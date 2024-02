Ascolti 25 Giornata Serie A 2023/24 DAZN, 1,1 milioni per Monza-Milan

Jannik Sinner sa solo vincere in questo 2024 e dopo gli Australian Open, conquista il suo primo titolo a Rotterdam: l'azzurro ha battuto in finale l'australiano Alex De Minaur, quinta testa di serie del seeding, con i parziali di 7-5, 6-4. Con questo successo, Jannik diventa il n°3 del ranking ATP, primo italiano a riuscirci Un altro successo, azzurro e in tv, per il grande tennis...