Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 25a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 16 febbraio 2024 darà il via alla 25a giornata della Serie A con due partite emozionanti. Alle 19:00, il Torino affronterà il Lecce, trasmesso in diretta esclusiva su diversi canali, tra cui ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Gabriele Giustiniani si occuperà della telecronaca, mentre Stefan Schwoch fornirà i commenti. Le interviste sul bordocampo saranno curate da Alessio De Giuseppe, mentre il backstage sarà gestito da Maria Pia Beltran. Il Torino cercherà di restare agganciato alle posizioni europee, mentre il Lecce prosegue nella sua lotta per la salvezza.

Successivamente, alle 21:00, l'Inter affronterà la Salernitana. Pierluigi Pardo sarà il telecronista, affiancato nei commenti da Marco Parolo. Tommaso Turci e Ilaria Alesso si occuperanno delle interviste sul bordocampo, mentre il backstage sarà curato da Giorgia Rossi, Giampaolo Pazzini e Davide Bernardi. L'Inter, guidata da Simone Inzaghi, cercherà di mantenere il vantaggio sulla Juventus dopo lo scontro diretto, mentre la Salernitana proverà a ottenere una preziosa vittoria nella lotta per la salvezza. Sarà una serata ricca di calcio e emozioni, con entrambe le squadre determinate a ottenere risultati positivi.

Sabato 17 febbraio 2024 offre una serie di partite emozionanti di Serie A. Alle 15:00, il Napoli affronta il Genoa al Maradona in un match trasmesso in diretta esclusiva su diversi canali, tra cui ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Riccardo Mancini sarà il telecronista, mentre Manuel Pasqual fornirà i commenti. Le interviste sul bordocampo saranno gestite da Francesco Fontana, mentre il backstage sarà curato da Federica Zille, Dario Marcolin e Tommaso Turci. Il Napoli, desideroso di rimanere in lizza per i primi quattro posti, ospita il Genoa di Gilardino, una squadra che ha già garantito la sua tranquillità per il finale di stagione.

Alle 17:45 avremo il Coca Cola SuperMatch tra Hellas Verona e Juventus, un'occasione ideale per godersi il calcio in compagnia di amici. Gli Autogol commenteranno live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Subito dopo, alle 18:00, la Juventus affronterà l'Hellas Verona in una partita trasmessa in diretta esclusiva sugli stessi canali. Stefano Borghi sarà il telecronista, mentre Andrea Stramaccioni offrirà i commenti. Le interviste sul bordocampo saranno curate da Davide Bernardi, mentre il backstage sarà gestito da Giorgia Rossi e Andrea Stramaccioni. La Juventus di Max Allegri sarà impegnata in una trasferta difficile contro un Hellas Verona desideroso di punti per la salvezza. Nell'incontro d'andata, i bianconeri riuscirono a ottenere la vittoria: riusciranno a ripetersi al Bentegodi?

Infine, alle 20:45, avremo l'Atalanta contro il Sassuolo. Alberto Santi si occuperà della telecronaca, mentre Alessandro Budel fornirà i commenti. Le interviste sul bordocampo saranno condotte da Orazio Accomando. In questa partita, i nerazzurri di Gasperini, in una striscia vincente da 7 partite al Gewiss Stadium, cercheranno di tornare in Champions League. Il match sarà presentato da Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo e Marco Parolo. Sarà una serata piena di azione e emozioni per gli appassionati di calcio.

Domenica 18 febbraio 2024 alle 12:30, la Lazio affronta il Bologna allo stadio Olimpico. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia con i commenti di Fabio Bazzani. Le interviste sul bordocampo saranno gestite da Barbara Cirillo, mentre il backstage sarà curato da Fabio Donalato. La Lazio, reduce dalla sfida in Champions League contro il Bayern Monaco, cerca di ottenere un altro piazzamento tra le prime quattro squadre. Anche il Bologna di Thiago Motta sogna l'Europa, ma ha bisogno di migliorare le sue prestazioni in trasferta.

Alle 14:30, andrà in onda Zona Serie A, condotta da Luca Farina. Con Zona Serie A TIM, gli appassionati non perderanno nemmeno un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Le telecronache di Udinese-Cagliari e Fiorentina-Empoli saranno affidate rispettivamente ad Andrea Calogero e Orazio Accomando. Alle 15:00, si svolgeranno diverse partite. Empoli vs Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su vari canali, inclusi ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Alessandro Iori si occuperà della telecronaca, mentre le interviste sul bordocampo saranno gestite da Maria Pia Beltran. Empoli e Fiorentina si sfideranno in un incontro tutto toscano, con obiettivi e situazioni di classifica differenti. In contemporanea, alle 15:00, Udinese vs Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su ZONA DAZN 2, Sky e Tivùsat canale 215. Dario Mastroianni si occuperà della telecronaca, mentre le interviste sul bordocampo saranno condotte da Nicola Sechi.

Alle 18:00, Frosinone vs Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su vari canali, tra cui ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Edoardo Testoni sarà il telecronista, mentre Alessandro Budel fornirà i commenti. Le interviste sul bordocampo saranno gestite da Federico Sala. La Roma di Daniele De Rossi affronterà il Frosinone di Eusebio Di Francesco, cercando di ottenere un risultato positivo.

Infine, alle 20:45, Monza vs Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Pierluigi Pardo si occuperà della telecronaca, mentre Massimo Gobbi fornirà i commenti. Le interviste sul bordocampo saranno condotte da Federica Zille. Il Milan di Stefano Pioli cerca di blindare il terzo posto contro il Monza, sperando di ottenere un'altra vittoria. Il match sarà presentato da "Sunday Night Square", lo show della domenica sera di Marco Cattaneo.

OPEN VAR FIN DA SUBITO! -Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche europee, e aver catalizzato l’attenzione del pubblico durante il girone di andata di Serie A TIM, lo spazio formativo e informativo FIGC-AIA dedicato al mondo arbitrale all’interno del format esclusivo OPEN VAR di DAZN andrà on-air con una novità: a partire dalla 25esima giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera.

In linea con la progettualità prevista già ad inizio stagione, che ha permesso di approfondire le decisioni arbitrali della settimana precedente, con il girone di ritorno la partnership siglata tra FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora nella seconda fase, andando a rafforzare ulteriormente l’obiettivo editoriale con cui è nata: diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza.

A partire da Torino-Lecce di questa sera, le valutazioni arbitrali relative a quanto di più interessante è stato raccolto sul campo durante la giornata di campionato in corso, inclusa l’analisi di eventuali episodi relativi alla partita delle 18:00 di domenica, verranno approfondite - attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini - e analizzate live in esclusiva su DAZN durante il programma Sunday Night Square, insieme ad un rappresentante AIA presente in studio e alla Squad di DAZN.

FIGC, AIA e DAZN, in collaborazione con la Lega Serie A, vanno così a consolidare la partnership formativa e informativa avviata nel 2023 con un unico obiettivo: rendere l’esperienza del pubblico sempre più coinvolgente, favorendo al tempo stesso una rinnovata cultura sportiva e una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 25a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 16 FEBBRAIO 2024

ore 19:00 Serie A 25a Giornata: Torino vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

Con una classifica molto corta il Torino ha la possibilità di restare attaccato alle posizioni che valgono l’accesso a un piazzamento europeo. Dopo aver trovato a inizio mese la prima - rocambolesca - vittoria del 2024 il Lecce vuole continuare invece la sua corsa verso la salvezza. All’andata Buongiorno regalò i tre punti ai granata: come andrà all’Olimpico Grande Torino?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Stefan Schwoch Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe Studio a cura di: Maria Pia Beltran Con una classifica molto corta il Torino ha la possibilità di restare attaccato alle posizioni che valgono l’accesso a un piazzamento europeo. Dopo aver trovato a inizio mese la prima - rocambolesca - vittoria del 2024 il Lecce vuole continuare invece la sua corsa verso la salvezza. All’andata Buongiorno regalò i tre punti ai granata: come andrà all’Olimpico Grande Torino? ore 21:00 Serie A 25a Giornata: Inter vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci, Ilaria Alesso

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Giampaolo Pazzini, Davide Bernardi

Il venerdì di Serie A TIM regala il più classico dei testa-coda: da una parte l’Inter di Simone Inzaghi, che non vuole disperdere il vantaggio accumulato sulla Juventus dopo la vittoria dello scontro diretto; dall’altra la Salernitana, ultima e con il sogno di un’altra rimonta salvezza. Come finirà?

SABATO 17 FEBBRAIO 2024

ore 15:00 Serie A 25a Giornata: Napoli vs Genoa (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Federica Zille, Dario Marcolin, Tommaso Turci

Al Maradona il Napoli ospita il Genoa di Gilardino, una delle rivelazioni del nostro campionato, che ha già conquistato i punti necessari per affrontare il finale con tranquillità. Gli azzurri però non possono sbagliare e devono ottenere i 3 punti per restare in corsa per le prime quattro posizioni: come finirà?



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Manuel Pasqual Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana Studio a cura di: Federica Zille, Dario Marcolin, Tommaso Turci Al Maradona il Napoli ospita il Genoa di Gilardino, una delle rivelazioni del nostro campionato, che ha già conquistato i punti necessari per affrontare il finale con tranquillità. Gli azzurri però non possono sbagliare e devono ottenere i 3 punti per restare in corsa per le prime quattro posizioni: come finirà? ore 17:45 Serie A 25a Giornata - Coca Cola SuperMatch: Hellas Verona vs Juventus

Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: gli Autogol commentano live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band.



Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: gli Autogol commentano live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. ore 18:00 Serie A 25a Giornata: Hellas Verona vs Juventus (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni

Trasferta su un campo difficile per la Juve di Max Allegri, impegnata in questo turno contro un Hellas Verona in cerca di punti per la salvezza. All'andata fu il "corto muso" a farla spuntare i bianconeri: riusciranno a ripetersi e a prendere 3 punti al Bentegodi?



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Andrea Stramaccioni Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi Studio a cura di: Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni Trasferta su un campo difficile per la Juve di Max Allegri, impegnata in questo turno contro un Hellas Verona in cerca di punti per la salvezza. All'andata fu il "corto muso" a farla spuntare i bianconeri: riusciranno a ripetersi e a prendere 3 punti al Bentegodi? ore 20:45 Serie A 25a Giornata: Atalanta vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Emanuele Giaccherini

Trasferta a Bergamo per il Sassuolo che affronta l'Atalanta di Gasperini, in striscia vincente da 7 incontri al Gewiss Stadium. I nerazzurri sognano in grande e vogliono tornare in Champions League: riusciranno a superare la squadra di Dionisi? Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo e Marco Parolo.

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024

ore 12:30 Serie A 25a Giornata: Lazio vs Bologna (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Fabio Donalato

Messa alle spalle la sfida in Champions League contro il Bayern Monaco, la Lazio torna allo stadio Olimpico per sfidare il Bologna e continuare a inseguire un altro piazzamento tra le prime quattro. Sogna l’Europa anche il Bologna di Thiago Motta, che ha bisogno di trovare però qualche punto in più in trasferta (1 vittoria in 11 partite). Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo Studio a cura di: Fabio Donalato Messa alle spalle la sfida in Champions League contro il Bayern Monaco, la Lazio torna allo stadio Olimpico per sfidare il Bologna e continuare a inseguire un altro piazzamento tra le prime quattro. Sogna l’Europa anche il Bologna di Thiago Motta, che ha bisogno di trovare però qualche punto in più in trasferta (1 vittoria in 11 partite). Chi avrà la meglio? ore 14:30 Serie A 25a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

Conduce: Luca Farina

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Telecronaca di Andrea Calogero (Udinese-Cagliari) e Orazio Accomando (Fiorentina-Empoli).



Conduce: Luca Farina Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Telecronaca di Andrea Calogero (Udinese-Cagliari) e Orazio Accomando (Fiorentina-Empoli). ore 15:00 Serie A 25a Giornata: Empoli vs Fiorentina (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alessandro Iori

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

L'unica sfida tutta toscana rimasta in Serie A mette di fronte Empoli e Fiorentina, con obiettivi diversi, situazioni di classifica differenti, ma la stessa necessità di fare punti. Mentre la Fiorentina, che prosegue la sua avventura in Conference, si sta togliendo parecchie soddisfazioni anche in campionato, l'Empoli sembra faticare dopo aver ottenuto la salvezza per tre stagioni consecutive. Nonostante ciò, negli ultimi tre confronti tra i due club la squadra di Italiano non ha mai vinto: il più recente trionfo viola risale addirittura al 3 aprile 2022. Chi avrà la meglio oggi?



Telecronaca: Alessandro Iori Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran L'unica sfida tutta toscana rimasta in Serie A mette di fronte Empoli e Fiorentina, con obiettivi diversi, situazioni di classifica differenti, ma la stessa necessità di fare punti. Mentre la Fiorentina, che prosegue la sua avventura in Conference, si sta togliendo parecchie soddisfazioni anche in campionato, l'Empoli sembra faticare dopo aver ottenuto la salvezza per tre stagioni consecutive. Nonostante ciò, negli ultimi tre confronti tra i due club la squadra di Italiano non ha mai vinto: il più recente trionfo viola risale addirittura al 3 aprile 2022. Chi avrà la meglio oggi? ore 15:00 Serie A 25a Giornata: Udinese vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Nicola Sechi

I risultati deludenti di questa stagione hanno portato in una situazione di classifica pericolosa l’Udinese, dal 1995 stabilmente in Serie A. Nel massimo campionato è tornato invece tramite la porta dei play-off il Cagliari di Ranieri, che in stagione ha eliminato i friulani in Coppa Italia. Ora in palio ci sono punti pesantissimi: come finirà al Bluenergy Stadium?



Telecronaca: Dario Mastroianni Bordocampo ed interviste: Nicola Sechi I risultati deludenti di questa stagione hanno portato in una situazione di classifica pericolosa l’Udinese, dal 1995 stabilmente in Serie A. Nel massimo campionato è tornato invece tramite la porta dei play-off il Cagliari di Ranieri, che in stagione ha eliminato i friulani in Coppa Italia. Ora in palio ci sono punti pesantissimi: come finirà al Bluenergy Stadium? ore 18:00 Serie A 13a Giornata: Frosinone vs Roma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Marco Russo, Dario Marcolin

Trasferta vicina per la Roma di Daniele De Rossi, che si sposta 90 chilometri a Sud della Capitale per affrontare il Frosinone dell’ex Eusebio Di Francesco, l’allenatore della storica rimonta sul Barcellona e proprio dell’ultima vittoria giallorossa al Benito Stirpe nel febbraio 2019: 3-2 con gol di Edin Dzeko al 95esimo. Come finirà stavolta?

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel Bordocampo ed interviste: Federico Sala Studio a cura di: Marco Russo, Dario Marcolin Trasferta vicina per la Roma di Daniele De Rossi, che si sposta 90 chilometri a Sud della Capitale per affrontare il Frosinone dell’ex Eusebio Di Francesco, l’allenatore della storica rimonta sul Barcellona e proprio dell’ultima vittoria giallorossa al Benito Stirpe nel febbraio 2019: 3-2 con gol di Edin Dzeko al 95esimo. Come finirà stavolta? ore 20:45 Serie A 13a Giornata: Monza vs Milan (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Massimo Ambrosini, Davide Bernardi, Dario Marcolin

Dopo due trasferte in campionato dall’andamento simile con Udinese e Frosinone, vinte 3-2 in rimonta con gol di Jovic, il Milan di Stefano Pioli cerca contro il Monza dell’ex Galliani un altro successo per blindare il terzo posto. I padroni di casa, sconfitti tre volte su tre dai rossoneri, sperano invece di regalarsi una giornata di festa: ci riusciranno? Presenta il match “Sunday Night Square”, lo show della domenica sera di Marco Cattaneo.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog