigi Ferraris" tra la Sampdoria di Andrea Pirlo e il capolista Parma. La telecronaca di questo entusiasmante scontro è affidata a Ricky Buscaglia. L'atmosfera che circonda questa sfida richiama i fasti della Serie A, specialmente considerando l'ultimo incontro nel maggio 2021, quando i blucerchiati prevalsero con un netto 3-0.

Il sabato 20 gennaio 2024, alle 14:00, è previsto l'appuntamento con "Zona Serie B," condotto da Alessandro Iori, che promette una copertura completa da tutti i campi della Serie BKT.

Ecco i dettagli delle partite: Brescia vs Sudtirol al Rigamonti, con la telecronaca di Andrea Calogero. La sfida d'andata si concluse con un pareggio 1-1, anticipando un probabile equilibrio tra due squadre separate da pochi punti in classifica. Feralpisalò vs Catanzaro al Leonardo Garilli, con la telecronaca di Giorgio Basile. Il Catanzaro mira ai playoff, mentre la Feralpi lotta per la salvezza. Reggiana vs Como al Mapei, con la telecronaca di Alberto Santi. Entrambe le squadre cercano di superare il pareggio dell'andata. Spezia vs Cremonese al Picco, con la telecronaca di Dario Mastroianni. Spezia e Cremonese, retrocesse la scorsa stagione, hanno obiettivi differenti in questa nuova annata. Ternana vs Cittadella al Liberati, con la telecronaca di Marco Calabresi. Il Cittadella si candida come una delle principali contendenti ai playoff, ma la Ternana intende fermarne la corsa.

Nel pomeriggio, alle 16:15: Cosenza vs Venezia al San Vito, con la telecronaca di Riccardo Mancini. Il Cosenza, dopo un avvio promettente, cerca di ritrovare le prestazioni vincenti. Lecco vs Pisa al Rigamonti-Ceppi, con la telecronaca di Ricky Buscaglia. Il Lecco lotta per la salvezza, mentre il Pisa tenta di risalire in classifica. Palermo vs Modena al Barbera, con la telecronaca di Edoardo Testoni. Entrambe le squadre sono in corsa per un posto ai playoff.

La domenica 21 gennaio 2024, alle 16:15, chiude la giornata il match tra Ascoli vs Bari al Del Duca, con la telecronaca di Alessandro Iori. L'Ascoli, in una zona pericolosa della classifica, attende il Bari di Pasquale Marino per capire come si concluderà questa avvincente 21ª giornata di Serie B.

Con un calendario così denso di emozioni e sfide avvincenti, gli appassionati di Serie B possono prepararsi a un fine settimana calcistico indimenticabile.

DAZN SERIE B DIRETTA - 21a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 19 GENNAIO 2024

ore 20:30 Serie B 21a Giornata: Sampodoria vs Parma (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

La 21esima giornata di Serie B si apre con un super anticipo al “Luigi Ferraris” tra la Sampdoria di Andrea Pirlo e il Parma capolista del torneo. Un confronto dal sapore di Serie A per le due squadre, che si sono affrontate qui nel maggio 2021 nell’ultima partita degli emiliani nel massimo campionato prima della retrocessione. Quel giorno fu 3-0 per i blucerchiati: come andrà stavolta?

SABATO 20 GENNAIO 2024

ore 14:00 Serie B 21a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Telecronaca: Andrea Calogero

La sfida d'andata tra Brescia e Südtirol terminò 1-1 con reti di Tait e Borrelli. Per il match di ritorno è previsto un equilibrio simile, tra due squadre che sono separate da pochi punti in classifica: chi avrà la meglio al Rigamonti?



Telecronaca: Giorgio Basile

Al Leonardo Garilli va in scena il match tra due neopromosse con destini però, al momento, completamente diversi. Se da una parte il Catanzaro ha il diritto di sognare ad un piazzamento playoff, la Feralpi si trova in una situazione di classifica molto scomoda e necessita di punti per la salvezza. Come finirà?



Telecronaca: Alberto Santi

Appuntamento al Mapei dove la Reggiana ospita il Como, una delle grandi protagoniste fino a questo momento del campionato. La sfida d'andata fu ricca di gol ma terminò in pareggio: riuscirà a spuntarla qualcuno questa volta?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Retrocesse nella passata stagione e con obiettivi differenti in questa dato l'andamento del loro campionato. Al Picco lo Spezia ospita la Cremonese che vuole puntare alla promozione diretta: come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Gli ultimi mesi del Cittadella hanno elevato la squadra veneta come una delle principali candidate a, come minimo, un piazzamento ai playoff. In questo turno la squadra di Edoardo Gorini va in trasferta al Liberati contro la Ternana, intenzionata a fermarne la corsa. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo una prima parte di campionato positiva, il Cosenza sta faticando a trovare le prestazioni che hanno portato punti. Al San Vito arriva in questo turno il Venezia, determinato a tornare coi 3 punti da questa trasferta. Come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Al Rigamonti-Ceppi il Lecco, in cerca di punti salvezza dopo la promozione nella passata stagione, ospita il Pisa di Alberto Aquilani in una situazione di classifica simile ai lombardi. Come finirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Dopo aver espugnato il Braglia nella sfida d'andata, il Palermo vuole ripetersi anche al Barbera contro il Modena. Si tratta di un match aperto ad ogni risultato, tra due squadre in piena corsa per un posto ai playoff: chi avrà la meglio?

DOMENICA 21 GENNAIO 2024

ore 16:15 Serie B 21a Giornata: Ascoli vs Bari (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori

Appuntamento al Del Duca dove l'Ascoli, attualmente in una zona "pericolosa" della classifica, attende il Bari di Pasquale Marino. Come finirà?

