DAZN e Carta Giovani Nazionale: un mese di sport gratis per il Natale 2024

Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario Premier League 3 - 5 Dicembre. C'è Diretta Gol!

Nella Casa dello Sport di Sky, da martedì 3 a giovedì 5 dicembre, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. . In campo la Premier League - grande esclusiva Sky fino al 2028 e fino a 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night. PREMIER LEAGUE – In Inghilterra si scende in campo per la quattordicesima giornata di Premier League. Primo incontro alle 20.30 con Ipswich-Crystal Palace in diretta su Sky...