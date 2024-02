Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 26a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Venerdì 23 febbraio 2024, il calcio della Serie B si accenderà con il match in diretta tra Cosenza e Sampdoria, che darà il via alla 26a giornata del campionato. La telecronaca sarà guidata da Dario Mastroianni. La sfida promette punti cruciali in palio, poiché entrambe le squadre necessitano della vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. Nel precedente incontro, la Sampdoria si impose per 2-0: riusciranno a replicare il successo in Calabria?

Il sabato, 24 febbraio 2024, sarà ricco di emozioni con diversi incontri in Serie B. Alle 13:55, Alessandro Iori modererà "Zona Serie B", un appuntamento imperdibile per gli appassionati del campionato cadetto.

Alle 14:00, diverse partite coinvolgeranno gli spettatori. Cittadella e Catanzaro si sfideranno sotto la telecronaca di Giorgio Basile, mentre Cremonese e Palermo si contenderanno le posizioni di vertice, con Edoardo Testoni pronto a raccontare i dettagli dell'incontro.

In contemporanea, Feralpisalò e Ascoli si daranno battaglia, con Alessandro Rimi alle cronache, mentre Sudtirol e Bari cercheranno di invertire la tendenza negativa, con Ricky Buscaglia pronto a narrare lo svolgimento del match.

Brescia e Reggiana si scontreranno per un posto ai playoff, con Marco Calabresi pronto a fornire i commenti, mentre Como e Parma si affronteranno in uno scontro importante per la classifica, con Riccardo Mancini pronto a guidare la telecronaca.

La giornata di sabato si concluderà con altre sfide intriganti, tra cui Pisa contro Venezia, dove Dario Mastroianni fornirà i dettagli, e Ternana contro Lecco, con Federico Zanon pronto a raccontare l'azione sul campo.

Domenica 25 febbraio 2024, il Modena ospiterà lo Spezia al Braglia. Alessandro Iori sarà alla telecronaca di una partita che si prospetta intensa, con entrambe le squadre che puntano a obiettivi diversi nella classifica di Serie B. La partita d'andata terminò in parità, con una rete nel finale di Gelashvili: cosa riserverà questa volta il destino?

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 23 FEBBRAIO 2024

ore 20:30 Serie B 26a Giornata: Cosenza vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Punti importanti in palio nella sfida tra Cosenza e Sampdoria. Serve una vittoria a entrambe per guadagnare posizione in classifica. All'andata i blucerchiati si imposero per 2-0: ci avrà la meglio in Calabria?

SABATO 24 FEBBRAIO 2024

ore 13:55 Serie B 26a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Telecronaca: Giorgio Basile

Andamento altalenante per Cittadella e Catanzaro, pronte a sfidarsi sul pratino dello Stadio Piercesare Tombolato. All'andata entrambe conquistarono un punto, al ritorno la posta in palio è una posizione vantaggiosa in classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Cremonese e Palermo si affrontano allo Stadio Giovanni Zini in una sfida di alta classifica. Uno scontro diretto per le primissime posizioni: in palio ci può essere la promozione diretta in Serie A. Chi vincerà?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Feralpisalò e Ascoli si sfidano in una gara delicatissima. Entrambe le squadre sono scivolate nelle ultime posizioni della classifica, e una vittoria sarebbe fondamentale per cercare di risalire. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Sudtirol e Bari non stanno passando un momento eccellente a livello di risultati. Due squadre che si daranno battaglia per cercare di guadagnare punti importanti. All'andata ebbero la meglio i pugliesi: come andrà il ritorno?



Telecronaca: Marco Calabresi

Un posto ai playoff in palio nella sfida dello stadio Mario Rigamonti tra Brescia e Reggiana. Uno scontro diretto di metà classifica che promette agonismo e intraprendenza tattica. Chi riuscirà ad avere la meglio?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Riflettori puntati sul Sinigaglia questo weekend per uno degli snodi fondamentali di questo campionato: Como - Parma. I padroni di casa, complice un'ottima classifica, hanno investito anche nella sessione invernale comprando un giocatore del calibro di Strefezza per la promozione; mentre gli ospiti, guidati da Stroppa, sono i veri protagonisti della stagione, mantenendo il vertice per tutte queste giornate. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Il sabato di Serie B si chiude con la sfida tra Pisa e Venezia. Una sola vittoria dei veneti e quattro pareggi negli ultimi cinque precedenti tra le squadre. Punti importanti in palio in ottica playoff: chi vincerà?



Telecronaca: Federico Zanon

Scontro salvezza al Liberati tra Ternana e Lecco. La classifica è ancora corta e una serie di risultati utili potrebbe rivoluzionare la classifica: come finirà?

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024

ore 16:15 Serie B 26a Giornata: Modena vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori

Appuntamento al Braglia dove il Modena, impegnato nella bagarre per i playoff, ospita lo Spezia che cerca invece punti per la salvezza. La partita d'andata, giocata nel Boxing Day, finì in parità, grazie una rete nel finale di Gelashvili: come finirà questa volta?

