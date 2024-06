Europei di Calcio 2024, 31 partite in onda in altissima qualità su Rai 4K

Si avvicina il fischio di inizio per la 17ª edizione del Campionato Europeo di Calcio, in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Dopo l’edizione itinerante Euro 2020, il torneo torna con un unico paese ospitante, la Germania. Le 24 nazionali su 54 che hanno passato la fase di qualificazione si sfideranno per il titolo di Campione d’Europa. 51 partite si susseguiranno in 10 stadi, da Berlino a Monaco di Baviera, con la fase a gironi (6 gruppi da 4 squadre) a dare il via alle ostilità.

L’Italia di Spalletti, campione in carica dopo il trionfo agli Europei 2021 sull’Inghilterra, è pronta a difendere il titolo. Ma la concorrenza è agguerrita, con diverse nazionali intenzionate a giocarsela soprattutto grazie ai giovani talenti emersi negli ultimi anni.

Solo su Rai 4K, in esclusiva satellitare gratuita, sarà possibile seguire i 31 match in altissima qualità. Le partite più importanti del campionato europeo saranno trasmesse anche su Rai 1, Rai 2, Rai Sport e RaiPlay. Anche le radio RAI, Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport e RaiPlay Sound seguiranno in diretta le partite.

Questa edizione degli Europei si prospetta diversa dalle precedenti, considerando l’alta attenzione dedicata alla sostenibilità ambientale. Un evento progettato per ridurre il più possibile le emissioni, passando dalle 7.000.000 di tonnellate in Qatar alle 500.000 in Germania.

Per raggiungere l’ambizioso obiettivo, la UEFA ha fornito a tutte le squadre e le federazioni partecipanti una serie di raccomandazioni e linee guida da seguire per assicurare lo svolgimento del torneo nel massimo rispetto dell’ambiente. Non solo, sono stati investiti 32 milioni di euro in progetti orientati alla sostenibilità. Grazie a questo approccio, gli Europei 2024 sono stati scelti dall’ONU come evento pilota per tracciare una linea guida valida anche per le future grandi competizioni a livello mondiale.

Quali sono le squadre favorite per Euro 2024?

Mentre le squadre si preparano, in Germania è tutto pronto per il Campionato Europeo. Tra le 24 squadre partecipanti, diamo uno sguardo più da vicino alle nazionali favorite per la vittoria:

Francia : due volte campione del titolo, la squadra francese vanta giocatori di fama internazionale come Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga e il neo campione d’Italia Marcus Thuram.

: due volte campione del titolo, la squadra francese vanta giocatori di fama internazionale come Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga e il neo campione d’Italia Marcus Thuram. Inghilterra : sebbene non abbia mai vinto un Europeo, l’Inghilterra ha tutte le carte in regola per essere tra le favorite grazie a giocatori come Jude Bellingham, fresco vincitore del campionato spagnolo e della Champions League 2024, Bukayo Saka, Marcus Rashford e Phil Foden.

: sebbene non abbia mai vinto un Europeo, l’Inghilterra ha tutte le carte in regola per essere tra le favorite grazie a giocatori come Jude Bellingham, fresco vincitore del campionato spagnolo e della Champions League 2024, Bukayo Saka, Marcus Rashford e Phil Foden. Italia : ultima vincitrice del titolo, l’Italia è tra le favorite con due vittorie all’attivo. Tuttavia, nonostante la presenza di giocatori come Chiesa, Donnarumma e Barella, potrebbe incontrare più difficoltà del previsto nel sollevare la coppa al termine del torneo.

: ultima vincitrice del titolo, l’Italia è tra le favorite con due vittorie all’attivo. Tuttavia, nonostante la presenza di giocatori come Chiesa, Donnarumma e Barella, potrebbe incontrare più difficoltà del previsto nel sollevare la coppa al termine del torneo. Belgio : non avendo mai vinto la competizione, il Belgio si presenta con una squadra rinnovata per cercare di vincere. Via giocatori come Alderweireld, restano invece le stelle Lukaku e De Bruyne.

: non avendo mai vinto la competizione, il Belgio si presenta con una squadra rinnovata per cercare di vincere. Via giocatori come Alderweireld, restano invece le stelle Lukaku e De Bruyne. Germania : con tre titoli europei, la Germania schiera quest’anno alcuni nuovi giocatori, come Mittelstädt e Undav. Kroos, invece, rimane il pilastro delle speranze tedesche. Torneo particolarmente importante per lui: al termine della competizione si ritirerà dal calcio giocato.

: con tre titoli europei, la Germania schiera quest’anno alcuni nuovi giocatori, come Mittelstädt e Undav. Kroos, invece, rimane il pilastro delle speranze tedesche. Torneo particolarmente importante per lui: al termine della competizione si ritirerà dal calcio giocato. Portogallo : la nazionale portoghese, vincitrice nel 2016, conta ancora su Cristiano Ronaldo, a 39 anni, come giocatore chiave e capitano. La squadra combina esperienza e gioventù con giocatori come Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Joao Felix.

: la nazionale portoghese, vincitrice nel 2016, conta ancora su Cristiano Ronaldo, a 39 anni, come giocatore chiave e capitano. La squadra combina esperienza e gioventù con giocatori come Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Joao Felix. Olanda : vincitrice di un’edizione, l’Olanda conta su Depay per l’attacco e anche sul talento di Xavi Simons, nonostante la poca esperienza internazionale. Purtroppo, l’assenza dell’attaccante del Bologna Zirkzee, peserà sulla squadra.

: vincitrice di un’edizione, l’Olanda conta su Depay per l’attacco e anche sul talento di Xavi Simons, nonostante la poca esperienza internazionale. Purtroppo, l’assenza dell’attaccante del Bologna Zirkzee, peserà sulla squadra. Spagna: tre volte campione d’Europa, la Spagna ha convocato giocatori esperti come Morata e Jesús Navas, e può contare sul giovane promettente Lamine Yamal. Tuttavia, il numero di giocatori affermati è limitato e la squadra si affida all’esperienza di Carvajal, Rodri, Grimaldo e Olmo.

Europei di calcio 2024: il calendario

Dopo la fase di qualificazione, gli Europei 2024 entrano finalmente nel vivo con la fase a gironi. Le 24 squadre, divise in 6 gruppi da 4 nazionali ciascuno, si affronteranno in tre giornate di gare per determinare le 16 formazioni che accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Il via ufficiale al torneo è previsto per il 14 giugno con la sfida inaugurale tra Germania e Scozia. Da quel momento in poi, per un mese intero, l’Europa sarà avvolta dalla passione per il calcio, nel vivo della competizione.

Di seguito i prossimi appuntamenti per scoprire nel dettaglio il calendario completo delle partite trasmesse da Rai:

Germania – Scozia: venerdì 14 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Spagna – Croazia: sabato 15 giugno, ore 18.00 su Rai 2 HD e Rai 4K

Italia – Albania: sabato 15 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Serbia – Inghilterra: domenica 16 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Belgio – Slovacchia: lunedì 17 giugno, ore 18.00 su Rai 2 HD e Rai 4K

Austria – Francia: lunedì 17 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Portogallo – Repubblica Ceca: martedì 18 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Germania – Ungheria: mercoledì 19 giugno, ore 18.00 su Rai 2 HD e Rai 4K

Scozia – Svizzera: mercoledì 19 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Danimarca – Inghilterra: giovedì 20 giugno, ore 18.00 su Rai 2 HD e Rai 4K

Spagna – Italia: giovedì 20 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Paesi Bassi – Francia: venerdì 21 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Turchia – Portogallo: sabato 22 giugno, ore 18.00 su Rai 2 HD e Rai 4K

Belgio – Romania: sabato 22 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Svizzera – Germania: domenica 23 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Croazia – Italia: lunedì 24 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Paesi Bassi – Austria: martedì 25 giugno, ore 18.00 su Rai 2 HD e Rai 4K

Inghilterra – Slovenia: martedì 25 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Ucraina – Belgio: mercoledì 26 giugno, ore 18.00 su Rai 2 HD e Rai 4K

Georgia – Portogallo: mercoledì 26 giugno, ore 21.00 su Rai 1 HD e Rai 4K

Dagli ottavi alla finale

Delle 24 squadre che hanno partecipato alla fase a gironi, solo 16 accederanno agli ottavi di finale, dando il via alla fase più emozionante del Campionato Europeo di Calcio 2024. Di seguito le sfide a eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, che decreteranno la nazionale che si laureerà campione d’Europa.

Ottavi di finale : si giocheranno da sabato 29 giugno a martedì 2 luglio, una partita al giorno alle ore 21.00 .

: si giocheranno da sabato 29 giugno a martedì 2 luglio, una partita al giorno alle ore . Quarti di finale : in calendario giovedì 5 e venerdì 6 luglio , il calcio d’inizio che verrà fischiato a seconda dei match alle ore 18:00 e alle ore 21.00 .

: in calendario e , il calcio d’inizio che verrà fischiato a seconda dei match alle ore 18:00 e alle ore . Semifinali : martedì 9 e mercoledì 10 luglio alle ore 21.00 .

: e alle . Finale: l’appuntamento è per domenica 14 luglio alle ore 21.00.

Un’estate all’insegna delle emozioni per i tifosi di tutta Europa, con un mese di grande calcio in programma!

Gli appassionati potranno seguire ogni momento dell’avventura della Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti, impegnata nella conquista del titolo europeo, sui canali Rai.