Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 25a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 16 febbraio 2024, il calcio della Serie B sarà in primo piano con l'anticipo della 25a giornata tra Ascoli e Cremonese, in diretta alle 20:30. Ricky Buscaglia guiderà la telecronaca di questa partita che si preannuncia avvincente. Ascoli e Cremonese si sfideranno con obiettivi opposti: i padroni di casa cercheranno di scacciare l'incubo dei playout, mentre la Cremonese punterà a restare in lizza per la promozione in Serie A.

Sabato 17 febbraio 2024, alle 13:55, Alessandro Iori modererà "Zona Serie B", un appuntamento imperdibile per gli appassionati del campionato cadetto.

Nel pomeriggio di sabato, alle 14:00, diverse partite coinvolgeranno gli spettatori. Il Bari, dopo l'esordio contro il Lecco, affronterà la Feralpisalò, con la telecronaca affidata ad Andrea Calogero. Allo stesso orario, il Lecco ospiterà il Cosenza, con Gabriele Giustiniani ai commenti. Il Parma, capolista desiderosa di promozione, sarà opposto al Pisa, con Lorenzo Del Papa pronto a narrare le azioni. La Reggiana di Alessandro Nesta ospiterà la Ternana, mentre lo Spezia sfiderà il Cittadella, con Giorgio Basile alla telecronaca.

Nel tardo pomeriggio, alle 16:15, altre due sfide cattureranno l'attenzione degli appassionati. Il Catanzaro cercherà la vittoria contro il Sudtirol, con Marco Calabresi pronto a raccontare lo svolgimento della partita. Nel frattempo, il Palermo affronterà il Como, con Edoardo Testoni ai commenti.

La giornata di sabato si chiuderà con la partita tra Sampdoria e Brescia, alle 16:15, con Dario Mastroianni pronto a raccontare il susseguirsi degli eventi.

Domenica 18 febbraio 2024, alle 16:15, il Venezia sfiderà il Modena, con Riccardo Mancini alla telecronaca. Il Venezia, forte in casa, cercherà di ottenere una vittoria che potrebbe essere cruciale nella corsa per il secondo posto in classifica, mentre il Modena proverà a mettere fine alla serie positiva dei padroni di casa. La lotta per la posizione in classifica rimane serrata, con molte squadre pronte ad approfittare di un passo falso.

VENERDI 16 FEBBRAIO 2024

ore 20:30 Serie B 25a Giornata: Ascoli vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

L’anticipo della 25esima giornata mette di fronte due squadre con obiettivi opposti: da una parte i padroni di casa alla ricerca di ossigeno per scacciare l’incubo dei playout, dall’altra una Cremonese recentemente apparsa incerta in trasferta ma intenzionata a fare punti per restare tra le principali candidate alla promozione diretta in Serie A.

SABATO 17 FEBBRAIO 2024

ore 13:55 Serie B 25a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Moderatore: Alessandro Iori Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT! ore 14:00 Serie B 25a Giornata: Bari vs Feralpisalò (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Telecronaca: Andrea Calogero Dopo l'esordio contro il Lecco, Beppe Iachini e il Bari giocano nuovamente al San Nicola, questa volta contro una FeralpiSalò in cerca di punti salvezza. Il nuovo tecnico della squadra pugliese è stato chiamato per dare una svolta alla stagione: riuscirà ad inanellare una serie di risultati utili? ore 14:00 Serie B 25a Giornata: Lecco vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Telecronaca: Gabriele Giustiniani La stagione entra nel vivo e ogni punto perso o guadagnato può essere decisivo per le sorti del campionato. Al Rigamonti il Lecco ospita il Cosenza di Fabio Caserta, vincitore nella sfida d'andata con un netto 3-0: come finirà? ore 14:00 Serie B 25a Giornata: Parma vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Telecronaca: Lorenzo Del Papa La capolista Parma vuole agguantare la promozione il prima possibile e la sfida in casa contro il Pisa offre una ghiotta occasione per guadagnare 3 punti. Riusciranno i crociati a superare la squadra di Alberto Aquilani? ore 14:00 Serie B 25a Giornata: Reggiana vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

Telecronaca: Federico Zanon Appuntamento al Mapei Stadium dove la Reggiana di Alessandro Nesta ospita la Ternana. All'andata Celli, Diakité e Distefano condannarano gli emiliani ad un pesante 3-0: come finirà questa volta? ore 14:00 Serie B 25a Giornata: Spezia vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Telecronaca: Giorgio Basile Trasferta al Picco per il Cittadella di Edoardo Gorini, intenzionato a riportare il club ai playoff. Dall'altra parte lo Spezia sta vivendo una stagione che rischia di diventare drammatica: riusciranno ad evitare la seconda retrocessione consecutiva? ore 16:15 Serie B 25a Giornata: Catanzaro vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Telecronaca: Marco Calabresi Al Nicola Ceravolo il Catanzaro vuole alimentare il sogno promozione vincendo una partita difficile contro il Südtirol. Nella sfida d'andata la rete di Pietro Iemmello decise il match: chi segnerà questa volta? ore 16:15 Serie B 25a Giornata: Palermo vs Como (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Telecronaca: Edoardo Testoni Dopo lo spettacolare 3-3 dell'andata, le aspettative per il match al Barbera tra Palermo e Como sono altissime. Entrambe si contendono un piazzamento che può valere la promozione o almeno la qualificazione ai playoff: chi conquisterà i 3 punti? ore 16:15 Serie B 25a Giornata: Sampdoria vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Continua la rincorsa della Samp ad un piazzamento ai playoff ed in questo turno la squadra di Pirlo si ritrova ad ospitare il Brescia, avanti in classifica di pochi punti. Il match rappresenta un'occasione da sfruttare per i blucerchiati: riusciranno ad ottenere un successo?

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024

ore 16:15 Serie B 25a Giornata: Venezia vs Modena (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Miglior squadra insieme al Parma per rendimento casalingo, il Venezia torna al Pierluigi Penzo dopo le due trasferte proprio contro i crociati e a Bolzano con il Südtirol. La lotta per il secondo posto resta serratissima, con tante squadre pronte ad approfittare di un passo falso: arriverà una vittoria contro il Modena?

