Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Con il fischio d'inizio della partita Reggiana-Sassuolo, in programma venerdì 29 novembre alle ore 20:30 presso il Mapei Stadium, prenderà il via la 15ª giornata di Serie BKT 2024/25. Il derby emiliano, che promette scintille, sarà disponibile su DAZN anche in modalità gratuita.



Guidato dall’ex terzino Fabio Grosso, il Sassuolo, attualmente al vertice della classifica, cercherà di consolidare la propria posizione e di portare a casa i tre punti per allungare sulle inseguitrici. I ragazzi di Viali, invece, tenteranno di arrestarne la corsa per una fuga dalla zona play out.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati: il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi), l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€, mentre il mensile a 9,90€ al mese per i primi 3 mesi, anziché 19,90€. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 15a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25.

La 15ª giornata della Serie BKT si apre venerdì 29 novembre al Mapei Stadium con il derby tra Reggiana e Sassuolo, in programma alle 20:30, con telecronaca di Ricky Buscaglia. Il match, visibile gratuitamente su DAZN per gli utenti registrati, vede i granata impegnati nel tentativo di risalire dalla zona playout. Di fronte, il Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, ha riconquistato la vetta della classifica e non intende cederla, tanto meno contro i rivali regionali.

Sabato 30 novembre, alle 15:00, entra in scena Zona Serie BKT, condotta da Alessandro Iori, per seguire tutti gli incontri in contemporanea. Tra le partite spicca Brescia-Bari, raccontata da Riccardo Mancini. Al Rigamonti, le Rondinelle cercano di riscattare un periodo complicato, ma si troveranno di fronte un Bari rinvigorito da due vittorie consecutive e pronto a consolidare il recente sorpasso in classifica. Al Tombolato, il Cittadella sfida la Juve Stabia con telecronaca di Giovanni Marrucci. I padroni di casa cercano riscatto dopo un brutto primo tempo nell'ultima gara, mentre gli ospiti vogliono interrompere una striscia negativa di sei turni. Al Ferraris, Sampdoria e Catanzaro si affrontano in un match raccontato da Edoardo Testoni: i blucerchiati cercano la terza vittoria interna stagionale, mentre i calabresi puntano al primo successo in trasferta. Al Druso, Sudtirol e Cremonese si danno battaglia con telecronaca di Orazio Accomando. I lombardi, reduci da una vittoria sofferta contro il Frosinone, cercano continuità, mentre i padroni di casa vogliono interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive. Alle 17:15, il derby lombardo Mantova-Modena chiude la giornata del sabato. Con Giorgio Basile al microfono, i virgiliani puntano alla prima vittoria dopo un pareggio combattuto contro il Catanzaro, mentre i canarini cercano un successo esterno che manca da tempo.

Domenica 1 dicembre, alle 15:00, torna Zona Serie BKT con Alessandro Iori, per aggiornamenti in tempo reale. Al Benito Stirpe, Frosinone e Cesena si sfidano sotto la telecronaca di Lorenzo Del Papa. Gli ospiti puntano sul capocannoniere Shpendi, mentre i ciociari cercano di risollevarsi dall’ultimo posto in classifica. Al Barbera, il Palermo ospita lo Spezia con telecronaca di Dario Mastroianni. I rosanero, senza vittorie da quattro giornate, affrontano la seconda forza del campionato, reduce da due convincenti 3-0 consecutivi. All’Arena Garibaldi, il Pisa di Pippo Inzaghi vuole riscattarsi contro il Cosenza, in striscia positiva: Marco Calabresi racconterà la sfida. La giornata si chiude alle 17:15 all’Arechi con Salernitana-Carrarese, telecronaca di Andrea Calogero. I campani, in crisi di risultati, devono affrontare una Carrarese motivata dal recente successo nel derby contro il Pisa.

VENERDI 29 NOVEMBRE 2024

ore 20:30 Serie B 15a Giornata: Reggiana vs Sassuolo (diretta esclusiva)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Ricky Buscaglia

La quindicesima giornata di Serie BKT si apre al Mapei Stadium con il derby tra i gigliati e la capolista di Grosso. I granata sognano l'impresa per abbandonare la zona playout, ma il Sassuolo ha completato la rimonta in classifica e ora che siede in vetta non ha intenzione di cedere il trono, men che meno contro i rivali: come finirà?

SABATO 30 NOVEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 15a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



ore 15:00 Serie B 15a Giornata: Brescia vs Bari (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Le Rondinelle di Rolando Maran hanno raccolto un solo successo nelle ultime cinque giornate. Al Rigamonti, invece, arriva il Bari di Longo rilanciato in classifica dalle ultime due vittorie consecutive che hanno portato proprio al sorpasso sui lombardi. Nelle ultime due occasioni qui si sono imposti i pugliesi: come finirà stavolta?



ore 15:00 Serie B 15a Giornata: Cittadella vs Juve Stabia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Il primo tempo disastroso del San Nicola è costato un'altra sconfitta al Cittadella nell'ultimo turno che ora, ma la Juve Stabia non vince da sei turni e dopo un grande inizio di torneo è scivolata fuori dalla zona playoff. I veneti hanno vinto gli ultimi due confronti senza subire gol: come finirà al Tombolato?



ore 15:00 Serie B 15a Giornata: Sampdoria vs Catanzaro (diretta esclusiva)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il cambio in panchina da Pirlo a Sottil non ha dato fino in fondo la scossa sperata in casa blucerchiata che però a Palermo ha raccolto un punto importante. Tutino e compagni tornano al Ferraris, dove han vinto solo due volte, per ospitare il Catanzaro che lontano da casa non ha mai vinto ma ha pareggiato cinque volte su sei: chi vincerà?



ore 15:00 Serie B 15a Giornata: Sudtirol vs Cremonese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Orazio Accomando

La rete di Franco Vazquez contro il Frosinone ha regalato i tre punti alla Cremonese dopo due sconfitte consecutive in campionato. La trasferta del Druso per i grigiorossi è complicata nonostante i padroni di casa siano reduci da tre ko di fila senza segnare; l'ultimo successo dei lombardi qui risale al 2004 in Lega Pro: come finirà?



ore 17:15 Serie B 15a Giornata: Mantova vs Modena (diretta esclusiva)

Telecronaca: Giorgio Basile

La doppietta di Bragantini ha illuso i virgiliani nell'ultimo turno contro il Catanzaro, i ragazzi di Possanzini hanno dovuto accontentarsi di un punto. Stessa sorte per i canarini che dopo la rete di Cotali si sono fatti raggiungere nel finale dal Cosenza. L'ultimo confronto al Martelli è finito 0-0: chi vincerà stavolta?

DOMENICA 1 DICEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 15a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



ore 15:00 Serie B 15a Giornata: Frosinone vs Cesena (diretta esclusiva)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

La striscia di imbattibilità di Leandro Greco alla guida dei gialloblù si è interrotta a Cremona. L'ultimo posto in classifica non rende onore al Frosinone che ora affronta Shpendi e compagni davanti al proprio pubblico. Il centravanti è capocannoniere del campionato e vorrà timbrare il cartellino anche allo Stirpe: come finirà?



ore 15:00 Serie B 15a Giornata: Palermo vs Spezia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Un gran destro a giro di Di Francesco ha evitato la sconfitta ai rosanero nel big match contro la Sampdoria, ma la formazione di Dionisi non ottiene un successo da quattro giornate. Al Barbera arriva lo Spezia secondo in classifica e reduce da nove punti nelle ultime tre gare e due 3-0 consecutivi. Nella passata stagione finì 2-2: chi la spunterà?



ore 15:00 Serie B 15a Giornata: Pisa vs Cosenza (diretta esclusiva)

Telecronaca: Marco Calabresi

La sconfitta a un minuto dalla fine nel "derby" contro la Carrarese ha fatto due volte male al Pisa di Pippo Inzaghi che oltre ai tre punti lasciati sul campo ha perso anche la vetta della classifica, scivolando addirittura al terzo posto. Contro il Cosenza i nerazzurri vorranno rimettere le cose a posto, ma i Lupi sono in striscia positiva: come finirà?



ore 17:15 Serie B 15a Giornata: Salernitana vs Carrarese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Andrea Calogero

Il passaggio da Martusciello a Colantuono non ha sortito l'effetto desiderato e lo 0-4 subito dal Sassuolo ha fatto male. I granata non vincono dal sei ottobre, due punti nelle ultime sei partite, e affrontano la Carrarese rinvigorita dal successo nel derby contro il Pisa: come finirà?

