10 nuovi canali FAST di Warner Bros. Discovery arrivano su Samsung TV Plus

Il regalo di Natale arriva in anticipo per gli investitori pubblicitari e per i telespettatori di Samsung TV Plus – il servizio televisivo in streaming gratuito e supportato dalla pubblicità di Samsung: da oggi, 13 dicembre, parte la messa in onda di 10 canali di Warner Bros. Discovery, il terzo editore per share in Italia.

Dopo l’avvio di importanti collaborazioni “giornalistiche” con emittenti del calibro della CNN, Samsung Europe annuncia il primo grande accordo per contenuti di intrattenimento e lifestyle portando sull’applicazione di streaming alcuni dei più amati programmi di entertainment in chiaro del celebre colosso americano.

Un’importante novità che, oltre ad accrescere e diversificare l’offerta FAST, proponendo generi televisivi per qualsiasi età, amplia l’inventory, e quindi le opportunità di engagement, a disposizione dei brand.

A godere della partnership, però, non saranno solo gli advertiser. L’introduzione di questi nuovi canali sarà, infatti, apprezzatissima anche dai telespettatori – in un momento dell’anno particolarmente intenso in termini di visione. Secondo i dati di Samsung Ads Europe nel 2022 il tempo trascorso sulle Smart TV di Samsung nel mese di dicembre è stato superiore del 17% rispetto alla media annuale, con 2.1 ore di streaming per dispositivo al giorno.

Dei 10 canali, due sono i fiori all’occhiello di Warner Bros. Discovery: Nove e Real Time. Nove proporrà programmi come Che Tempo Che Fa, Fratelli di Crozza e Little Big Italy, Cash or trash e Don’t forget the lyrics, mentre Real Time offrirà ai telespettatori la possibilità di seguire le edizioni italiane di programmi internazionali come Bake Off Italia, Primo Appuntamento e Matrimonio a prima vista Italia, così come i più celebri nel nostro Paese, Cortesie per gli ospiti e il fenomeno Casa a prima vista.

Per soddisfare un pubblico eterogeneo con hobby e passioni diverse, arrivano, invece, quattro nuovi canali di interesse speciale: DMAX, Motor Trend, Food Network e HGTV. Tra i programmi Il Boss del Paranormal, Operazione NAS, tutti gli incontri in esclusiva della WWE, Nudi e Crudi, Airport Security, Affari a quattro ruote, Fatto in casa per voi, Fratelli in Affari, per citarne alcuni.

Giallo e WB TV daranno spazio ai migliori sceneggiati di Warner Bros. Discovery, tra cui Anatomia di una mente criminale, A crime to remember, L’Ispettore Barnaby, Vera e i Misteri di Murdoch, Supernatural, Smallville e Willy, il principe di Bel Air.

Per il pubblico più giovane, K2 e Frisbee – rispettivamente canali 41 e 44 in chiaro – proporranno programmi di successo come Alvinnn!!!, Pokemon, A tutto reality, Curioso come George, Super Wings-I guardiani del mondo e Mega Game DinsiemE.

Cristina Sala, Italy Country Lead di Samsung TV Plus, ha dichiarato:

“Questa mossa non solo riflette la maturità di FAST all’interno del panorama dello streaming italiano ed europeo, ma rafforza anche il suo ruolo integrale nell’esperienza di visione televisiva totale. Con l’introduzione di 10 nuovi canali di Warner Bros. Discovery, Samsung TV Plus è all’avanguardia nel soddisfare le preferenze in evoluzione dei moderni telespettatori, offrendo una gamma diversificata di contenuti eccellenti. C’è una crescente domanda di opzioni di streaming accessibili e con supporto pubblicitario, e in qualità di leader nel mondo dello streaming in continua espansione siamo orgogliosi di contribuire a plasmare e ridefinire il panorama dell’intrattenimento, insieme ai nostri partner.”

Anche Angel Yllera, VP of TV licensing, Affiliate Sales and Digital Distribution di Warner Bros. Discovery ha commentato:

“Come terzo editore italiano, siamo entusiasti di portare una selezione dei nostri canali più amati su Samsung TV Plus. Questa partnership testimonia il nostro impegno nell’offrire contenuti di alta qualità al pubblico di tutto il mondo e la nostra gamma di programmi assicura un contenuto adatto a ogni tipo di spettatore. Questo accordo ci permette di contribuire alla programmazione di Samsung TV Plus e di arricchire l’offerta ai telespettatori italiani in questo periodo di festa e non solo”.

Alex Hole, General Manager Europa di Samsung Electronics, ha aggiunto:

“Come realtà tra le prime ad adottare il servizio FAST, Samsung è stata in grado di plasmarne l’impatto e la crescita in Europa, il che sottolinea il nostro sforzo continuo per innovare e migliorare le esperienze dei consumatori. Collaborazioni come quella con Warner Bros. Discovery hanno una duplice valenza: dimostrano come ci stiamo adattando alle preferenze e ai comportamenti dei consumatori, creando al contempo preziose opportunità per i marchi di coinvolgere il pubblico. Samsung TV Plus è una piattaforma dinamica che supera la distribuzione convenzionale di contenuti. E se abbinata ai servizi delle altre aree di business, siamo in grado di fornire un approccio veramente olistico alle moderne esigenze mediatiche dei brand.”

Samsung TV Plus è disponibile in esclusiva su oltre 50 milioni di dispositivi Samsung in Europa, senza la necessità di un’antenna o di un’applicazione aggiuntiva: basta una connessione a Internet.