Countdown per il Sorteggio del Mondiale per Club FIFA 2025: Diretta Live GRATIS su DAZN

INIZIA IL COUNTDOWN PER IL SORTEGGIO DEL MONDIALE PER CLUB FIFA 2025

LIVE SU DAZN, ANCHE IN MODALITÀ GRATUITA, DALLE ORE 19:00

L’evento presentato dalla conduttrice Samantha Johnson vedrà in collegamento da Miami anche super ospiti

nel pre e post show come Diletta Leotta per DAZN, Alessandro Del Piero e molte altre Legend del calcio

Alle 19:00 di oggi si accende su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni e Ricky Buscaglia, in diretta e anche gratuitamente per tutti gli appassionati di calcio, il sorteggio del Mondiale per Club FIFA 2025,il torneo che vedrà protagonisti 32 tra i club più prestigiosi al mondo, come Inter, Juventus, Real Madrid, Manchester City e Paris St-Germain, tra le altre e che a giugno 2025 verrà trasmesso in esclusiva a livello globale, anche in modalitá gratuita, dalla piattaforma leader nel live streaming e intrattenimento sportivo.

In occasione del sorteggio, DAZN offrirà non solo la diretta dell’evento, ma anche l’accesso al dietro le quinte attraverso i propri canali social, un pre e post show condotti da Diletta Leotta, con ospiti d’eccezione come la leggenda del calcio italiano Alessandro Del Piero e la presentatrice televisiva Samantha Johnson. Del Piero, vincitore della Coppa del Mondo FIFA™ 2006, sarà il conduttore del sorteggio nello studio principale e sarà affiancato da altre icone del calcio e dello spettacolo che lo supporteranno. Tra questi, Lars Ricken, ex simbolo del Borussia Dortmund, Stephan Lichtsteiner, storico terzino della Juventus, Emilio Butragueño, leggenda del Real Madrid, e Ronaldo, il fenomeno brasiliano e icona mondiale del calcio.

La qualificazione al torneo si basa sulla vittoria di un titolo continentale nelle ultime quattro stagioni o su un alto posizionamento nei tornei continentali principali nello stesso periodo. L'evento di oggi inizierà con l'estrazione delle squadre dal Pot 1, seguita dai Pot 2, 3 e 4. Le squadre saranno distribuite nei gironi in ordine, rispettando le regole del sorteggio.

COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Come registrarsi da Desktop/mobile.



Vai su Dazn.com/home, seleziona la finestra dedicata al sorteggio del Mondiale per Club FIFA 2025 e inserisci la tua e-mail per seguire la diretta.

Come registrarsi da Smart TV.

Apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per seguire la diretta. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile per poi seguire la diretta sulla propria TV.

Per fruire della miglior esperienza possibile, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. La visione in diretta di Milan-Napoli da parte di account DAZN gratuiti senza abbonamento sarà infatti possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.