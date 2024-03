Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 8 marzo 2024, alle ore 20:45, si apre la 28a giornata della Serie A con il match tra Napoli e Torino, in diretta esclusiva su diversi canali, tra cui ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia, mentre i commenti sono forniti da Fabio Bazzani. Il bordocampo e le interviste sono gestiti da Giovanni Barsotti, mentre lo studio è curato da Federica Zille, Massimo Ambrosini e Tommaso Turci. La sfida si svolge presso lo stadio Maradona e vede due squadre che, nonostante obiettivi iniziali diversi, si trovano a condividere una situazione di classifica simile. Il Napoli, a pochi giorni dalla difficile trasferta a Barcellona, cerca di invertire una stagione caratterizzata da alti e bassi sia mentali che di rendimento. Tuttavia, il compito non sarà facile contro un Torino che punta chiaramente alle competizioni europee e che ha già sconfitto il Napoli con un netto 3-0 all'andata.

Alle 14:30 di sabato 9 marzo 2024, inizia la trasmissione della "Zona Serie A", condotta da Alessio De Giuseppe su DAZN. Questo programma consente agli spettatori di seguire tutte le azioni delle partite contemporanee della Serie A TIM. Le telecronache delle partite sono affidate a Luca Farina per Cagliari-Salernitana e ad Andrea Calogero per Sassuolo-Frosinone. Alle 15:00, inizia la partita tra Cagliari e Salernitana, che sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, nonché su Sky e Tivùsat canale 214. La telecronaca è curata da Alberto Santi. Il Cagliari, guidato da Claudio Ranieri, è impegnato nella lotta per la salvezza e ha urgente bisogno di una vittoria. D'altra parte, la Salernitana è anch'essa in lotta per la sopravvivenza in Serie A e ha bisogno di una prestazione straordinaria per ottenere punti cruciali. Nello stesso orario, si gioca anche Sassuolo contro Frosinone, in diretta esclusiva su ZONA DAZN 2, Sky e Tivùsat canale 215. La telecronaca è affidata a Federico Zanon. Il Sassuolo, dopo una serie di risultati negativi, ha interrotto il rapporto con il proprio allenatore Alessio Dionisi e ora cerca una svolta. Il Frosinone, ancora in cerca della sua prima vittoria in trasferta, si presenta come un avversario ostico nella lotta per la salvezza del Sassuolo.

Alle 17:45 c'è il "Coca Cola SuperMatch" tra Bologna e Inter, un evento imperdibile che può essere goduto comodamente sul divano con gli amici, pizza e Coca-Cola. Gli Autogol commentano in diretta la partita insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band, esclusivamente su DAZN. Successivamente, alle 18:00, inizia la diretta esclusiva di Bologna contro Inter su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi, con il commento di Andrea Stramaccioni. Le interviste e il bordocampo sono gestiti da Davide Bernardi, mentre lo studio è curato da Diletta Leotta e Andrea Stramaccioni. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla trasferta di Madrid in Champions League, cerca di mantenere il primo posto e continuare la striscia di imbattibilità esterna. Tuttavia, al Dall’Ara, l'Inter ha ottenuto solo una vittoria contro il Milan alla prima giornata di campionato. Sarà un pareggio o una delle due squadre cadrà? Alle 20:45, si gioca Genoa vs Monza. La telecronaca è affidata a Gabriele Giustiniani, con il commento di Stefan Schwoch. Orazio Accomando si occupa del bordocampo ed interviste. Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo presentano il match "Tutti Bravi dal Divano", uno show del sabato sera dedicato alla Serie A TIM. Entrambe le squadre, Genoa e Monza, hanno centrato l'obiettivo stagionale con largo anticipo e si presentano all'incontro senza preoccupazioni di classifica. La partita promette emozioni e potrebbe riservare sorprese.

Alle 12:30 di domenica 10 marzo 2024, si disputa la partita Lecce vs Hellas Verona. La telecronaca è affidata ad Alessandro Iori, con il commento di Alessandro Budel. Le interviste sul campo sono gestite da Barbara Cirillo. Il Lecce, complice una classifica molto corta, si gioca gran parte della sua sopravvivenza nel campionato in questo delicato tris di incontri consecutivi con le squadre dirette concorrenti: Frosinone, Hellas Verona e Salernitana. Dopo la trasferta di Frosinone, il Verona di Baroni, che ha trascorso cinque stagioni consecutive in Serie A, rischia la retrocessione. La lotta per la salvezza è ormai nel vivo e potrebbe riservare sorprese e colpi di scena.

Alle 15:00 si gioca Milan vs Empoli, in diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. La telecronaca è a cura di Dario Mastroianni, con il commento di Marco Parolo. Le interviste sul campo sono condotte da Federico Sala e Maria Pia Beltran. Lo studio è gestito da Ilaria Alesso, Giampaolo Pazzini e Davide Bernardi. Il Milan, dopo il doppio impegno in Europa League, si concentra nuovamente sul campionato per continuare la corsa verso un posto in Champions League. L'Empoli, rigenerato dalla gestione di Nicola, ha guadagnato posizioni in classifica ma è ancora coinvolto nella lotta per la salvezza. La partita promette emozioni e potrebbe influenzare le ambizioni delle due squadre nella stagione.

Alle 18:00 si svolge la partita Juventus vs Atalanta, in diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni, con il commento di Massimo Ambrosini. Le interviste sul campo sono gestite da Tommaso Turci. Lo studio è curato da Giorgia Rossi e Andrea Stramaccioni. Dopo aver visto svanire le possibilità di vincere lo scudetto nel mese di febbraio, la Juventus di Massimiliano Allegri ha come obiettivo principale mantenere il gap accumulato per garantirsi un posto in Champions League. La sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è cruciale, considerando che l'Atalanta ha affrontato in due settimane Milan, Inter, Bologna e Sporting. L'esito di questa partita è quindi di grande importanza per entrambe le squadre.

Alle 20:45 si disputa la partita Fiorentina vs Roma, in diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento di Emanuele Giaccherini. Le interviste sul campo sono condotte da Federica Zille. Il Sunday Night Square presenta Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Dario Marcolin, Davide Bernardi e Andrea Stramaccioni. Questa è la terza partita in una settimana per entrambe le squadre, costrette a fare i conti con gli impegni ravvicinati in Conference ed Europa League. È una sfida importante per entrambe, considerando le posizioni in classifica. I Viola hanno rallentato la loro marcia ma possono fare affidamento su un buon avvio di stagione, mentre l'arrivo di De Rossi sembra aver portato più tranquillità e entusiasmo nell’ambiente giallorosso. La partita promette equilibrio e può portare a risultati sorprendenti.

Lunedì 11 marzo 2024, alle 20:45, si disputa il posticipo della 28a giornata della Serie A: Lazio vs Udinese. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini, mentre il commento sarà fornito da Massimo Gobbi. Le interviste sul campo saranno gestite da Alessio De Giuseppe. Lazio e Udinese affrontano questo match con obiettivi di classifica diversi ma con la stessa necessità di conquistare punti. Gli ospiti sperano di replicare le buone prestazioni delle ultime tre trasferte all’Olimpico, dove hanno ottenuto due pareggi (0-0 nel 2022 e l'incredibile 4-4 al 99' nel 2021) e una vittoria per 3-1 nel 2020. La partita si preannuncia quindi molto interessante e imprevedibile. Il match sarà presentato nello show "Supertele", il programma del lunedì sera dedicato al calcio, che vedrà la partecipazione di Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara e Luca Toni.

OPEN VAR FIN DA SUBITO! -Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche europee, e aver catalizzato l’attenzione del pubblico durante il girone di andata di Serie A TIM, lo spazio formativo e informativo FIGC-AIA dedicato al mondo arbitrale all’interno del format esclusivo OPEN VAR di DAZN andrà on-air con una novità: a partire dalla 25esima giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera.

In linea con la progettualità prevista già ad inizio stagione, che ha permesso di approfondire le decisioni arbitrali della settimana precedente, con il girone di ritorno la partnership siglata tra FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora nella seconda fase, andando a rafforzare ulteriormente l’obiettivo editoriale con cui è nata: diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza.

Le valutazioni arbitrali relative a quanto di più interessante è stato raccolto sul campo durante la giornata di campionato in corso, inclusa l’analisi di eventuali episodi relativi alla partita delle 18:00 di domenica, verranno approfondite - attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini - e analizzate live in esclusiva su DAZN durante il programma Sunday Night Square, insieme ad un rappresentante AIA presente in studio e alla Squad di DAZN.

FIGC, AIA e DAZN, in collaborazione con la Lega Serie A, vanno così a consolidare la partnership formativa e informativa avviata nel 2023 con un unico obiettivo: rendere l’esperienza del pubblico sempre più coinvolgente, favorendo al tempo stesso una rinnovata cultura sportiva e una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 28a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 8 MARZO 2024

ore 20:45 Serie A 28a Giornata: Napoli vs Torino (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Federica Zille, Massimo Ambrosini, Tommaso Turci

Di nuovo in campo, ancora una volta sul prato del Maradona: inaugura la ventottesima giornata di Serie A TIM la sfida tra Napoli e Torino, due realtà che avevano iniziato la stagione con obiettivi diversi e che si ritrovano, inaspettatamente, con una situazione di classifica simile. A una manciata di giorni dalla delicata trasferta di Barcellona, il Napoli spera di dare una sferzata decisa a una stagione complicata dal punto di vista mentale e di rendimento: non sarà facile contro un Torino dalle chiare ambizioni europee, che all'andata si era imposto con un netto 3-0.

SABATO 9 MARZO 2024

ore 14:30 Serie A 28a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

Conduce: Alessio De Giuseppe

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite in contempornea. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Cagliari-Salernitana (Luca Farina), Sassuolo-Frosinone (Andrea Calogero)



Conduce: Alessio De Giuseppe Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite in contempornea. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Cagliari-Salernitana (Luca Farina), Sassuolo-Frosinone (Andrea Calogero) ore 15:00 Serie A 28a Giornata: Cagliari vs Salernitana (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi

Il Cagliari di Claudio Ranieri ha bisogno di tutta la spinta dell’Unipol Domus per continuare a inseguire la salvezza. In Sardegna le partite sembrano non finire fino al triplice fischio e l’ultima squadra a farne le spese è stato il Napoli di Calzona. Ha bisogno di una vera e propria impresa invece la Salernitana per ottenere un’altra salvezza. Chi esulterà al termine dei 90 minuti?



Telecronaca: Alberto Santi Il Cagliari di Claudio Ranieri ha bisogno di tutta la spinta dell’Unipol Domus per continuare a inseguire la salvezza. In Sardegna le partite sembrano non finire fino al triplice fischio e l’ultima squadra a farne le spese è stato il Napoli di Calzona. Ha bisogno di una vera e propria impresa invece la Salernitana per ottenere un’altra salvezza. Chi esulterà al termine dei 90 minuti? ore 15:00 Serie A 28a Giornata: Sassuolo vs Frosinone (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Federico Zanon

I risultati negativi di questa stagione hanno portato il Sassuolo a interrompere il rapporto con Alessio Dionisi, a Reggio Emilia dal 2021, alla ricerca di una svolta. Per i neroverdi c’è ora una sfida fondamentale in chiave salvezza contro il Frosinone, ancora a caccia della prima vittoria lontano dallo Stirpe.



Telecronaca: Federico Zanon I risultati negativi di questa stagione hanno portato il Sassuolo a interrompere il rapporto con Alessio Dionisi, a Reggio Emilia dal 2021, alla ricerca di una svolta. Per i neroverdi c’è ora una sfida fondamentale in chiave salvezza contro il Frosinone, ancora a caccia della prima vittoria lontano dallo Stirpe. ore 17:45 Serie A 28a Giornata - Coca Cola SuperMatch: Bologna vs Inter (diretta)

Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: gli Autogol commentano live Bologna - Inter insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN!



Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: gli Autogol commentano live Bologna - Inter insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN! ore 18:00 Serie A 28a Giornata: Bologna vs Inter (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Studio a cura di: Diletta Leotta, Andrea Stramaccioni

A pochi giorni dalla trasferta di Madrid in Champions League l’Inter di Simone Inzaghi va a Bologna contro l’ex nerazzurro Thiago Motta per blindare il primo posto e proseguire la striscia di imbattibilità esterna. Al Dall’Ara, in questa stagione, ha vinto però soltanto il Milan alla prima giornata di campionato: cadrà uno delle due squadre o sarà un pareggio?



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Andrea Stramaccioni Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi Studio a cura di: Diletta Leotta, Andrea Stramaccioni A pochi giorni dalla trasferta di Madrid in Champions League l’Inter di Simone Inzaghi va a Bologna contro l’ex nerazzurro Thiago Motta per blindare il primo posto e proseguire la striscia di imbattibilità esterna. Al Dall’Ara, in questa stagione, ha vinto però soltanto il Milan alla prima giornata di campionato: cadrà uno delle due squadre o sarà un pareggio? ore 20:45 Serie A 28a Giornata: Genoa vs Monza (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Dopo la "chilena" di Retegui, ben impressa nella mente di molti tifosi genoani, e la rete di Bani contro l'Udinese, il Grifone fa ritorno tra le mura amiche del Ferraris. A Marassi è attesa una vecchia conoscenza rossoblù: Raffaele Palladino insieme al suo Monza, con una situazione di classifica che non desta preoccupazioni. Due squadre ambiziose, capaci di centrare con largo anticipo l'obiettivo stagionale e ormai lontane dalle zone calde: come finirà? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera

DOMENICA 10 MARZO 2024

ore 12:30 Serie A 28a Giornata: Lecce vs Hellas Verona (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Complice anche la classifica cortissima, il Lecce si gioca buona parte dello sprint salvezza nel delicato tris di impegni consecutivi con le dirette rivali, Frosinone, Hellas e Salernitana. Archiviata la trasferta di Frosinone, al Via del Mare arriva il Verona di Baroni che, dopo cinque stagioni consecutive nel massimo campionato, rischia di vivere l’incubo retrocessione. La corsa per la salvezza comincia a entrare nel vivo con tante sorprese e possibili colpi di scena: come finirà oggi?



Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo Complice anche la classifica cortissima, il Lecce si gioca buona parte dello sprint salvezza nel delicato tris di impegni consecutivi con le dirette rivali, Frosinone, Hellas e Salernitana. Archiviata la trasferta di Frosinone, al Via del Mare arriva il Verona di Baroni che, dopo cinque stagioni consecutive nel massimo campionato, rischia di vivere l’incubo retrocessione. La corsa per la salvezza comincia a entrare nel vivo con tante sorprese e possibili colpi di scena: come finirà oggi? ore 15:00 Serie A 28a Giornata: Milan vs Empoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federico Sala e Maria Pia Beltran

Studio a cura di: Ilaria Alesso, Giampaolo Pazzini, Davide Bernardi

A cavallo del doppio impegno in Europa League, il Milan torna a concentrare le proprie energie sul campionato per continuare la sua corsa verso un piazzamento Champions. Ospite dei rossoneri un Empoli rigenerato dalla "cura Nicola", capace di scalare diverse posizioni dal terzultimo posto, ma ancora invischiato nella lotta per non retrocedere.



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Marco Parolo Bordocampo ed interviste: Federico Sala e Maria Pia Beltran Studio a cura di: Ilaria Alesso, Giampaolo Pazzini, Davide Bernardi A cavallo del doppio impegno in Europa League, il Milan torna a concentrare le proprie energie sul campionato per continuare la sua corsa verso un piazzamento Champions. Ospite dei rossoneri un Empoli rigenerato dalla "cura Nicola", capace di scalare diverse posizioni dal terzultimo posto, ma ancora invischiato nella lotta per non retrocedere. ore 18:00 Serie A 28a Giornata: Juventus vs Atalanta (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni

Dopo aver visto allontanarsi nel mese di febbraio le possibilità Scudetto, la Juventus di Massimiliano Allegri ha come obiettivo primario quello di mantenere il gap accumulato per l’obiettivo Champions League. Cruciale la sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, alle prese con un vero e proprio tour de force avendo già sfidato in due settimane Milan, Inter, Bologna e Sporting. Come finirà oggi?





Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Ambrosini Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Studio a cura di: Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni Dopo aver visto allontanarsi nel mese di febbraio le possibilità Scudetto, la Juventus di Massimiliano Allegri ha come obiettivo primario quello di mantenere il gap accumulato per l’obiettivo Champions League. Cruciale la sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, alle prese con un vero e proprio tour de force avendo già sfidato in due settimane Milan, Inter, Bologna e Sporting. Come finirà oggi? ore 20:45 Serie A 28a Giornata: Fiorentina vs Roma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Dario Marcolin, Davide Bernardi, Andrea Stramaccioni

Terza partita in una settimana per Fiorentina e Roma, costrette a fare i conti con i ravvicinati appuntamenti in Conference ed Europa League. Banco di prova importante per le due squadre, chiamate a confrontarsi in una sfida equilibrata e dal sapore ancor più europeo, guardando all’attuale classifica: i Viola hanno rallentato la propria marcia ma possono contare su un avvio di stagione convincente, mentre l'arrivo di De Rossi sembra aver riportato maggiore tranquillità ed entusiasmo nell’ambiente giallorosso. Chi avrà la meglio oggi?

LUNEDI 11 MARZO 2024

ore 20:45 Serie A 28a Giornata: Lazio vs Udinese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

SuperTele: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni

Lazio e Udinese arrivano al posticipo del lunedì con obiettivi di classifica diversi, ma lo stesso bisogno di punti. I bianconeri sperano di ripetere le prestazioni delle ultime tre trasferte in Serie A TIM all’Olimpico, dove hanno ottenuto due pareggi (0-0 nel 2022 e l’incredibile 4-4 al 99’ del 2021) e una vittoria per 3-1 nel 2020. Come finirà stavolta? Presenta il match “Supertele”, lo show del lunedì sera

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog