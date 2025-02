Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Mentana spiega le dimissioni: ''Non lavoro dove mi hanno denunciato''

Il direttore del Tgla7 Enrico Mentana spiega perché ha dato le dimissioni: non posso lavorare con gente che mi denuncia. Dopo aver letto il comunicato in cui l'assemblea dei giornalisti gli chiede di restare, aggiunge: "Vedremo cosa succederà nelle prossime ore: o ci sarà chiarimento che possa dissipare il terreno o non avrò ragione per restare qui"