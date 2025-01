Tivù La Guida, a breve anche disponibile sul canale 500 del digitale terrestre

Tivù la Guida si rinnova, consolidandosi come uno strumento indispensabile per orientare i telespettatori nella vasta offerta della televisione gratuita. L’applicazione, già da tempo apprezzata per la sua capacità di facilitare la scelta dei programmi, si prepara a un’evoluzione significativa che abbraccerà le nuove tecnologie e i dispositivi connessi, portando l’esperienza dell’utente a un livello superiore.

Dopo l'avvio del progetto su satellite alla fine del 2024, “Tivù la Guida” sarà presto disponibile per tutti i televisori compatibili con lo standard HbbTV, offrendo agli spettatori della TV digitale terrestre e della piattaforma satellitare tivùsat una soluzione pratica, moderna e intuitiva per accedere all’intero panorama televisivo. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’integrazione tra tecnologia e semplicità d’uso, rendendo più immediata la consultazione dei palinsesti.

La nuova versione della guida non sarà limitata agli schermi televisivi: sarà accessibile anche tramite decoder tivùsat, sul sito web ufficiale tivu.tv e attraverso le applicazioni dedicate per dispositivi iOS e Android. Questo approccio multicanale garantisce che gli utenti possano accedere ai contenuti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, rendendo “Tivù la Guida” un compagno affidabile e versatile per gli appassionati di televisione.

Utilizzando il tasto 500 del telecomando, gli utenti potranno immergersi in un’esperienza completamente rinnovata, esplorando un’offerta che include canali nazionali e internazionali. Le funzionalità iniziali comprendono una navigazione fluida del palinsesto giornaliero e settimanale, informazioni dettagliate sui programmi selezionati, schede approfondite delle trasmissioni e la possibilità di accedere direttamente al canale desiderato. Inoltre, sarà possibile condividere contenuti sui social media e approfondire gli argomenti di interesse grazie all’uso di QR code dedicati, rendendo l’esperienza ancora più interattiva e partecipativa.

Nel corso del 2025, il progetto sarà ulteriormente ampliato con l’introduzione di nuove sezioni e un menu completo per una navigazione ancora più intuitiva e ricca di opzioni. Questa evoluzione mira a rendere “Tivù la Guida” un punto di riferimento assoluto per i telespettatori, offrendo un servizio che non si limita a segnalare i programmi disponibili, ma che diventa un vero e proprio hub di contenuti e informazioni.

La guida elettronica sarà sempre facilmente accessibile, sottolineando l’attenzione posta sulla praticità e sull’accessibilità per tutti gli utenti. Questo progetto dimostra come l’innovazione tecnologica possa migliorare significativamente l’esperienza televisiva, rendendo più semplice, intuitiva e coinvolgente la scoperta dei contenuti disponibili.