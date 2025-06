Rai entra a far parte IBCAP per combattere la pirateria globale dei contenuti italiani

La International Broadcaster Coalition Against Piracy (IBCAP) ha annunciato l’ampliamento della sua protezione ai contenuti in lingua italiana con l’ingresso del suo nuovo membro, Rai Com S.p.A. (Rai Com), l’emittente pubblica nazionale italiana che gestisce otto canali televisivi e tre radiofonici a livello mondiale.

IBCAP offrirà servizi di monitoraggio e rimozione per tutti i canali Rai, tra cui Rai Uno, Rai News 24, Rai Movie e Rai Sport, che trasmettono programmi di intrattenimento per famiglie, notizie, sport e talk show. Anche Rai Italia sarà tutelata da IBCAP, con la sua offerta di varietà, sport e programmi di grande successo rivolti alle comunità italiane all’estero. I contenuti Rai, tra programmi televisivi, film ed eventi sportivi, sono disponibili in 174 paesi su cinque continenti.

Con quasi 16 milioni di italo-americani negli Stati Uniti, i contenuti in lingua italiana rappresentano una delle principali fonti per la pirateria e lo streaming illegale. Entrando a far parte di IBCAP, Rai compie un passo decisivo per proteggere i propri contenuti e contrastare gli attori illeciti nel mercato.

“Accogliamo con piacere Rai nella coalizione IBCAP e siamo entusiasti di ampliare la nostra copertura includendo i canali italiani,” ha dichiarato Chris Kuelling, direttore esecutivo di IBCAP. “L’adesione di Rai, insieme a quella di BBC e NHK, rappresenta un altro importante broadcaster nazionale che affida a IBCAP la protezione contro la pirateria dei propri contenuti.”

Rai Com S.p.A. è una società controllata dal Gruppo Rai, che promuove e distribuisce i diritti dei contenuti Rai in Italia e nel mondo. Con una presenza consolidata in 174 paesi su cinque continenti e oltre 400 partnership, Rai Com rappresenta un collegamento fondamentale per gli italiani residenti e all’estero. È uno dei principali fornitori globali per broadcaster e società di distribuzione.

La International Broadcaster Coalition Against Piracy, Inc. (IBCAP) è una coalizione di importanti proprietari di contenuti, broadcaster e distributori internazionali e statunitensi che rappresentano oltre 220 canali televisivi negli USA e nel mondo. Come la più grande organizzazione anti-pirateria specializzata in servizi illeciti di contenuti multiculturali, con un laboratorio anti-pirateria all’avanguardia basato su tecnologia Nagra, IBCAP monitora attivamente e individua servizi video non autorizzati, raccoglie prove e supporta azioni legali e indagini penali contro organizzazioni e individui coinvolti in attività pirata. Collabora con agenzie governative e forze dell’ordine negli USA e all’estero, segnala i sospetti agli enti competenti, avvia indagini e promuove la persecuzione di chi partecipa allo streaming illegale dei contenuti dei suoi membri.